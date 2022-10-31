爆谷一周 | 谷劇變圍攻姜濤大會 張繼聰：最鍾意見到姜濤嬲

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》最新一集邀請了《季前賽》導演袁劍偉、主演演員張繼聰，ERROR的193及肥仔。四人在節目上不但分享在拍攝劇集時候的趣事，更多次大爆姜濤不為人知的一面，將節目變成圍攻姜濤大會！