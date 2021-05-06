失婚孟瑤自薦留港拍劇 投訴獎門人已讀不回
撰文：東方新地 圖片：東方新地、孟瑤微博圖片、IG圖片、陳爽IG圖片
孟瑤重現電視熒幕
久未在港公開露面的孟瑤，與陳爽、張嘉兒及張美妮一齊為節目排練，相隔10年再現無綫，孟瑤特別興奮，認真排舞又練歌，一副誓要東山再起的模樣，更表示兒子在北京讀書，所以只能在電視上看她的演出。
孟瑤公開投訴高層
孟瑤表示今次的表演非常艱辛，舞步非常難，每次練完都好痛，甚至行唔到路，雖然她是在北京舞蹈學院畢業，但原來已經十幾年冇跳舞，所以孟瑤緊張到瞓唔到覺。孟瑤仲話好想留港拍劇，不過高層曾志偉似乎掛住搞好綜藝節目，拍劇未必話到事喇！所以孟瑤公開投訴：「依家都見唔到佢，往年志偉生日大家會一齊慶祝，但今年傳咗好多次短訊畀佢都冇回覆，只係上次開會見過佢。」
孟瑤自爆離婚 出新歌同小鮮肉拍MV
35歲嘅孟瑤08年同內地富豪周磊秘密結婚，囝囝都9歲大，本來生活無憂賺錢買花戴嘅佢，去年年尾突然宣佈19年時同老公已離婚，不過闊太生活依舊，早前仲喺微博大晒收花收包包、又推出自己歌曲，力證自己單身一樣有市場。離婚後的孟瑤依然富貴，但亦需要推出作品谷谷人氣，早前推出新歌《我們》，更與貌似細一輪的小鮮肉對戲。
「晶女郎」孟瑤靠性感出位
曾經係王晶愛將嘅孟瑤，當年做「晶女朗」憑性感導彈身材出位，喺《我老婆係賭聖》同《七擒七縱七色狼》等電影中都搶晒fo，到08年同內地內衣品牌總裁周磊結婚，10年生埋囝囝，之後孟瑤邊做闊太邊拍戲，依然留戀做明星。去年尾孟瑤突然在微博宣佈，19已經同富豪老公登記離婚，又指會共同撫養已經9歲嘅囝囝Dustin。無論當年結婚定係今次離婚孟瑤都一樣低調，難怪去年7月佢透露會簽內地新經理人公司，以全新姿態示人，原來因為已經回復單身。
性格差異導致離婚
孟瑤喺微博公告離婚消息：「各位關心、愛護我的朋友們︰我已恢復單身一段日子了，我和周先生一起共度了很多美好的時光，可惜未能克服性格的差異，因此於2019年已經登記離婚了，並共同撫養我們的兒子。儘管已不是夫妻，但我們是永遠的家人。懇請外界不要作不必要的臆測，這會傷害我和我的家人，亦懇請大家給予我們私人空間，讓我們適應新的生活。感謝大家的愛護和支持！」
七夕收心形花
19年已經離婚嘅孟瑤絕對不甘寂寞，35歲嘅佢仲有大把裙下之臣，從早前喺微博上載嘅近況顯示，去年身處香港的孟瑤喺七夕(8月25日)，曾收到兩大紮靚花，其中一紮更砌成心形，唔止呀！椅上仲放咗一個閒閒地十幾廿萬嘅愛馬仕包包，送禮者認真大手筆。
同蕭公子演夫妻
當年戰鬥格嘅孟瑤甚有男人緣，婚後接拍劇集《風雲天地》同蕭正楠合演夫妻，打情罵俏之餘仲有接吻戲，戲外佢哋都出雙入對傳過緋聞，今次孟瑤離婚變單身女王，一定有好多男士虎視眈眈啦！