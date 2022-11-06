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季前賽 | 劇情集經典港片在一身 一文看清5大借橋場面！

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ViuTV劇集《季前賽》目前為止播出了10集，劇情輕鬆貼地，獲得不少好評。《季前賽》的劇情以引用了不少港產片的經典場面，令觀眾看得津津入味。以下整理了《季前賽》中5大經典借橋場面，大家又認為那一幕最印象深刻呢？

一文看清《季前賽》5大借橋場面！

1 / 《阿飛正傳》、《春光乍洩》跳舞情節

《季前賽》第九集講述姜濤終於和肥仔和好，當姜濤到中醫館找肥仔的時候，該場面便借用了《阿飛正傳》和《春光乍洩》中的經典場面。肥仔當時身穿一件白色背心獨自起舞，重現出《阿飛正傳》中張國榮的經典一幕。此外，劇內亦引用了《春光乍洩》和《花樣年華》的經典對白：「原來寂寞的時候，所有人都一樣」、「不如我哋重頭嚟過」和「如果我有多間房（張船飛）」等。

季前賽 姜濤同肥仔一起跳舞！
姜濤同肥仔一起跳舞！（圖片來源：ViuTV《季前賽》截圖）
季前賽 同張國榮、梁朝偉兩人一起跳舞的經典場面一樣。
同張國榮、梁朝偉兩人一起跳舞的經典場面一樣。（圖片來源：《春光乍洩》劇照）

2 / 《少年足球》汽車維修員

在《季前賽》第六集，張繼聰邀請了金融才俊隊來打友誼賽，一班球員身光頸靚、斯斯文文，卻在比賽時出緊茅招！該情節令網民聯想起周星馳的《少年足球》中茅躉球隊「汽車維修員」的一幕。雖然金融才俊隊只玩扯衫、拉褲，未動用到「士巴拿」，但劇情依然都有9分相似！

季前賽 金融才俊隊表面光鮮亮麗。
金融才俊隊表面光鮮亮麗。（圖片來源：ViuTV《季前賽》截圖）
季前賽 斯斯文文，比賽開頭更握曬手。
斯斯文文，比賽開頭更握曬手。（圖片來源：ViuTV《季前賽》截圖）
季前賽 結果狂出茅招，脫褲、扯衫樣樣嚟！
結果狂出茅招，脫褲、扯衫樣樣嚟！（圖片來源：ViuTV《季前賽》截圖）
季前賽 該幕令人想起《少年足球》的「汽車修理員」
該幕令人想起《少年足球》的「汽車修理員」（圖片來源：《少年足球》劇照）

3 / 《逃學威龍2》電話簿打心口

在第十集的時候，張繼聰和193等人為了逼肥仔講出借錢真相，不惜用錘子打肥仔心口逼供，打之前張繼聰拿出磁石電話簿來隔住。該場口與《逃學威龍2》周星馳用電話簿隔住打柯受良心口一模一樣！

季前賽 張繼聰和193等人為了逼肥仔講出借錢真相
張繼聰和193等人為了逼肥仔講出借錢真相（圖片來源：ViuTV《季前賽》截圖）
季前賽 不惜用錘子打肥仔心口逼供
不惜用錘子打肥仔心口逼供（圖片來源：ViuTV《季前賽》截圖）
季前賽 同周星馳用電話簿隔住打柯受良心口一模一樣
同周星馳用電話簿隔住打柯受良心口一模一樣（圖片來源：《逃學威龍2》劇照）

4 / 《家有囍事》金絲雀

相信有看過《家有囍事》的網民，一定記得陳淑蘭在趕走吳君如之後，在主人房邊唱《金絲雀》邊滾大床的場面。在《季前賽》當中，飾演暗戀姜濤的Yoyo亦有一幕偷入姜濤房間後在床上大唱《金絲雀》。

季前賽 暗戀姜濤的Yoyo亦有一幕偷入姜濤房間後在床上大唱《金絲雀》
暗戀姜濤的Yoyo亦有一幕偷入姜濤房間後在床上大唱《金絲雀》（圖片來源：ViuTV《季前賽》截圖）
季前賽 滾來滾去
滾來滾去（圖片來源：ViuTV《季前賽》截圖）
季前賽 同《家有囍事》陳淑蘭一模一樣！
同《家有囍事》陳淑蘭一模一樣！（圖片來源：《家有囍事》劇照）

5 / 《九品芝麻官》「你掂至好呀女！」

另一借橋場面，便是當Yoyo在中醫館招呼痴漢籃球隊的時候發生。飾演Yoyo父親的羅永昌，眼看Yoyo要一人招呼如此多球員，忍不住講了句：「你招呼得晒先好呀，女！」大家是否覺得這句對白似曾相識呢？因為該對白就是《九品芝麻官》入面當包龍星、豹頭、皇上和協理大臣都躲在蔡少芬房間時，苑瓊丹向蔡少芬講的那一句：「成檯麻雀都夠腳囉，你掂至好呀女！」

季前賽 羅永昌眼看Yoyo要一人招呼如此多球員，忍不住講了句：「你招呼得晒先好呀，女！」
羅永昌眼看Yoyo要一人招呼如此多球員，忍不住講了句：「你招呼得晒先好呀，女！」（圖片來源：ViuTV《季前賽》截圖）
季前賽 苑瓊丹向蔡少芬講的那一句：「成檯麻雀都夠腳囉，你掂至好呀女！」一樣
苑瓊丹向蔡少芬講的那一句：「成檯麻雀都夠腳囉，你掂至好呀女！」一樣（圖片來源：《九品芝麻官》劇照）

網民反應不一：「係致敬定抄襲啊？」

將港產片經典場面集在一身的《季前賽》，不少網民都大讚導演有創意，勾起不少回憶。同時亦有部分網民批評借橋的場面過多：「係致敬定抄襲啊？」、「ViuTV就致敬，TVB就抄襲」等。

季前賽
（圖片來源：網民留言截圖）
季前賽
（圖片來源：網民留言截圖）

常見問題

《季前賽》女主角YoYo將與邊位成員有感情線？

全劇 20集的《季前賽》女主角是首次參演電視劇的《全民造星4》葛綽瑤Yoyo，在劇中飾演軍醫⋯⋯按此看劇情介紹

《季前賽》劇情與《男兒當入樽》有關連嗎？

早前曾經有傳過《季前賽》與日本經典漫畫作品《男兒當入樽》有幾分相似，不過照記者會上嘅內容嚟睇，似乎出入都非常之大⋯⋯按此看角色介紹；《季前賽》第一周劇情相當精彩，按此看分集劇情以及精彩劇照

圖片來源：ViuTV《季前賽》截圖、《春光乍洩》劇照、《少年足球》劇照、《逃學威龍2》劇照、《家有囍事》劇照、《九品芝麻官》劇照、網民留言截圖

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