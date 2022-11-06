季前賽 | 劇情集經典港片在一身 一文看清5大借橋場面！
一文看清《季前賽》5大借橋場面！
1 / 《阿飛正傳》、《春光乍洩》跳舞情節
《季前賽》第九集講述姜濤終於和肥仔和好，當姜濤到中醫館找肥仔的時候，該場面便借用了《阿飛正傳》和《春光乍洩》中的經典場面。肥仔當時身穿一件白色背心獨自起舞，重現出《阿飛正傳》中張國榮的經典一幕。此外，劇內亦引用了《春光乍洩》和《花樣年華》的經典對白：「原來寂寞的時候，所有人都一樣」、「不如我哋重頭嚟過」和「如果我有多間房（張船飛）」等。
2 / 《少年足球》汽車維修員
在《季前賽》第六集，張繼聰邀請了金融才俊隊來打友誼賽，一班球員身光頸靚、斯斯文文，卻在比賽時出緊茅招！該情節令網民聯想起周星馳的《少年足球》中茅躉球隊「汽車維修員」的一幕。雖然金融才俊隊只玩扯衫、拉褲，未動用到「士巴拿」，但劇情依然都有9分相似！
3 / 《逃學威龍2》電話簿打心口
在第十集的時候，張繼聰和193等人為了逼肥仔講出借錢真相，不惜用錘子打肥仔心口逼供，打之前張繼聰拿出磁石電話簿來隔住。該場口與《逃學威龍2》周星馳用電話簿隔住打柯受良心口一模一樣！
4 / 《家有囍事》金絲雀
相信有看過《家有囍事》的網民，一定記得陳淑蘭在趕走吳君如之後，在主人房邊唱《金絲雀》邊滾大床的場面。在《季前賽》當中，飾演暗戀姜濤的Yoyo亦有一幕偷入姜濤房間後在床上大唱《金絲雀》。
5 / 《九品芝麻官》「你掂至好呀女！」
另一借橋場面，便是當Yoyo在中醫館招呼痴漢籃球隊的時候發生。飾演Yoyo父親的羅永昌，眼看Yoyo要一人招呼如此多球員，忍不住講了句：「你招呼得晒先好呀，女！」大家是否覺得這句對白似曾相識呢？因為該對白就是《九品芝麻官》入面當包龍星、豹頭、皇上和協理大臣都躲在蔡少芬房間時，苑瓊丹向蔡少芬講的那一句：「成檯麻雀都夠腳囉，你掂至好呀女！」
網民反應不一：「係致敬定抄襲啊？」
將港產片經典場面集在一身的《季前賽》，不少網民都大讚導演有創意，勾起不少回憶。同時亦有部分網民批評借橋的場面過多：「係致敬定抄襲啊？」、「ViuTV就致敬，TVB就抄襲」等。
常見問題
《季前賽》女主角YoYo將與邊位成員有感情線？
全劇 20集的《季前賽》女主角是首次參演電視劇的《全民造星4》葛綽瑤Yoyo，在劇中飾演軍醫⋯⋯按此看劇情介紹
《季前賽》劇情與《男兒當入樽》有關連嗎？
早前曾經有傳過《季前賽》與日本經典漫畫作品《男兒當入樽》有幾分相似，不過照記者會上嘅內容嚟睇，似乎出入都非常之大⋯⋯按此看角色介紹；《季前賽》第一周劇情相當精彩，按此看分集劇情以及精彩劇照
讀者留言