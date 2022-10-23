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季前賽｜周一首播定必掀起籃球熱 盤點10套港台日籃球話題作

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ViuTV的新劇《季前賽》由MIRROR四子姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley），聯同ERROR成員梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）等主演。眾人在球場上大晒演技加球技，估計劇集播出後必定再掀起一股籃球熱，現在率先為大家盤點10套港台日籃球影視精選，套套都好經典。

季前賽 《季前賽》劇情講述由姜濤率領成員包括梁業、郭嘉駿、呂爵安、邱士縉的「痴漢隊」，與由陳卓賢率領成員包括陳安立、吳啟洋、葉振弘、黃定謙的「翰林大學隊」較量球技，首播後定必掀起打籃球熱潮。
《季前賽》劇情講述由姜濤率領成員包括梁業、郭嘉駿、呂爵安、邱士縉的「痴漢隊」，與由陳卓賢率領成員包括陳安立、吳啟洋、葉振弘、黃定謙的「翰林大學隊」較量球技，首播後定必掀起打籃球熱潮。(圖片來源：ViuTV）

《季前賽》劇情簡介

作品講述：阿孝（姜濤 飾）、阿德（呂爵安 飾）及張良（邱士縉 飾）曾經是街頭籃球場的常客，不過因為各自的原因和理由，暫時放下心愛的籃球活動。直到一次，全港首屈一指的大學籃球隊B隊來到社區掃場。以喪波（張繼聰 飾）為首的街坊們不甘心籃球場被霸佔，於是向他們作出挑戰。三子臨場應喪波的邀請，聯同街坊們上演一場對抗賽。

季前賽 曾是港青籃球隊成員的余文樂，今時今日都仲會落場打籃球。
曾是港青籃球隊成員的余文樂，今時今日都仲會落場打籃球。(圖片來源:[email protected]

1.《青春Y2K》(香港電視劇) 2000年

當大家睇見一班「鏡仔」好鬼有青春活力在球場上不停跑時，其實22年前香港電台都拍了一套勁吸晴的青春劇《青春Y2K》，當年曾為港青籃球代表的余文樂加埋方力申做男主角，劇情圍繞女子欖球隊與男子籃球隊之間的戀愛關係，同劇女主角有蔡卓妍和唐詩詠。

季前賽 飾演籃球隊隊長的余文樂，初出道已擺出憂鬱神情。
飾演籃球隊隊長的余文樂，初出道已擺出憂鬱神情。 (圖片來源:《青春Y2K》截圖）
季前賽 打波情節必出現的輸波被教練訓話。
打波情節必出現的輸波被教練訓話。 (圖片來源:《青春Y2K》截圖）

2.《男兒當入樽》(香港電影) 1994年

這套30年前的港產片由鄭伊健主演，他更被封為「波神高秋」 ，以一頭飄逸長髮出場，引來一眾女粉絲在螢幕前尖叫。另一焦點則是當年青春無敵的麥家琪，她在戲中經常穿背心短褲大騷身材，而當時在球場上最賣力當然是男主角之一的吳大維，由於電影是改編自日本漫畫，當中安西教練是由鄭則士飾演。

季前賽 《男兒當入樽》的演員大合照，估不到28年後的今日鄭伊健仍然keep住呢個飄逸長髮造型，不過前排的女主角麥嘉琪已經引退多年。
《男兒當入樽》的演員大合照，估不到28年後的今日鄭伊健仍然keep住呢個飄逸長髮造型，不過前排的女主角麥嘉琪已經引退多年。 (圖片來源:《男兒當入樽》截圖）
季前賽 當年微黑的古天樂亦是片中籃球隊員之一。
當年微黑的古天樂（左）亦是片中籃球隊員之一。 (圖片來源:《男兒當入樽》截圖）
季前賽 鄭伊健在電影中露胸肌搶眼過他的球技。
鄭伊健在電影中露胸肌搶眼過他的球技。 (圖片來源:《男兒當入樽》截圖）

3.《功夫灌籃》(合拍電影) 2008年

當年星爺的少林功夫加足球電影一推就大賣，估唔到將功夫概念放到籃球場上一樣場場爆滿。片中主角有重量級人馬周杰倫坐陣外，還有陳柏霖與蔡卓妍主演。不過這套電影略為尷尬點是無視地心吸力的彈跳力，還有時光倒流逆轉戰果情節，全部都非常戲劇性，想睇天馬行空的籃球片，這套《功夫灌籃》絕對是必選。

