季前賽｜肥仔梁業「肉照」被刪 涉違反社交平台守則 舉報者係藝人？
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近期ViuTV劇集《季前賽》被炒得熱烘烘，日前ERROR成員梁業（肥仔）在劇中與網友大玩裸聊，結果墮入網騙要一班好友出手，日前梁業隨手把劇照上載個人IG社交平台，卻被平台以「違反成人性誘惑」守則被刪。梁業嬲爆話：「講！係咪有人report我個post！」最後練美娟(娟姐)走出來自首，搞笑打圓場。
肥仔為套劇犧牲色相
梁業成為ERROR成員出道後，不論拍劇還是綜藝節目，每次都極度投入。今次肥仔參與劇集《季前賽》飾演的朱昆潤（豬潤）一角，更無底線盡情發揮，因為劇情需要，除了和姜濤一齊上演《春光乍洩》一幕，導演要求他當眾除衫，更有「裸聊」劇情犧牲色相要露點演出。日前肥仔把「半裸」劇照上載社交平台，並留言：「我有朋友睇見呢幾張相，因為無睇《季前賽》，真係以為我有裸照流出！好擔心我，問我有咩需要幫手。邊個我唔講啦！BTW，好多謝你，Sorry Like數唔夠唔會有原圖。導演@fen_yuen（袁劍偉）真係覺得好正，今次套劇真係犧牲好多色相！」肥仔犧牲色相演出，最後竟然被好友誤會實在太搞笑。
「打格仔」處理更此地無銀
肥仔上載三張「打格仔」被處理的劇照，可能是他太「性感」又有露點的關係，這貼文好快便被平台刪走。指肥仔的貼文「違反了我們有關成人性誘惑的守則」，最後他還搞笑說：「佢Del左我Post，事實證明我太誘惑，為咗減低呢個成人色情誘惑成份，我惟有咁post，多謝IG保護我哋未來嘅小朋友。」
Edan同娟姐留言贈慶
好友呂爵安留言再引爆二次笑料：「如果冇打有格可能會過到。」而肥仔一度嬲爆問「講！係咪有人report我個post！」估唔到練美娟(娟姐)竟自首留言：「Sorry係我檢舉你！」
常見問題
《季前賽》女主角YoYo將與邊位成員有感情線？
全劇 20集的《季前賽》女主角是首次參演電視劇的《全民造星4》葛綽瑤Yoyo，在劇中飾演軍醫⋯⋯按此看劇情介紹
《季前賽》劇情與《男兒當入樽》有關連嗎？
早前曾經有傳過《季前賽》與日本經典漫畫作品《男兒當入樽》有幾分相似，不過照記者會上嘅內容嚟睇，似乎出入都非常之大⋯⋯按此看角色介紹；《季前賽》第一周劇情相當精彩，按此看分集劇情以及精彩劇照