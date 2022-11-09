黃梓賢

季前賽 | 童星「櫈仔」黃梓賢大受好評 同劇中一演員係兩兄弟！

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ViuTV劇集《季前賽》即將大結局，劇集中除了人氣偶像Mirror成員外，亦有不少童星在內，其表現深受注目和贊賞，例如在劇中飾演「櫈仔」一角的黃梓賢。在劇中，黃梓賢飾演一名支持卓立鋒（由Ian飾演）的超級粉絲，雖然需要坐輪椅，但仍然無阻他對籃球的熱愛。雖然黃梓賢人仔細細，但其實他已經是一名富有經驗的童星，在許多作品中都曾經見過他的身影！

飾演殘疾小孩角色 大受好評

在劇中，黃梓賢要挑戰的角色大有難度，由於不良於行需要坐輪椅，更加需要靠感情和對白去演活角色。雖然黃梓賢年紀輕輕，面對這類角色毫不怯場，與Ian在球場一幕其實爆肚講對白，在該幕，飾演卓立鋒的Ian問：「GG你都識呀！喺邊度學㗎？」，而黃梓賢順利接得住，回答：「梗係啦，上次見到你同個女仔咁做架！」過程出奇地自然，表演大受好評！

黃梓賢 黃梓賢在《季前賽》要挑戰的角色大有難度，由於不良於行需要坐輪椅。
黃梓賢在《季前賽》要挑戰的角色大有難度，由於不良於行需要坐輪椅。（圖片來源：[email protected]
黃梓賢 黃梓賢飾演視Ian為偶像的殘疾小孩，與Ian有不少對手戲。
黃梓賢飾演視Ian為偶像的殘疾小孩，與Ian有不少對手戲。（圖片來源：ViuTV《季前賽》）
黃梓賢 角色雖然行動不便，但亦無減對籃球的熱愛。
角色雖然行動不便，但亦無減對籃球的熱愛。（圖片來源：ViuTV《季前賽》）

年紀輕輕 已出演過不少演藝作品

除了最近大熱劇集《季前賽》外，黃梓賢其實亦於其他作品出現過，例如早前的ViuTV《940920》中，他便出演了在沙灘上欺負林楚凝的壞小孩，另外在鮮浪潮中短片《假日》中更與10歲親弟弟黃梓樂共同演出，短片透過兩兄弟在尋常假日屋邨曬被遇到的經歷，雖然短片只有短短一分鐘，但亦獲得鮮浪潮大奬，成績相當不錯！

黃梓賢 出演不少角色，其參與的短片拍攝更獲得獎項，成績相當不俗。
出演不少角色，其參與的短片拍攝更獲得獎項，成績相當不俗。（圖片來源：[email protected]

親弟弟亦是童星出身 演藝經驗豐富

10歲弟弟黃梓樂與哥哥一樣是童星出身，拍攝的作品多給人留下深刻的印象，例如早前的《野人老師》中飾演李白的小時候，以及最近的《季前賽》中飾演姜濤弟弟老闆仔一角，在劇中與姜濤和肥仔等有不少對手戲。兩兄弟年紀輕輕便參演了不少演藝作品，可謂是前途無可限量！

黃梓賢 與弟弟黃梓樂感情很好，二人更是童星出身。
與弟弟黃梓樂感情很好，二人更是童星出身。（圖片來源：[email protected]
黃梓賢 弟弟黃梓樂在劇中飾演老闆仔一角，與姜濤有不少對手戲。
弟弟黃梓樂在劇中飾演老闆仔一角，與姜濤有不少對手戲。（圖片來源：ViuTV《季前賽》）

《季前賽》「老闆仔」演出經驗豐富

在《季前賽》中飾演姜濤細佬的「老闆仔」黃梓樂今年10歲，與哥哥黃梓賢同為童星。梓樂同哥哥一樣，年紀小小已經出演過不少作品。其中包括近日剛播放完畢的《野人老師》中飾演童年李白，於ViuTV劇集《940920》、《反起跑線聯盟》中都有亮眼的表現。此外，梓樂亦參與過拍攝不少電影、微電影，演出經驗非常豐富。

黃梓賢 姜濤 梓樂於《野人老師》飾演童年李白
黃梓樂於《野人老師》飾演童年李白（圖片來源：《野人老師》截圖）
黃梓賢 姜濤 梓樂主演兒童電影《留聲》，故事講述兒童情緒問題，梓樂亦表現的非常好。
黃梓樂主演兒童電影《留聲》，故事講述兒童情緒問題，梓樂亦表現的非常好。（圖片來源：《留聲》劇照）

常見問題

《繩角》關於什麼故事？

此劇集改編自同名漫畫，原作者是本地漫畫家曹志豪，講述主角立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事，由MIRROR成員主演⋯⋯按此看劇集&角色介紹

Mirror仲有邊套劇即將播出？

《繩角》將於11月14日接檔《季前賽》，而根據ViuTV早前已宣布一連播放五套原創劇，包括⋯⋯ViuTV五劇對撼無綫台慶

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV《季前賽》、[email protected][email protected]

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