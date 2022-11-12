季前賽大結局 ｜網民票選3個惡頂又戲屎演員 狠批劇情水皮3大敗筆位！
季前賽結局5個劇情焦點
打波花招精彩十足
剛開始場上便充滿著神經戰，大家對站位和防守動作都非常講究。而比賽剛開始的時候，痴漢隊隊員呂爵安（飾關浩德）便以超遠程射波成功搶分入球；而另一隊員梁業（飾朱昆潤）則使用「你睇我唔到」戰術，成功偷到翰林隊手上的籃球。後來痴漢雙塔郭嘉駿（飾楊舜光）和邱士縉（飾張智良）成功為球隊搶分。但後來翰林隊使出「貼身」戰術，兩名球員貼身接近呂爵安，令他感極大壓力，把場上所有人都當是姐姐李敏（飾關瑜欣），令表現失準，讓翰林隊反超前。
郭嘉駿邱士縉回憶過往 重拾信心再度上場
在翰林隊的掌握下，痴漢隊球隊分數落後處於下風，這個時候郭嘉駿（飾楊舜光）為了接球，除了意外弄傷陳安立（飾陳國秋）之外，自己還因為慣性衝力而跣至場外，撞到頭部。郭嘉駿回憶起他的過往，即使自己是更生人士，被過往的事情捆綁，但只要有改過的心，便不必再自責。而邱士縉都獲得女兒楊千攸（飾張嘉晴）的鼓勵下重拾自信。
高家孝向葛綽瑤吻額表白
但比賽的中後期，痴漢隊一直難分難解，而葛綽瑤（飾何瑪莉）一直都未到場。姜濤（飾高家孝）因為弄傷肩膊而需要暫時退場時，葛綽瑤便在人群中走出來為姜濤療傷。姜濤期後向葛綽瑤表明心跡又捉住葛綽瑤的手放在自己的心口位置指自己肩膊已經痊愈，但「嗰心有事」。之後又親吻葛綽瑤額頭，葛綽瑤和姜濤終於有情人終成眷屬。
張繼聰黑夜中裸跑
到最後比賽鬥至晚上都一直都難分難解，痴漢隊和翰林隊的比分一直也都不分上下，痴漢隊和翰林隊比分分別是68分和69分。姜濤的一球為痴漢隊增添兩分成功反超前，但翰林隊陳卓賢（飾卓立鋒）成功在最後四秒中，射入兩分球勝出比賽，而痴漢隊則要裸跑完成懲罰。不過張繼聰（飾陳尚波）出術拉下電閘令全場漆黑一片，並聲稱已經脫衣服裸跑。
驚喜彩蛋：姜濤扮恐怖情人要葛綽瑤簽不平等條約
到劇集最後出現驚喜彩蛋，交待眾人的去向。陳卓賢和陳安立二人成功加入香港男子籃球代表；呂爵安則創立籃球應用程式；梁業則向練美娟（飾九姐）表白；而姜濤則為葛綽瑤制定一份拍拖合約，向她表示同意便可以簽下合約和拿自己大門鎖匙，並且要求葛綽瑤需要上交所有社交平台帳號、電話的對話內容必須公開給自己知道、同時要求自己要有獨立時間，打籃球和拍拖的時間是8:2。面對恐怖情人的合約，葛綽瑤最後都為愛接受這份合約。
網民支持導演開續集
雖然早前劇本被網民批抨不合理又指「膠膠地」，但網民對結局都普遍表示有驚喜，又支持導演原班人馬開續集「個結局幾有驚喜，睇promote 以為都係對#SlamDunk致敬既橋段，睇完都有小小，但串埋人物背景，又幾好睇」、「好在係完美的結局，大結局呢集真係好勵志，」、「睇完結局，痴漢隊輸左令我諗返起全國大賽湘北都無贏，但係隊裡面每個人都成長了」。
有網民批整套劇有3個敗筆點
雖然網友都對劇集結局表示有驚喜，但也有網民指劇集整體有三大敗筆。第一，劇種不明，《季前賽》雖然是以運動劇作主題，但內容卻以親情、個人成長為主。而身兼監製、導演和編審的袁劍偉回應：「資源問題，我哋拍唔到咁多籃球」。第二，角色篇幅不均，姜濤和陳卓賢都是劇中男主角，但陳卓賢的戲份有如配角，只集中和隊友不和殘障兒童黃梓賢(飾鄧梓堅)的情誼。第三，因為劇集是跳拍的關係，姜濤的身形一時是 一時肥一時瘦，身形時肥時瘦令觀眾十分出戲。
網民選3個演技差的演員排行榜
雖然《季前賽》可以看到一眾年青演員的演技進步，但最近有網民出帖評論整套劇的演技差的演員排行榜，而入行接近30年的童愛玲（飾丘麗儀）排於榜首，跟隨其後是蔡穎恩（飾林嘉莉）和葛綽瑤（飾何瑪莉）。
1.童愛玲 「三十年都無進步咁易㗎」
網民指童愛玲出道多年，但演技完全沒有進步，只是得一個表情，又笑言「你估三十年都無進步咁易㗎」、「喺差呢方面佢真係keep到架」、「佢有好過咩，淨係識得戚起條眉依起棚牙」。不過都有網民指是劇本問題「劇本問題大啲喎」、「劇本問題」、「個角色性格咁垃圾咁唔自然 搵邊個做都難搞」。
2.蔡穎恩 「兩位童星的演技都好過佢」
而排第二的蔡穎恩則被網民批評外貌奇怪，演技又差，又指她的角色是多餘。網民笑言「兩位童星的演技都好過佢」、「令人情緒不安，要求家長陪同」、「演技、 把聲冇樣掂」。
3. 葛綽瑤「表情太浮誇」
在劇中扮演何瑪莉的葛綽瑤首次拍劇，但網民評價好壞慘半。不少網民鬧爆她「戲屎」、「表情太浮誇」、「把聲好乞人憎」，但亦有網民力撐她「演繹得好自然唔造作」、「新人嚟講真係做得唔錯」等等。
常見問題
《繩角》關於什麼故事？
此劇集改編自同名漫畫，原作者是本地漫畫家曹志豪，講述主角立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事，由MIRROR成員主演⋯⋯按此看劇集&角色介紹
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