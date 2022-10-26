季前賽｜Sica、Alice變暴走族不良少女 姜濤英雄救美？

Yoyo（葛綽瑤）與Sica（何洛瑤）、Alice（許寶恆）同樣是《全民造星4》遺珠，更被網民封為「Yolica」組合，希望她們可以組團出道，不過目前三人都各有發展，首次拍劇的Yoyo就在《季前賽》中飾演痴戀姜濤的籃球隊軍醫「河馬」，而Sica和Alice亦有份在劇中客串登場，她們的角色仲同Yoyo早有淵源！