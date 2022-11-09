季前賽｜張繼聰裸遍兩台赤裸之路 8年前曾一脫成名

在ViuTV劇集《季前賽》中，「痴漢籃球隊」和「翰林大學籃球隊」就以裸跑為賭注，進行終極籃球決戰，近日劇情進入結局周，「痴漢」多位球員卻因為面臨著各自問題，而大打退堂鼓，眼見球隊解散在即，為了激勵一眾球員，教練喪波（張繼聰飾）竟率先走上街頭疑似裸跑！