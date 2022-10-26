季前賽｜Sica、Alice變暴走族不良少女 姜濤英雄救美？
《季前賽》Sica、Alice變身暴走族
《季前賽》第3集有多位客串之星登場，其中以Sica和Alice的日本暴走族造型最為搶眼，兩人以黑色長褸面襯白色背心和黑色長褲，露出一小截纖腰，獲網民大讚性感又有型！劇中Sica對Yoyo露出兇狠表情，但原來三人原本係同學關係，唔知Sica和Alice係咪想扮成暴走族「恰」Yoyo，畀機會姜濤「英雄救美」？定係一切只係Yoyo自己嘅幻想？
這集的劇情講到高家孝（姜濤飾）難忍「河馬」（Yoyo飾）的各種痴女行為，直接表示當年只是一場誤會，叫「河馬」不用自作多情，令她失望而去。
即時重溫《季前賽》製作特輯：賽前製（Part 3）有齊「Yolica」！
22歲Sica行AKB風格 曾因1事獲花姐激讚
Sica何洛瑤今年年僅22歲﹐於香港浸會大學持續教育學院取得視覺藝術副學士學位。Sica曾在女僕Cafe做侍應，由於熱愛日本動漫和AKB文化﹐擁有不同的Cosplay經驗，扮演過各個日本動漫角色，個性搞怪可愛，未出道已經吸納了不少粉絲。
其後她參與ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》，在面試環節時以二次元性格而令導師留下深刻印象。
正式比賽時，她以藍白水手服學生造型登場，跳唱Cookies經典歌《心急人上》，充滿日本女團AKB48風格，最後仲以雙手做出心心動作，展現青春活力，成功打敗網絡人氣KOL Jackie晉級。
其後Sica與暐翹、東東、Liu哥，在自選項目中以《Come on , Bad boy !》表演。Sica一改可愛風格，穿上全黑的Deep V加漁網衫，散發女人味，與之前形象極端，隨即令人眼前一亮。比賽中途，Sica唱完自己歌詞後不慎仆落樓梯，但就臨危不亂，即時執生，在地上搔首弄姿，獲得花姐五連讚：「叻女！叻女！叻女！叻女！叻啊！」。
自責累梁祖堯被網民鬧幾度開腔護航
Sica打到入40強後止步，坦言回家後躺在床上不開心兩小時。雖然Sica已經出局，但人氣不跌反升，網民於Telegram洗版式鬧導師梁祖堯，有人指有感梁祖堯為保方方、Karen及Alice，寧願犧牲Sica；又批評梁祖堯公器私用，懷疑Sica當時因為被梁祖堯邀請參演其劇團的舞台劇幫手，如果她晉級的話，便沒法參與話劇演出，故寧願踢走Sica。
Sica在IG為梁祖堯護航︰「佢哋又無做錯啲咩……勇敢去做自己想做嘅事係無罪，根本無呢個必要承受呢啲說話，更何況阿祖，佢真係幫咗我好多，我都超級愛佢，本來呢段時間見到佢被人話已經有啲唔開心同擔心，噚晚好似間接因為我而令到呢班我好愛嘅人咁被人話，我真係好唔開心，甚至覺得好對唔住。」
今年1月Sica加入ViuTV做藝人，其後更成為Makerville藝人，先後獲安排主持《MM730-男女自然觀察學會》、《瘋火與膠七》、《波係咁踢》等節目，以及在《勁騎26》做嘉賓，參加配對節目《姊妹們的國際市場》等，近日仲有份演出劇集《野人老師》，工作愈來愈多，也大受網民歡迎。
重溫《野人老師》Sica爆喊一幕：
23歲Alice 被封翻版朱茵
今年23歲的許寶恆（Alice）入行前曾做文員，拍攝《全民造星4》時被花姐直指似朱茵。由於勝在靚女加上有活力，Alice表演時甚得評判歡心，成功打入25強。不過比賽中她與擔任導師的MIRROR成員Jer傳出緋聞，更被指是引致Jer和圈外女友Kelly分手的導火線，令Alice形象一度插水，之後Alice更與男友分手，不過Jer和Alice都否認了緋聞。
今年1月，Alice簽入ViuTV，並成為Makerville藝人，不過之後工作量不算多，近日除了與Sica一同主持《MM730-男女自然觀察學會》外，只有份主持節目《戀愛Staycation》，拍劇方面，只在今次孖住Sica客串演出《季前賽》。但她與Sica、Yoyo組成的「Yolica」組合，亦成功接拍了不少廣告。
23歲YoYo快過COLLAR有劇拍
YoYo（葛綽瑤）在《全民造星4》人氣頗高，不過最終都係入唔到女團COLLAR，令不少網民大感可惜，不過她今次就快過COLLAR有劇拍，在ViiuTV重頭劇《季前賽》中擔任籃球隊軍醫的角色。YoYo接受訪問時被問到會否與MIRROR成員有感情戲時，她就故作神秘，表示會先專注自己嘅角色，仲話現階段與MIRROR成員並不太熟，反而同肥仔最熟絡！
參加《全民造星4》時，YoYo在第一輪淘汰賽之前已經獲花姐大讚外形吸引，更爆出一句「唔要MIRROR都要佢」，可惜最後表演賞心悅目的她卻敗給「中性」的Dru，事後更有大量網民替YoYo抱不平，留言「明顯YoYo技藝外型魅力都更優勝」、「咁將YoYo轉做中性打扮咪得囉」等，結果Yoyo成功復活，更殺進總決賽成為20強之一。
除了有份主演《季前賽》外，主力拍劇的Yoyo，近日仲有份參演由Marf（邱彥筒）和George（歐鎮灝）做主角的ViuTV青春校園劇《那年盛夏 我們綻放如花》。此外她又曾為193的《再次 Puppy Love》和Phoebus（吳啟洋）的《漸漸地》擔任MV女主角，被睇好未來走氣質女神路線，成就隨時超越COLLAR！
常見問題
《季前賽》女主角YoYo將與邊位成員有感情線？
全劇 20集的《季前賽》女主角是首次參演電視劇的《全民造星4》葛綽瑤Yoyo，在劇中飾演軍醫⋯⋯按此看劇情介紹
《季前賽》劇情與《男兒當入樽》有關連嗎？
早前曾經有傳過《季前賽》與日本經典漫畫作品《男兒當入樽》有幾分相似，不過照記者會上嘅內容嚟睇，似乎出入都非常之大⋯⋯按此看角色介紹；《季前賽》第一周劇情相當精彩，按此看分集劇情以及精彩劇照
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