季前賽 話到明是《功夫灌籃》，周杰倫在片中不時大顯身手。
話到明是《功夫灌籃》，周杰倫在片中不時大顯身手。(圖片來源:《功夫灌籃》截圖）
季前賽 現實生活中，周杰倫確是籃球高手，早年已開始組隊落場打比賽。
現實生活中，周杰倫確是籃球高手，早年已開始組隊落場打比賽。(圖片來源:[email protected]
季前賽 片中更有周杰倫比賽時撞籃球柱的慘樣。
片中更有周杰倫比賽時撞籃球柱的慘樣。(圖片來源:《功夫灌籃》截圖）

4.《零秒出手》 (日本劇集) 2009年

一套由日本男神山下智久和女星北川景子合演的日本青春電視劇，當年瘋魔港日台不少少男少女，山下智久亦成為少女們對籃球員的幻想對象。劇情講述山下智久在籃球街場結識女友，由相戀到出現第三者，當然還有在籃球場上比賽加精彩吶喊的日劇經典元素，最後更是例牌的偶像劇的大團圓結局。

季前賽 由山下智久飾演的直輝，當在球場上面對壓力時刻，總是未能發揮最佳水準。
由山下智久飾演的直輝，當在球場上面對壓力時刻，總是未能發揮最佳水準。 (圖片來源:《零秒出手》截圖）
季前賽 籃球片中最常出現的劇情，直輝欠缺自信要女友到場為他打氣支持。
籃球片中最常出現的劇情，直輝欠缺自信要女友到場為他打氣支持。 (圖片來源:《零秒出手》截圖）

5.《MVP情人》(台灣電視劇) 2002年

千禧年代台劇熱潮席捲全亞洲，一眾80後必定睇過的籃球劇《MVP情人》，此劇由前中華台北男子籃球代表顏行書和初出道的張韶涵主演，他們之間的25厘米身高差距絕對是劇中焦點，女生要抬頭仰望男神的動作，令一眾少女對籃球員抱著無限幻想。其實校園的籃球情節只作為點綴，超亂的多角戀玩足18集，男女主角相戀分開最終再復合，不過劇中穩打穩紮的籃球比賽畫面，值得一睇再睇。

季前賽 集合台灣當年年輕偶像所拍攝的籃球劇集《MVP情人》，女主角是當年紅極一時的張韶涵。
集合台灣當年年輕偶像所拍攝的籃球劇集《MVP情人》，女主角是當年紅極一時的張韶涵。 (圖片來源:《MVP情人》截圖）
季前賽 男主角顏行書，現實中曾為中華台北隊贏得1997年的東亞運藍球金牌賽。
男主角顏行書，現實中曾為中華台北隊贏得1997年的東亞運藍球金牌賽。 (圖片來源:《MVP情人》截圖）

6.《籃球火》(台灣電視劇) 2008年

台劇《MVP情人》的大成功，帶動之後有更多以運動為主題的電視劇。《籃球火》主演的幾位主角羅志祥、言承旭和吳尊私下都是籃球好手，他們除了能在球場上把球技發揮得淋漓盡致，導演更以誇張的特效來製造話題，令這套電視劇在14年後的今天仍未被大家忘記。

季前賽 誇張的特效令《籃球火》爆紅，當年觀眾經常質疑片中情節。
誇張的特效令《籃球火》爆紅，當年觀眾經常質疑片中情節。 (圖片來源:《籃球火》宣傳照）
季前賽 劇集天馬行空到一球三分波，竟然可以反地心吸力跳到半空攔截。
劇集天馬行空到一球三分波，竟然可以反地心吸力跳到半空攔截。(圖片來源:《籃球火》截圖）
季前賽 其實男主角言承旭私下亦愛打籃球，波友是周杰倫、劉耕宏和吳尊。
其實男主角言承旭私下亦愛打籃球，波友是周杰倫、劉耕宏和吳尊。(圖片來源:《籃球火》截圖）

7.《鬥牛，要不要》(台灣電視劇) 2007年

俊男美女加上脫離現實的劇情，是當年偶像劇成功的元素，80後的女生，應該會知道誰是賀軍翔，由他主演的台劇套套爆紅高收視，由他加上S.H.E的Hebe田馥甄主演的籃球電視劇《鬥牛，要不要》，是繼2002年《MVP情人》後，第二部以籃球為主題的台灣偶像劇，劇名「鬥牛」所指的是「街頭籃球」。

