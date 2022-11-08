季前賽｜姜濤被阿媽二次傷害演技大爆發 老闆仔何去何從？
《季前賽》姜濤再被拋棄 童愛玲被鬧爆
《季前賽》第11集（周一，11月7日）講到孝媽（童愛玲飾）想再次拋棄高家孝（姜濤飾），只帶老闆仔（Sean黃梓樂飾）返澳洲，引來網民嬲爆狂鬧：「睇到好心痛」、「點解可以咁忍心掉低哥哥，帶細佬去澳洲」、「完全接受唔到一個媽媽，掉低兩個仔走咗去，四年後返返嚟，但要細唔要大，好殘忍」、「唔好拆散阿孝同老闆仔」、「要走你自己走」等。
但也有網民大讚童愛玲演得出色：「很大突破，看到好憎孝媽，即是你演得入肉專業，respect。」、「明白呢套戲唔易演，孝媽媽做得好好」、「演員是給予角色生命，如果大家同情阿孝，為他難過，即是孝媽做得好」等等。
童愛玲亦認同這個角色充滿爭議，並在社交網解釋：「當初我設定這個角色，一個年輕女生嫁到香港而先生離開了，本來是一朵溫室裡的小花，突然之間舉目無親，一個女人帶著兩個孩子在社會中討生活，她的無助和掙扎讓我同情她、代入她。」
（以下內容含部分劇透）
姜濤演技大爆發 趕老闆仔走
到《季前賽》第12集（周二，11月8日），孝收到學校電話，得知孝媽為老闆仔退學，孝媽撒謊說想帶兩兄弟移民澳洲。孝跟河馬（Yoyo葛綽瑤飾）聊天，想像去到澳洲後的生活，河馬不知如何對孝說出真相。
第13集（周三，11月9日），孝媽在男友Raymond（歐錦棠飾）陪同下，向孝坦白只會帶老闆仔去澳洲。難得對人重拾信任的孝再次被背叛，感到灰心，對喪波提出退隊。孝配合Raymond欺騙老闆仔，看著母親與Raymond、老闆仔一家三口的幸福畫面，孝自覺是個外人。
老闆仔看出孝的異樣，決定不去澳洲，孝發怒趕走老闆仔。老闆仔致電河馬哭訴，河馬質問孝為何逃避問題。孝指自己沒有能力給予老闆仔將來，並要求河馬歸還家中鎖匙，孝終於將所有人趕離自己的生活。
打爛老闆仔盆栽 姜濤直言係最大挑戰
該場趕走老闆仔的重點戲份中，姜濤情緒爆煲，在大力拉扯老闆仔之餘，更大聲喝罵他︰「點解你成日唔聽話！」老闆仔亦激動回應︰「我憎死你！憎死你！」期間姜濤更嬲到打爛了和老闆仔一齊種的盆栽Ronald，搞到拍完戲Sean都忍唔住喊到收唔到聲，要姜濤攬實安慰。
姜濤曾在製作特輯中講到拍《季前賽》最難的一場戲，就是這一幕要趕走細佬的戲份，他直言最驚拍這一場戲，因為在該場戲中，他的情緒要轉變好大，而且他自己本身無類似的經歷，要完全靠想像，對他來說是最大挑戰。他又大讚老闆仔好叻，能夠幫到他入戲。
網民狠批劇本水皮 獲導演神回應
《季前賽》在開播之前已經受到熱烈關注，除了有MIRROR成員姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉等人出演之外，亦是香港少見的籃球為題材的運動劇，所以不少觀眾都十分期待劇集的播出。可是，至今已經播出11集的《季前賽》卻口碑好壞參半，有網民更狠批劇情水皮，導演袁劍偉亦有親身回應網民的評價。
網民狠批劇本冇重點
有網民認為演員雖然演技好，但劇本太水皮，沒有重點可言。導演袁劍偉回應表示寫《季前賽》劇本的時候，並不是像一般電視劇一樣，一集一集去寫；亦因為劇情是像電影一樣由頭帶到尾，所以如果一集集形式播放的話，觀眾的確有會有一種散亂的感覺。導演亦表示：「呢個寫法係預計觀眾會一次過睇曬15集，因為我唔知道大家真係會每晚9點半坐喺到睇，我原本預計大家等結局一次過睇。」
劇情與《季前賽》劇名無關
此外，雖然《季前賽》是以籃球為題材的運動劇，但劇中少有打籃球場面之餘，亦未能展現兩隊球隊在競爭下成長的一面，少了一份男生為夢想而奮鬥的熱血情懷，令觀眾覺得劇情與《季前賽》的劇名有出入。導演解釋因為資源問題，所以劇組未能拍攝太多籃球戲份，加上《季前賽》是代表一場無關重要的籃球比賽，所以劇情的重點是有關人生成長，並非打籃球。
Yoyo被插演技差：會盡力去改善自己
去到結局周，姜濤同Yoyo的感情線亦會有轉變，Yoyo將會玩失蹤，令趕走她的姜濤大感愧疚，直到最後一集的比賽，Yoyo才會再次出現！Yoyo葛綽瑤劇中飾演癡戀姜濤的河馬，劇中與姜濤有不少FF情節，雖然兩人劇中的感情線已漸入佳境，但仍有不少網民鬧爆她「戲屎」、「表情太浮誇」、「把聲好乞人憎」，但亦有網民力撐她「演繹得好自然唔造作」、「新人嚟講真係做得唔錯」等等。
Yoyo對此笑言本來以為會有更多負評，但結果係好壞參半，有好多粉絲都有留言為她打氣，更讚她第一次拍劇已經好好，令她非常開心，又表示無論好壞評語她都會接受，並會盡力去改善自己，希望下次可以再度捉緊機會。
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