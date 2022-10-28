季前賽｜7歲「晴晴」阿Bean秒喊獲讚 成姜濤Stanley爭寵對象！
《季前賽》「晴晴」表演秒速又喊又笑
現年7歲的阿Bean（豆豆）在《季前賽》飾演Stanley女兒「晴晴」，一幕在幾秒間又喊又笑的戲份，獲網民大讚演技收放自如，阿Bean媽媽Sally在接受傳媒訪問時，就透露阿Bean能夠話喊就諴，全因想起逝去的倉鼠。原來那隻倉鼠阿Bean已養了3年，有日阿Bean放學回家，發現倉鼠忽然死了，令她喊足幾個鐘。
姜濤Stanley鬥播「晴晴」語音
拍攝《季前賽》期間，姜濤曾在限時動態公開與晴晴的語音訊息截圖，更Tag埋「情敵」Stanley說：「你睇到啦，佢（晴晴）悶到搵我㗎！」又留言話︰「晴晴是愛我的。」Stanley隨即展開反擊，也在限時動態中公開了與晴晴的語音訊息截圖，對姜濤表示︰「少年，你太年輕了！」原來晴晴在語音中問Stanley瞓咗覺未，又說：「我梗係有掛住你啦，你有冇掛住我先得㗎嘛！」
不少網友紛紛搞笑留言說：「大表哥個voice message比姜生嗰個早1分鐘，大表哥完勝」、「俾大表哥一嘢KO」、「大表姜爭愛」、「晴晴是日大贏家」、「姜DD點及大表哥冧人咁老手啊，阿Bean把聲甜到漏」等等，又安慰姜濤說：「姜姜唔好太傷心，你仲有我哋，P.S.妹妹係有一手」。
同「老闆仔」成好友
因為拍《季前賽》，阿Bean同「老闆仔」黃梓樂（Sean）成為好友，最近仲一齊去行金魚行玩爬蟲。阿Bean近日又上載了同劇中父母Stanley及Evelyn（蔡穎恩）的合照，形容爸爸是綿羊、媽媽是老虎，但她說：「still love you both！」非常Sweet。
姜濤問阿Bean：我係邊個？
此外姜濤又曾被阿Bean認錯係Anson Lo！姜濤早前在IG上載了一段影片，影片一開頭他就笑問：「妹妹，我係邊個？」似乎已經對答案有所準備，結果小妹妹不太肯定地回答：「Anson Lo？」姜濤狀似無奈地重複：「我係Anson Lo。」接著又說：「Bye Bye啦！」似乎想結束影片。
193亂入勁得戚
姜濤被小妹妹認錯後，一臉無奈想停止拍片，但這時ERROR成員193（郭嘉駿）卻亂入鏡頭中，指著自己追問小妹妹：「我係邊個？」小妹妹就望向他並回答：「193。」193即笑住拍姜濤的膊頭，稱呼他：「Anson Lo。」然後勁得戚地轉身離開，留下一臉尷尬的姜濤，令場面非常搞笑。
保錡笑爆：3哥個樣！
姜濤在影片下@了Anosn Lo，並附上一個笑著流淚的emoji，影片上載短短半日便有多達34萬次觀看量，並有近10萬人讚好。193隊友保錡也笑爆留言：「3哥個樣！」引來不少網友回應「知我咩料嘅樣」、「好得戚」、「勁沾沾」、「威番次」等。
阿Bean親自解答叫錯名原因
小妹妹阿Bean的母親其後在社交網重提叫錯姜濤事件，原來小妹妹竟然以為姜濤同Anson Lo係同一個人，她說：「我以為佢個中文名叫姜濤（唔連姓叫），因為啲人叫我中文名都係兩個字（唔連姓）。」所以她以為姜濤係姓盧，英文名係Lo Keung To（Anson Lo）！
之後姜濤再上載影片，片中阿Bean話：「姜濤就係姜濤，Anson Lo就係Anson Lo，我而家識分㗎喇！」同日Stanley又在IG分享另一段影片，是事件的後續，片中見到姜濤追問阿Bean鍾意他還是Anson Lo多些，晴晴就為難地回答：「Same！」
童星阿Bean 為新一代廣告寵兒
其實今次認錯姜濤的小妹妹是已經拍過不少廣告的童星阿Bean（豆豆），中文名為楊千筱，英文名為Alexandra Della Pietra，是個混血兒，媽媽Sally亦是中泰混血，爸爸家族中亦混有多國血統，包括意大利、法國、美國印第安、南斯拉夫及愛爾蘭。現年7歲的阿Bean，由3歲開始入行拍廣告，曾拍過匯豐、海洋公園、雅培等多個大公司廣告，去年又取代Celine（楊鎧凝），成為新一代「美心妹妹」。早前她更有份參演電影《出租家人》。
常見問題
《季前賽》女主角YoYo將與邊位成員有感情線？
全劇 20集的《季前賽》女主角是首次參演電視劇的《全民造星4》葛綽瑤Yoyo，在劇中飾演軍醫⋯⋯按此看劇情介紹
《季前賽》劇情與《男兒當入樽》有關連嗎？
早前曾經有傳過《季前賽》與日本經典漫畫作品《男兒當入樽》有幾分相似，不過照記者會上嘅內容嚟睇，似乎出入都非常之大⋯⋯按此看角色介紹；《季前賽》第一周劇情相當精彩，按此看分集劇情以及精彩劇照
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