季前賽｜美少女街場隊第四集登場擊敗痴漢隊！ 三位籃球界女神客串
《季前賽》美少女街場隊
喪波找上籃壇有名的美少女街場隊與痴漢們比賽。痴漢們起初看不起美少女隊，但後來卻發現，她們合作無間，將一盤散沙的痴漢隊打個落花流水。喪波藉著這場比賽，揭示眾人的弱點。
美少女街場隊成員起底 — 33歲「籃球女神」方泳琳
現年33歲的「籃球女神」方泳琳（Jessie）一向樂於在個人社交平台分享生活美照，追蹤人數已經接近8萬。但由於定時定候分享靚相，網民畀Like的同時，亦都引來一些比較偏激或者敏感的言論。最近就因為方泳琳公開向網民「還擊」而遭對方在網上公開聲討，釀成罵戰。
用工人睇實男友 杜絕出軌可能
Jessie曾在《戀講嘢》節目中報稱職業為演員，感情狀況是「戀愛中」，不少網友都覺得她很熟口面，指她激似張振朗女友Renci楊偲泳。事實上因為兩人相貌相似，去年Jessie亦曾以「Renci」之名，參加過ViuTV選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》。此外，也有網友記得她曾在去年ViuTV熱爆神劇《大叔的愛》中，飾演插畫家Kiko。Jessie指兩次捉姦經歷，令她拍拖時會有戒心，現在她正和男友同居，她是屋主，笑指家中又有工人睇實，可以杜絕男友出軌的可能。浩男即叫她Check男友車Cam，她笑言會考慮一下，193就在最後忠告她不要Check男友車Cam！
方泳琳 LamLamJessie「籃球界陳妍希」
去年口罩小姐20強之中有個「假Renci」，雖然遮住咗個樣，但都有網民認出佢係本港籃球女神方泳琳（前名方詠琳）Jessie，樣子甜美，有點像台灣女神陳妍希。外形嬌嬌滴滴的她卻是籃球女將，有十多年球齡。近年方泳琳修身成功，163cm身高的她曾拍戲演年輕版周秀娜，完全唔介意展示好身材。由20強篩走3人，阿Dee組094號Renci方泳琳繼續有得留低，在新一項環節為了勝出，不惜姣爆冧仔﹗可惜卻在下一round被飛出局﹗
籃球女神愛出海
「籃球女神」身型易肥易瘦，不變的是喜歡出海打卡。方泳琳受訪時曾表示，最初只是想增高而接觸籃球，她表示最喜歡3分球入球時「shu」的一聲，覺得聽起來相當有成就感。因樣子甜美，形象健康，所以方詠琳甚得廣告商戶愛戴，她在多位藝人組成的「HERO Basketball Team」擔任得分後衛。數年前開始入行做freelance model，接影相、幕前的工作。
美少女街場隊成員起底 —21歲「御用E女郎」譚旻萱Mandy
譚旻萱（Mandy）曾兩次擔任Edan MV中的女主角，包括與邱鋒澤合作的《一表人才》和出道歌《E先生連環不幸事件》，仲要係Edan親自點名邀請，譚旻萱超高的顏值引起起題，是Edan粉絲「爵屎」唯一認證的E女郎。
譚旻萱Mandy曾經係「寶礦力女郎」
Mandy在2019年加入模特兒公司STYLE，成為Angelababy（楊穎）及熊黛林師妹，之後拍過不少品牌廣告，包括專揀青春女星拍攝的「寶礦力」廣告，以及孖林德信演出的雪條廣告等。
中三開始打籃球 高1米77曾被嘲似「坦克」
身高有1米77的Mandy自言是易肥體質，中學時代曾被同學嘲諷似「坦克」，Mandy自爆食量驚人，曾試過一人食兩碗譚仔。Mandy現實中也熱愛運動，中學時期曾是籃球隊的活躍成員。她透露自己由中三開始學打籃球，試過一個人在球場每個位置射足一百球去練習球技，更會每日一放學就衝落去球場打足八個鐘。
有俄羅斯血統
原來Mandy中五時已被模特兒公司的經理人睇中其IG相，大讚她五官好靚，所以透過IG私信聯絡Mandy，但由於Mandy父親反對，加上當時Mandy正在考公開試，其經理人用長達一年半時間說服了Mandy父親，直至Mandy中學畢業後才成功讓Mandy入行。有網民指Mandy似混血兒，Mandy答：「我係隔代混血，仲要係隔咗非常多代Mix俄羅斯、加拿大同香港。」
常見問題
《季前賽》女主角YoYo將與邊位成員有感情線？
全劇 20集的《季前賽》女主角是首次參演電視劇的《全民造星4》葛綽瑤Yoyo，在劇中飾演軍醫⋯⋯按此看劇情介紹
《季前賽》劇情與《男兒當入樽》有關連嗎？
早前曾經有傳過《季前賽》與日本經典漫畫作品《男兒當入樽》有幾分相似，不過照記者會上嘅內容嚟睇，似乎出入都非常之大⋯⋯按此看角色介紹；《季前賽》第一周劇情相當精彩，按此看分集劇情以及精彩劇照