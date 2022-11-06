季前賽 | 劇情集經典港片在一身 一文看清5大借橋場面！

ViuTV劇集《季前賽》目前為止播出了10集，劇情輕鬆貼地，獲得不少好評。《季前賽》的劇情以引用了不少港產片的經典場面，令觀眾看得津津入味。以下整理了《季前賽》中5大經典借橋場面，大家又認為那一幕最印象深刻呢？