季前賽 《鬥牛，要不要》是以鬥牛比喻愛情競賽。
《鬥牛，要不要》是以鬥牛比喻愛情競賽。(圖片來源:電視劇宣傳照）
季前賽 台灣偶像劇一貫做法，男女主角在劇中總要排除萬難才可以終成眷屬。
台灣偶像劇一貫做法，男女主角在劇中總要排除萬難才可以終成眷屬。(圖片來源:《鬥牛，要不要》截圖）

8.《High5制霸青春》(台灣電視劇) 2016年

《High5制霸青春》由林子平執導，羅弘證、柯威震、連晨翔、謝怡芬、邱翊橙、姜康哲等主演，雖則同屬偶像劇，但減淡了談情說愛情節，改以探討學生籃球員的未來，傷患與為了不留遺憾奮力一戰的掙扎，主線都是在球場上發生，劇情張力非常扣人心弦。此劇更於第52屆金鐘獎中入圍戲劇節目男主角、戲劇節目導演、攝影以及剪接四個獎項。

季前賽 《High5制霸青春》是台灣近年拍得出色又真實的籃球題材劇集。
《High5制霸青春》是台灣近年拍得出色又真實的籃球題材劇集。 (圖片來源:電視劇宣傳照）
季前賽 柯威震所演的男主角不理背脊傷患，在賽前打針上陣，最後贏下比賽後不支倒地，非常熱血。
柯威震所演的男主角不理背脊傷患，在賽前打針上陣，最後贏下比賽後不支倒地，非常熱血。 (圖片來源:《High5制霸青春》截圖）
季前賽 這一幕好明顯是翻炒流川楓和櫻木花道，可想而知當時情節是多麼的熱血沸騰。
這一幕好明顯是翻炒流川楓和櫻木花道，可想而知當時情節是多麼的熱血沸騰。 (圖片來源:《High5制霸青春》宣傳照）

9.《鐘樓愛人》(台灣電視劇) 2017年

《鐘樓愛人》由周湯豪、孟耿如、張捷、黃薇渟、楊銘威及藍雅芸領銜主演，講述男主角在大專籃球賽輸了掀起一波「蝴蝶效應」，甚至造成好友跳樓輕生。主角們因此造就「穿越」的機會，回到當年青春時期再來一次，如果打贏了那場籃球賽，結果會否不同？今次籃球在劇中只是一個小小配角，劇中著重人物關係多點，所以片尾有四個版本，會隨著每集四個人的感情關係而變。

季前賽 《鐘樓愛人》內，這場輸掉大專藍球賽的情節，是劇中穿越情節中最重要一環。
《鐘樓愛人》內，這場輸掉大專藍球賽的情節，是劇中穿越情節中最重要一環。 (圖片來源:《鐘樓愛人》截圖）
季前賽 因為輸了這場比賽，引來「蝴蝶效應」影響了其中一人的生命。
因為輸了這場比賽，引來「蝴蝶效應」影響了其中一人的生命。 (圖片來源:《鐘樓愛人》截圖）

10.《下半場》(台灣電影》2019年

《下半場》是一套鮮有的運動勵志電影，電影講述台灣高中籃球聯賽，劇組為了重現最純粹的籃球激情及動作畫面，改由演員真人上演。除了飾演兩兄弟是演員范少勳和朱軒洋外，其他演員早於2017年10月在全台灣公開招募，挑選出一批真正的籃球員參與，可見製作認真。草根出身的親兄弟，為籃球走上不同道路道，最後在決賽中碰頭，兄弟情和爭勝心，在沒有雜念私心下為勝利而戰。

季前賽 《下半場》是講述兩兄弟分別效力不同的籃球隊。
《下半場》是講述兩兄弟分別效力不同的籃球隊。 (圖片來源:《下半場》截圖）
季前賽 兩兄弟雖然不和又打架，但身為哥哥還是會無條件支持弟弟追尋籃球夢。
兩兄弟雖然不和又打架，但身為哥哥還是會無條件支持弟弟追尋籃球夢。 (圖片來源:《下半場》截圖）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、《功夫灌籃》截圖、《鐘樓愛人》截圖、《下半場》截圖、《High5制霸青春》截圖、《鬥牛，要不要》截圖、《籃球火》截圖、《男兒當入樽》截圖、《青春Y2K》截圖、電視劇宣傳照、[email protected]、《零秒出手》截圖、《MVP情人》截圖

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