季前賽｜周一首播定必掀起籃球熱 盤點10套港台日籃球話題作
《季前賽》劇情簡介
作品講述：阿孝（姜濤 飾）、阿德（呂爵安 飾）及張良（邱士縉 飾）曾經是街頭籃球場的常客，不過因為各自的原因和理由，暫時放下心愛的籃球活動。直到一次，全港首屈一指的大學籃球隊B隊來到社區掃場。以喪波（張繼聰 飾）為首的街坊們不甘心籃球場被霸佔，於是向他們作出挑戰。三子臨場應喪波的邀請，聯同街坊們上演一場對抗賽。
1.《青春Y2K》(香港電視劇) 2000年
當大家睇見一班「鏡仔」好鬼有青春活力在球場上不停跑時，其實22年前香港電台都拍了一套勁吸晴的青春劇《青春Y2K》，當年曾為港青籃球代表的余文樂加埋方力申做男主角，劇情圍繞女子欖球隊與男子籃球隊之間的戀愛關係，同劇女主角有蔡卓妍和唐詩詠。
2.《男兒當入樽》(香港電影) 1994年
這套30年前的港產片由鄭伊健主演，他更被封為「波神高秋」 ，以一頭飄逸長髮出場，引來一眾女粉絲在螢幕前尖叫。另一焦點則是當年青春無敵的麥家琪，她在戲中經常穿背心短褲大騷身材，而當時在球場上最賣力當然是男主角之一的吳大維，由於電影是改編自日本漫畫，當中安西教練是由鄭則士飾演。
3.《功夫灌籃》(合拍電影) 2008年
當年星爺的少林功夫加足球電影一推就大賣，估唔到將功夫概念放到籃球場上一樣場場爆滿。片中主角有重量級人馬周杰倫坐陣外，還有陳柏霖與蔡卓妍主演。不過這套電影略為尷尬點是無視地心吸力的彈跳力，還有時光倒流逆轉戰果情節，全部都非常戲劇性，想睇天馬行空的籃球片，這套《功夫灌籃》絕對是必選。
4.《零秒出手》 (日本劇集) 2009年
一套由日本男神山下智久和女星北川景子合演的日本青春電視劇，當年瘋魔港日台不少少男少女，山下智久亦成為少女們對籃球員的幻想對象。劇情講述山下智久在籃球街場結識女友，由相戀到出現第三者，當然還有在籃球場上比賽加精彩吶喊的日劇經典元素，最後更是例牌的偶像劇的大團圓結局。
5.《MVP情人》(台灣電視劇) 2002年
千禧年代台劇熱潮席捲全亞洲，一眾80後必定睇過的籃球劇《MVP情人》，此劇由前中華台北男子籃球代表顏行書和初出道的張韶涵主演，他們之間的25厘米身高差距絕對是劇中焦點，女生要抬頭仰望男神的動作，令一眾少女對籃球員抱著無限幻想。其實校園的籃球情節只作為點綴，超亂的多角戀玩足18集，男女主角相戀分開最終再復合，不過劇中穩打穩紮的籃球比賽畫面，值得一睇再睇。
6.《籃球火》(台灣電視劇) 2008年
台劇《MVP情人》的大成功，帶動之後有更多以運動為主題的電視劇。《籃球火》主演的幾位主角羅志祥、言承旭和吳尊私下都是籃球好手，他們除了能在球場上把球技發揮得淋漓盡致，導演更以誇張的特效來製造話題，令這套電視劇在14年後的今天仍未被大家忘記。
7.《鬥牛，要不要》(台灣電視劇) 2007年
俊男美女加上脫離現實的劇情，是當年偶像劇成功的元素，80後的女生，應該會知道誰是賀軍翔，由他主演的台劇套套爆紅高收視，由他加上S.H.E的Hebe田馥甄主演的籃球電視劇《鬥牛，要不要》，是繼2002年《MVP情人》後，第二部以籃球為主題的台灣偶像劇，劇名「鬥牛」所指的是「街頭籃球」。
8.《High5制霸青春》(台灣電視劇) 2016年
《High5制霸青春》由林子平執導，羅弘證、柯威震、連晨翔、謝怡芬、邱翊橙、姜康哲等主演，雖則同屬偶像劇，但減淡了談情說愛情節，改以探討學生籃球員的未來，傷患與為了不留遺憾奮力一戰的掙扎，主線都是在球場上發生，劇情張力非常扣人心弦。此劇更於第52屆金鐘獎中入圍戲劇節目男主角、戲劇節目導演、攝影以及剪接四個獎項。
9.《鐘樓愛人》(台灣電視劇) 2017年
《鐘樓愛人》由周湯豪、孟耿如、張捷、黃薇渟、楊銘威及藍雅芸領銜主演，講述男主角在大專籃球賽輸了掀起一波「蝴蝶效應」，甚至造成好友跳樓輕生。主角們因此造就「穿越」的機會，回到當年青春時期再來一次，如果打贏了那場籃球賽，結果會否不同？今次籃球在劇中只是一個小小配角，劇中著重人物關係多點，所以片尾有四個版本，會隨著每集四個人的感情關係而變。
10.《下半場》(台灣電影》2019年
《下半場》是一套鮮有的運動勵志電影，電影講述台灣高中籃球聯賽，劇組為了重現最純粹的籃球激情及動作畫面，改由演員真人上演。除了飾演兩兄弟是演員范少勳和朱軒洋外，其他演員早於2017年10月在全台灣公開招募，挑選出一批真正的籃球員參與，可見製作認真。草根出身的親兄弟，為籃球走上不同道路道，最後在決賽中碰頭，兄弟情和爭勝心，在沒有雜念私心下為勝利而戰。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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