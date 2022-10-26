季前賽｜美少女街場隊第四集登場擊敗痴漢隊！ 三位籃球界女神客串

《季前賽》第4集劇情講述痴漢籃球隊成軍！喪波邀請「美少女街場隊」與痴漢們比賽，想痴漢們清楚自己的弱點和激發下佢哋！原來三位美少女當中有兩位「籃球女神」，不但私底下熱愛籃球，仲係運動精英，唔怪得會打贏一班痴漢啦！