季前賽｜肥仔梁業「肉照」被刪 涉違反社交平台守則 舉報者係藝人？

近期ViuTV劇集《季前賽》被炒得熱烘烘，日前ERROR成員梁業（肥仔）在劇中與網友大玩裸聊，結果墮入網騙要一班好友出手，日前梁業隨手把劇照上載個人IG社交平台，卻被平台以「違反成人性誘惑」守則被刪。梁業嬲爆話：「講！係咪有人report我個post！」最後練美娟(娟姐)走出來自首，搞笑打圓場。