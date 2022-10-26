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季前賽｜Sica、Alice變暴走族不良少女 姜濤英雄救美？

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Yoyo（葛綽瑤）與Sica（何洛瑤）、Alice（許寶恆）同樣是《全民造星4》遺珠，更被網民封為「Yolica」組合，希望她們可以組團出道，不過目前三人都各有發展，首次拍劇的Yoyo就在《季前賽》中飾演痴戀姜濤的籃球隊軍醫「河馬」，而Sica和Alice亦有份在劇中客串登場，她們的角色仲同Yoyo早有淵源！

《季前賽》Sica、Alice變身暴走族

《季前賽》第3集有多位客串之星登場，其中以Sica和Alice的日本暴走族造型最為搶眼，兩人以黑色長褸面襯白色背心和黑色長褲，露出一小截纖腰，獲網民大讚性感又有型！劇中Sica對Yoyo露出兇狠表情，但原來三人原本係同學關係，唔知Sica和Alice係咪想扮成暴走族「恰」Yoyo，畀機會姜濤「英雄救美」？定係一切只係Yoyo自己嘅幻想？

這集的劇情講到高家孝（姜濤飾）難忍「河馬」（Yoyo飾）的各種痴女行為，直接表示當年只是一場誤會，叫「河馬」不用自作多情，令她失望而去。

季前賽 Sica和Alice的日本暴走族造型非常搶鏡！
Sica和Alice的日本暴走族造型非常搶鏡！（圖片來源：ViuTV提供《季前賽》劇照）
季前賽 Sica對Yoyo露出兇狠的表情。
Sica對Yoyo露出兇狠的表情。（圖片來源：ViuTV提供《季前賽》劇照）
季前賽 呢個時候姜濤出現。
呢個時候姜濤出現。（圖片來源：ViuTV提供《季前賽》劇照）
季前賽 畀咗包嘢飲Yoyo！
畀咗包嘢飲Yoyo！（圖片來源：ViuTV提供《季前賽》劇照）
季前賽 呢個係Yoyo眼中嘅姜濤...
呢個係Yoyo眼中嘅姜濤…（圖片來源：ViuTV提供《季前賽》劇照）
季前賽 回歸現實。
回歸現實。（圖片來源：ViuTV提供《季前賽》劇照）
季前賽 原來「Yolica」係同學嚟，而畀嘢飲Yoyo嘅，似乎係肥仔！唔通之前一切只係Yoyo嘅想像？
原來「Yolica」係同學嚟，而畀嘢飲Yoyo嘅，似乎係肥仔！唔通之前一切只係Yoyo嘅想像？（圖片來源：ViuTV提供《季前賽》劇照）

即時重溫《季前賽》製作特輯：賽前製（Part 3）有齊「Yolica」！

22歲Sica行AKB風格 曾因1事獲花姐激讚

Sica何洛瑤今年年僅22歲﹐於香港浸會大學持續教育學院取得視覺藝術副學士學位。Sica曾在女僕Cafe做侍應，由於熱愛日本動漫和AKB文化﹐擁有不同的Cosplay經驗，扮演過各個日本動漫角色，個性搞怪可愛，未出道已經吸納了不少粉絲。

季前賽 野人老師
（圖片來源：[email protected]

其後她參與ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》，在面試環節時以二次元性格而令導師留下深刻印象。

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（圖片來源：ViuTV《全民造星IV》截圖）
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（圖片來源：ViuTV《全民造星IV》截圖）
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（圖片來源：ViuTV《全民造星IV》截圖）

正式比賽時，她以藍白水手服學生造型登場，跳唱Cookies經典歌《心急人上》，充滿日本女團AKB48風格，最後仲以雙手做出心心動作，展現青春活力，成功打敗網絡人氣KOL Jackie晉級。

其後Sica與暐翹、東東、Liu哥，在自選項目中以《Come on , Bad boy !》表演。Sica一改可愛風格，穿上全黑的Deep V加漁網衫，散發女人味，與之前形象極端，隨即令人眼前一亮。比賽中途，Sica唱完自己歌詞後不慎仆落樓梯，但就臨危不亂，即時執生，在地上搔首弄姿，獲得花姐五連讚：「叻女！叻女！叻女！叻女！叻啊！」。

季前賽
（圖片來源：ViuTV《全民造星IV》截圖）
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（圖片來源：ViuTV《全民造星IV》截圖）
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（圖片來源：ViuTV《全民造星IV》截圖）

自責累梁祖堯被網民鬧幾度開腔護航

Sica打到入40強後止步，坦言回家後躺在床上不開心兩小時。雖然Sica已經出局，但人氣不跌反升，網民於Telegram洗版式鬧導師梁祖堯，有人指有感梁祖堯為保方方、Karen及Alice，寧願犧牲Sica；又批評梁祖堯公器私用，懷疑Sica當時因為被梁祖堯邀請參演其劇團的舞台劇幫手，如果她晉級的話，便沒法參與話劇演出，故寧願踢走Sica。

Sica在IG為梁祖堯護航︰「佢哋又無做錯啲咩……勇敢去做自己想做嘅事係無罪，根本無呢個必要承受呢啲說話，更何況阿祖，佢真係幫咗我好多，我都超級愛佢，本來呢段時間見到佢被人話已經有啲唔開心同擔心，噚晚好似間接因為我而令到呢班我好愛嘅人咁被人話，我真係好唔開心，甚至覺得好對唔住。」

