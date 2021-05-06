失婚孟瑤自薦留港拍劇 投訴獎門人已讀不回

「晶女郎」孟瑤去年宣布與內地富豪周磊早已離婚，再次活躍於幕前，繼早前推出新歌拍MV，最近仲聯同陳爽、張美妮及張嘉兒為《開心大綜藝》的「我要上台慶」排舞，連婚後專注相夫教子的人母兵團都肯出山，獎門人同王祖藍的號召力真係好強大囉！

撰文：東方新地 圖片：東方新地、孟瑤微博圖片、IG圖片、陳爽IG圖片