季前賽｜周一首播定必掀起籃球熱 盤點10套港台日籃球話題作

ViuTV的新劇《季前賽》由MIRROR四子姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley），聯同ERROR成員梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）等主演。眾人在球場上大晒演技加球技，估計劇集播出後必定再掀起一股籃球熱，現在率先為大家盤點10套港台日籃球影視精選，套套都好經典。