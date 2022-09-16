晶女郎孟瑤離婚3年移美國做未婚媽媽 高調自爆第二春秘密誕子
孟瑤 拒透露BB爸爸身份
已消失在幕前多時的孟瑤，最新的作品，是在去年11月上映、由王晶監製的內地電影《奇門密探》，飾演配角昭格格。原來她早在去年7月，已由香港飛到美國，在她的IG不時見到她四出旅遊的靚相，其中更有她和兒子Dustin及她母親的合照，日前她卻突然在微博宣布自己已在美國秘密產下細仔Austin，並留言：「麒麟送子，天恩福澤。Dustin 和 Austin。兄弟同心，其利斷金！何其榮幸能夠成為兩位男子漢的媽媽！感恩所有的美好。」所在地則標注為拉斯維加斯。
網友：之前幾個月根本看不出來
孟瑤接受傳媒訪問時，指因為未結婚，所以不想多講BB爸爸的身份。她表示始終曾經離過婚，不想太快回到婚姻的「圍城」，但就想在女人的黃金時間入面生多幾個BB，不讓自己留下任何遺憾。網友對已離婚3年的孟瑤突然公布再誕下一子，除了送上恭喜和祝福外，都紛紛表示驚訝，留言指：「之前幾個月根本看不出來」、「這消息來的太突然了」、「不是離婚幾年了嗎？啥時候又結婚了？」、「這個孩子和誰生的？」等等。
孟瑤曾自爆有個圈外男友
孟瑤2020年宣布與內地富豪周磊早已離婚，並再次活躍於幕前，繼推出歌曲MV後，又聯同陳爽、張美妮及張嘉兒為《開心大綜藝》的「我要上台慶」表演跳舞，曾自薦要留港拍劇的孟瑤，更自爆已搵到第二春。去年孟瑤在社交網上載坐私人飛機去美國打高爾夫球的照片，身邊就出現了一名高大威猛的男士，她更花盡心思為男方慶生，可見關係非常密切。
陪男伴坐私人飛機去美國
孟瑤於08年與內地富二代周磊結婚，誕下一子Dustin，但前年她宣布已於2019年離婚，並在接受傳媒訪問時，坦言離婚後更自由自在，當時她更自爆已有個拍拖一年的圈外男友，是在和朋友食飯時認識，她表示始終都深信愛情的美好和甜蜜，可以令她每日都過得開開心心。
全身名牌坐私人飛機
孟瑤曾表示男朋友不希望曝光，所以她沒有透露男友做什麼行業是甚麼人，不過近日她的社交網卻出現了一名高大威猛的男伴，男方伴著她一齊搭私人飛機去美國，日前孟瑤又為對方慶祝生日，她po出為男方準備的生日花、蛋糕及場地佈置，而生日蛋糕的朱古力牌更寫上Mr. Dong（董先生），而孟瑤身邊的好姊妹包括陳爽都在社交網為這位壽男送上祝福，他大有可能就是孟瑤的圈外男友。
土豪式慶祝生日
孟瑤離婚後仍過住闊太生活，去年36歲生日時，仍身在香港的她連日都有慶生儀式，更舉行土豪式生日會，邀請了陳爽及張美妮等姊妹一齊玩，以「杜拜土豪」為主題，眾人化身石油王子和石油公主，之後更在五星級酒店宴請朋友，看來孟瑤連日的生日會花了不少金錢。
孟瑤重現電視熒幕
久未在港公開露面的孟瑤，去年與陳爽、張嘉兒及張美妮一齊為節目排練，相隔10年再現無綫，孟瑤特別興奮，認真排舞又練歌，一副誓要東山再起的模樣，更表示兒子在北京讀書，所以只能在電視上看她的演出。
孟瑤公開投訴高層
孟瑤表示今次的表演非常艱辛，舞步非常難，每次練完都好痛，甚至行唔到路，雖然她是在北京舞蹈學院畢業，但原來已經十幾年冇跳舞，所以孟瑤緊張到瞓唔到覺。孟瑤仲話好想留港拍劇，不過高層曾志偉似乎掛住搞好綜藝節目，拍劇未必話到事喇！所以孟瑤公開投訴：「依家都見唔到佢，往年志偉生日大家會一齊慶祝，但今年傳咗好多次短訊畀佢都冇回覆，只係上次開會見過佢。」
「晶女郎」孟瑤靠性感出位
曾經係王晶愛將嘅孟瑤，當年做「晶女朗」憑性感導彈身材出位，喺《我老婆係賭聖》同《七擒七縱七色狼》等電影中都搶晒fo，到08年同內地內衣品牌總裁周磊結婚，10年生埋囝囝，之後孟瑤邊做闊太邊拍戲，依然留戀做明星。去年尾孟瑤突然在微博宣佈，19已經同富豪老公登記離婚，又指會共同撫養已經9歲嘅囝囝Dustin。無論當年結婚定係今次離婚孟瑤都一樣低調，難怪前年7月佢透露會簽內地新經理人公司，以全新姿態示人，原來因為已經回復單身。
性格差異導致離婚
孟瑤喺微博公告離婚消息：「各位關心、愛護我的朋友們︰我已恢復單身一段日子了，我和周先生一起共度了很多美好的時光，可惜未能克服性格的差異，因此於2019年已經登記離婚了，並共同撫養我們的兒子。儘管已不是夫妻，但我們是永遠的家人。懇請外界不要作不必要的臆測，這會傷害我和我的家人，亦懇請大家給予我們私人空間，讓我們適應新的生活。感謝大家的愛護和支持！」
七夕收心形花
19年已經離婚嘅孟瑤絕對不甘寂寞，39歲嘅佢仲有大把裙下之臣，從早前喺微博上載嘅近況顯示，去年身處香港的孟瑤喺七夕曾收到兩大紮靚花，其中一紮更砌成心形，唔止呀！椅上仲放咗一個閒閒地十幾廿萬嘅愛馬仕包包，送禮者認真大手筆。
同蕭公子演夫妻
當年戰鬥格嘅孟瑤甚有男人緣，婚後接拍劇集《風雲天地》同蕭正楠合演夫妻，打情罵俏之餘仲有接吻戲，戲外佢哋都出雙入對傳過緋聞，現在孟瑤已離婚變單身女王，一定有好多男士虎視眈眈！