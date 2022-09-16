晶女郎孟瑤離婚3年移美國做未婚媽媽 高調自爆第二春秘密誕子

39歲「晶女郎」孟瑤前年自爆已在2019年與內地富二代周磊結束11年婚姻，同時再次活躍於幕前，去年她開始與兒子Dustin移居美國，並不時大曬渡假和出遊的靚相，羨煞旁人，日前她卻突然公布已在美國拉斯維加斯誕下細仔Austin，令不少網友都大感意外！