季前賽 野人老師
（圖片來源：ViuTV《全民造星IV》截圖）
季前賽 野人老師
（圖片來源：[email protected]

今年1月Sica加入ViuTV做藝人，其後更成為Makerville藝人，先後獲安排主持《MM730-男女自然觀察學會》、《瘋火與膠七》、《波係咁踢》等節目，以及在《勁騎26》做嘉賓，參加配對節目《姊妹們的國際市場》等，近日仲有份演出劇集《野人老師》，工作愈來愈多，也大受網民歡迎。

季前賽 Sica何洛瑤集型格、性感、冷豔於一身。
Sica造型一向百變，曾在Alton主持的《勁騎26》中做嘉賓，扮演冷豔搜查官。（圖片來源：ViuTV《勁騎26》截圖）
季前賽 Sica何洛瑤一襲全黑緊身戰衣造型相當吸睛。
節目中Sica一襲全黑緊身戰衣造型相當吸睛。（圖片來源：ViuTV《勁騎26》截圖）

重溫《野人老師》Sica爆喊一幕：

23歲Alice 被封翻版朱茵

今年23歲的許寶恆（Alice）入行前曾做文員，拍攝《全民造星4》時被花姐直指似朱茵。由於勝在靚女加上有活力，Alice表演時甚得評判歡心，成功打入25強。不過比賽中她與擔任導師的MIRROR成員Jer傳出緋聞，更被指是引致Jer和圈外女友Kelly分手的導火線，令Alice形象一度插水，之後Alice更與男友分手，不過Jer和Alice都否認了緋聞。

季前賽 報道指Jer早前因擔任《造星4》25強導師而結識20歲的Alice。
報道指Jer因擔任《造星4》25強導師而結識Alice，又指Alice已經有男朋友，但仍主動向偶像Jer展開追求攻勢。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》截圖）
季前賽 Jer在社交網大晒與《造星3》參實者的BBQ合照。
Jer曾在社交網大晒與《造星4》參實者的BBQ合照。（圖片來源：[email protected]

今年1月，Alice簽入ViuTV，並成為Makerville藝人，不過之後工作量不算多，近日除了與Sica一同主持《MM730-男女自然觀察學會》外，只有份主持節目《戀愛Staycation》，拍劇方面，只在今次孖住Sica客串演出《季前賽》。但她與Sica、Yoyo組成的「Yolica」組合，亦成功接拍了不少廣告。

季前賽 有指Alice已經有男朋友，但仍主動向偶像Jer展開追求攻勢。
Alice曾被網民批評太過「港女」格，形象不算討好。（圖片來源：[email protected]_alice）
季前賽 但「Yolica」組合有不少支持者。
但「Yolica」組合有不少支持者。（圖片來源：[email protected]_alice）

23歲YoYo快過COLLAR有劇拍

YoYo（葛綽瑤）在《全民造星4》人氣頗高，不過最終都係入唔到女團COLLAR，令不少網民大感可惜，不過她今次就快過COLLAR有劇拍，在ViiuTV重頭劇《季前賽》中擔任籃球隊軍醫的角色。YoYo接受訪問時被問到會否與MIRROR成員有感情戲時，她就故作神秘，表示會先專注自己嘅角色，仲話現階段與MIRROR成員並不太熟，反而同肥仔最熟絡！

季前賽 《全民造星4》參賽者、人氣好高嘅YoYo都有份參演！
YoYo今次演嘅係籃球隊嘅「軍醫」，最希望可以喺前輩身上學多啲嘢！（圖片來源：[email protected]_kot）

參加《全民造星4》時，YoYo在第一輪淘汰賽之前已經獲花姐大讚外形吸引，更爆出一句「唔要MIRROR都要佢」，可惜最後表演賞心悅目的她卻敗給「中性」的Dru，事後更有大量網民替YoYo抱不平，留言「明顯YoYo技藝外型魅力都更優勝」、「咁將YoYo轉做中性打扮咪得囉」等，結果Yoyo成功復活，更殺進總決賽成為20強之一。

季前賽 Yoyo在《全民造星4》唱跳《NoBody笨珠》的造型，曾獲讚非常養眼。
Yoyo在《全民造星4》唱跳《NoBody笨珠》的造型，曾獲讚非常養眼。（圖片來源：ViuTV《全民造星IV》截圖）

除了有份主演《季前賽》外，主力拍劇的Yoyo，近日仲有份參演由Marf（邱彥筒）和George（歐鎮灝）做主角的ViuTV青春校園劇《那年盛夏　我們綻放如花》。此外她又曾為193的《再次 Puppy Love》和Phoebus（吳啟洋）的《漸漸地》擔任MV女主角，被睇好未來走氣質女神路線，成就隨時超越COLLAR！

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（圖片來源：[email protected]_kot）

常見問題

《季前賽》女主角YoYo將與邊位成員有感情線？

全劇 20集的《季前賽》女主角是首次參演電視劇的《全民造星4》葛綽瑤Yoyo，在劇中飾演軍醫⋯⋯按此看劇情介紹

《季前賽》劇情與《男兒當入樽》有關連嗎？

早前曾經有傳過《季前賽》與日本經典漫畫作品《男兒當入樽》有幾分相似，不過照記者會上嘅內容嚟睇，似乎出入都非常之大⋯⋯按此看角色介紹；《季前賽》第一周劇情相當精彩，按此看分集劇情以及精彩劇照

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV《季前賽》劇照、[email protected]、ViuTV《全民造星IV》截圖、[email protected]_alice、[email protected][email protected]_kot

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