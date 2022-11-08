季前賽｜姜濤被阿媽二次傷害演技大爆發 老闆仔何去何從？

ViuTV熱播劇《季前賽》進入結局周，拋棄姜濤和老闆仔的阿媽童愛玲出現，日前一集講到童愛玲想再次拋棄姜濤，只帶老闆仔返澳洲，引來網民鬧爆！之後兩集劇情的發展，更會講到姜濤演技大爆發，想趕走老闆仔，到底老闆仔最後會唔會留低？