季前賽｜7歲「晴晴」阿Bean秒喊獲讚 成姜濤Stanley爭寵對象！

ViuTV新劇《季前賽》近日正在熱播，劇中兩位小童星都大受觀眾喜愛，其中飾演Stanley（邱士縉）女兒「晴晴」的7歲阿Bean（豆豆），在劇中幾秒間又喊又笑，演技備受讚賞，連姜濤都冧爆小妹妹，早前曾多次為了「晴晴」同Stanley「爭鋒呷醋」，結果被Stanley一下K.O.！