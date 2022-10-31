季前賽 | 導演點評MIRROR & ERROR球技與演技！姜濤被稱為「籃球癡漢」？
導演親身點評MIRROR & ERROR球技與演技
袁劍偉導演曾經在電台節目中表示自己一直想拍籃球劇，今次終於能夠開劇感到非常神奇，因為一間公司雲集了6位籃球精英。袁劍偉表示雖然MIRROR同ERROR成員的球技未算專業級，但每個人對籃球有足夠的尊重和認識，拍每場戲都出盡力防守與進攻，令袁導跟一眾成員合作得非常開心。袁導又以波齡逾40年嘅「波牛」身份，親身點評MIRROR & ERROR球技與演技！
1. 姜濤-籃球癡漢
袁劍偉認為姜濤給他一個「不斷在尋找自我、發掘自己」的感覺，他觀測到姜濤一直物色可以合作的伙伴，希望可以與不同人士合作之餘，一直向身邊的人建立信任。姜濤的性格亦因此令袁劍偉安排他當後衛高家孝，因為他認為姜濤適合飾演對隊友有絕對的信任的角色。至於球技方面，袁劍偉稱姜濤為「籃球癡漢」，他表示姜濤有很多獨門秘方，例如剷籃及中距離射球也不錯，是名副其實的「球癡」。
2. Edan呂爵安-射球唔掂
袁劍偉大讚Edan演活了一個搞笑的角色。他表示Edan的角色是一個富二代，人生早已被家人規劃好，在隊中擔任射手，角色非常重要。雖然Edan在劇中飾演專攻三分球的角色，但袁劍偉回憶當時第一次和Edan拍攝廣告時，Edan的射球能力不太好，但袁劍偉讚Edan他厲害的地方是肯苦練，由3分球射得不準到相當準確！
3. Stanley邱士縉-動作俐落
導演表示Stanley給他的印象是好好先生，年紀較大的Stanley經常安撫隊友，成為隊友之間的橋樑，所以安排了Stanley在劇中飾演中鋒，照顧全場，在球場上尋回自我。至於球技方面，袁劍偉笑言Stanley果然不負「馬鞍山巨龍」的稱號，雖然移動和完成與193有所分別，但動作十分俐落，的確有兩道板斧！
4. 193郭嘉駿-搶籃板功力一流
在塑造前鋒楊舜光的時候，導演希望能夠找一個非常「寸嘴」的人，可以將籃球技術Trash Talk發揮的淋漓盡致的演員，所以邀請了193出演該角色。加上193搶籃板功力一流，令導演更加相信他表示角色的不二人選。
至於籃球方面，193一直是高手。袁劍偉稱讚南華少年軍出身的193的腳部動作相當靈活，尤其是「剷入中路」的步法很漂亮，手長腳長的193腳部動作練得很好，可以由鎖匙圈邊緣一步跨入中間，再加上193搶籃板很厲害，籃球基本功十分穩健。
5. 肥仔-射球能力奇好
至於肥仔所飾演的角色是球場最不起眼，但確實貫通整套劇的重要人物。袁導認為肥仔的性格親民搞笑，非常適合擔任姜濤的盟友，陪伴他成長。籃球實力方面，身形比較笨重的肥仔卻令導演最刮眼相看，他表示初初以為肥仔不會打籃球，但其實肥仔射球能力奇好，令他印象非常深刻。
6. Ian陳卓賢-眾叛親離
至於Ian的角色非常特別，雖然他與癡漢隊沒有關係，但依然是重要角色之一。導演認為Ian的角色是不停催谷自己，甚至不停要求別人達到自己的要求，令他眾叛親離，演技挑戰性十分高。
齊睇袁導完整版訪問：
ViuTV新劇季前賽預告：
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姜濤戲內戲外都是籃球癡漢！
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