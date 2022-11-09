季前賽｜張繼聰裸遍兩台赤裸之路 8年前曾一脫成名
《季前賽》張繼聰街頭半裸零尷尬
現年42歲的張繼聰時隔五年再次擔演電視劇，在ViuTV劇集《季前賽》化身籃球隊教練「喪波」，其中這場疑似裸跑一幕，在打格鏡頭下，隱約見到張繼聰只著底褲的半裸身形，雖然幾近全裸，但張繼聰笑言零尷尬，因為在疫情期間，就算係銅鑼灣街頭都唔係好多人，而且作為演員，他在進入角色後也不會覺得尷尬，他又笑指將來可以對子孫講：自己試過在銅鑼灣將近裸跑，都幾開心。
謝安琪爆囡囡捧Anson Lo唔睇爸爸
謝安琪日前自爆晚晚追看，讚老公在《季》劇中演得很好，十分亮眼、趣怪又有活力。她說︰「可能因我嘅年齡層關係，追劇時只追住睇老公，多過追住鏡仔。」她笑指女兒張靖只看有盧瀚霆（Anson Lo）演出的情節，Anson Lo出完場即返房睡覺。女兒在電視機前等看Anson Lo的戲份時，也會被姜濤吸引，但女兒不看爸爸的演出。
2014年《老表，你好Hea！》：飾演「震波」Mario
《老表》系列捧紅多個演員，其中要數最有話題的人物，一定非張繼聰莫屬。當年張繼聰形象麻麻，一直被外界指他為「廢柴老公」。在該劇，張繼聰飾演爆肌男Mario，時不時爆出抵死對白，例如：「佢老公正廢柴嚟！」、「我要成為軟飯王」等，豁出去自抽自己食軟飯形象。除此之外，出名身形壯實的他更在劇中表現以胸肌玩「震波」，令他的人氣一時無兩。
被「胸襲」拒再做「脫星」
劇中郭晉安在接受街頭訪問時，張繼聰忽然走到他背後剝衫曬肌，成功搶鏡！可見張繼聰早在8年前就曾當街半裸，經驗十足！劇集出街後，張繼聰憑這個角色大受歡迎，他曾笑指自此後就經常被街坊「胸襲」，為了不淪為「脫星」，他決定要嚴選劇本，如果冇特別原因，都唔會再輕易除衫！
張繼聰與阿Bob秘撈做裸模
在《老表你好Hea》中，張繼聰與阿Bob山窮水盡，惟有下海秘撈，二人聞說做裸模收入高，即豁出去在一班師奶面前瞓身做人體Model，任畫唔嬲！由於姿態越吸引叫價越高，二人於是狂擺「裸」命騎呢甫士，劇中經常騷肌的張繼聰笑言，因「露慣」而未有感到唔自在，又表示與阿Bob路線不同，從未驚過爭fans問題，他說：「阿Bob好奔放，同場啲姐姐又好專業，好快就拍完場戲。」
2017年張繼聰突然被無綫封殺
時隔五年再拍電視劇的張繼聰，對上一套劇集已經是2017年的《誇世代》。當時張繼聰長在上位，但卻因為無辜被牽入無綫和蕭定一公司的官司，而被無綫封殺。
2014年無綫作為佘詩曼的經理人，與蕭定一公司簽約，安排佘詩曼拍電影《十月初五的月光》。但有傳當時張智霖唔滿意劇本要改，搞到電影要逾期完成。無綫向蕭定一公司追回補水薪金，指佘詩曼應收過百萬的額外薪酬，但對方只付一半，所以無綫用法律解決而且下令封殺蕭定一旗下藝人，包括張繼聰，所以當年連《萬千星輝賀台慶》都未見有張繼聰的參與！張繼聰最初回應傳媒，指自己對封殺傳聞未有所聞，更表示會繼續參加當時剛出街的《誇世代》宣傳活動，又話：「我都好享受拍TVB劇！」
張繼聰大方回應：好多謝TVB嘅栽培
回應完傳媒之後，張繼聰當晚就在Facebook上載53秒短片，親自交代被封殺一事：「大家好！今日出咗單新聞之後，好多謝大家嘅支持，咁可能嚟緊有一段時間唔可以再喺將軍澳出現…有啲說話都想喺度交代。首先喺過去嘅日子好多謝TVB嘅栽培，畀咗好多機會我，好多謝珍姐(曾勵珍)。入面好多台前幕後嘅兄弟姊妹，好多謝你哋，俾咗好多美好回憶我。」
雖然因為封殺行動，而令張繼聰冇得出席當時《誇世代》嘅宣傳活動，不過佢都依然叫一班觀眾繼續支持：「至於現在呢……希望大家可以繼續支持《誇世代》啦，我都好enjoy睇每一集嘅。喺生活裏面，我覺得最緊要係隨遇而安，我會繼續努力㗎！Thank You。」
常見問題
《繩角》關於什麼故事？
此劇集改編自同名漫畫，原作者是本地漫畫家曹志豪，講述主角立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事，由MIRROR成員主演⋯⋯按此看劇集&角色介紹
Mirror仲有邊套劇即將播出？
《繩角》將於11月14日接檔《季前賽》，而根據ViuTV早前已宣布一連播放五套原創劇，包括⋯⋯ViuTV五劇對撼無綫台慶
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