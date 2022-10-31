季前賽 | 導演點評MIRROR & ERROR球技與演技！姜濤被稱為「籃球癡漢」？

由張繼聰、姜濤、陳卓賢、呂爵安領銜主演的ViuTV《季前賽》現正熱播，早前導演袁劍偉接受訪問時表示，自己似似領隊帶住一隊波，多過似導演。導演在訪問中亦分享每個角色的分配原因，而且品評有份出演的MIRROR同ERROR成員的球技和演技，一起看看哪位成員球技最厲害！