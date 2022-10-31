爆谷一周 | 谷劇變圍攻姜濤大會 張繼聰：最鍾意見到姜濤嬲
大爆姜濤波癮大 成日搵人單挑
《季前賽》的導演和一班主演演員一起上《爆谷一周》宣傳新劇，主持谷德昭問到哪位演員最大「波癮」的時候，大家異口同聲地回答是姜濤。193大爆姜濤在節目記者招待會結束後，一日打三次波，令193都忍唔住話：「呢條友乜事呢？佢有冇咁鍾意打波啊？」
隨後，肥仔亦大爆姜濤很喜歡搵人單挑，打一對一籃球，每次贏了比賽就會很囂張，輸了比賽就會不認賬，要求再玩過。肥仔又話姜濤經常在私下揶揄自己球技差，要求同肥仔玩一對一，有次兩人進行一對一比賽的時候，因為肥仔盡力防守，所以姜濤一球都入唔到！
姜濤打籃球時係「獨食精」？
張繼聰在節目中亦有大讚193和Ian都有接受過正式籃球訓練，所以團隊意識強。姜濤在打籃球的時候則是「個人英雄」和「球場黑洞」，喜歡自己控球和射球。193繼續爆料表示：「我懷疑姜濤直情係冇咗個傳播掣，好似人地打機，剩係射波唔傳波！」
張繼聰同姜濤鬥波最鍾意「嘴炮」
張繼聰接著爆料，表示自己在打球的時候，只需要用體能和「嘴炮」就能打贏姜濤。張繼聰大爆有次同姜濤嘴炮的經歷：「我直接同佢講話我腦裡面宜家睇到你射唔入，好失望個樣。跟住佢叫我收聲，叫我唔好出聲。我繼續同佢講，講到佢笑。然後佢就話我都見到，見到自己失望個樣，結果佢就真係射唔中！」張繼聰又話因為姜濤平時為人斯文，每次同姜濤嘴炮完，見到姜濤開始生氣，自己都會覺得很開心。
導演親自公開球技榜 193排榜首
在節目中，導演袁建偉亦有親自為劇中演員排球技排行榜，其中193排榜首，其後緊接就是Ian、姜濤和Stanley。導演邊排邊表示：「阿姜一定嬲豬，我擺佢係第三。」肥仔隨後爆笑加多句：「試下等佢再嬲豬啲，排佢喺我後面啦。」除此之外，張繼聰亦有大讚Edan為《季前賽》付出甚多，比拍攝前射得準好多。
常見問題
《季前賽》女主角YoYo將與邊位成員有感情線？
全劇 20集的《季前賽》女主角是首次參演電視劇的《全民造星4》葛綽瑤Yoyo，在劇中飾演軍醫⋯⋯按此看劇情介紹
《季前賽》劇情與《男兒當入樽》有關連嗎？
早前曾經有傳過《季前賽》與日本經典漫畫作品《男兒當入樽》有幾分相似，不過照記者會上嘅內容嚟睇，似乎出入都非常之大⋯⋯按此看角色介紹；《季前賽》第一周劇情相當精彩，按此看分集劇情以及精彩劇照