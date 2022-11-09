季前賽 | 童星「櫈仔」黃梓賢大受好評 同劇中一演員係兩兄弟！

ViuTV劇集《季前賽》即將大結局，劇集中除了人氣偶像Mirror成員外，亦有不少童星在內，其表現深受注目和贊賞，例如在劇中飾演「櫈仔」一角的黃梓賢。在劇中，黃梓賢飾演一名支持卓立鋒（由Ian飾演）的超級粉絲，雖然需要坐輪椅，但仍然無阻他對籃球的熱愛。雖然黃梓賢人仔細細，但其實他已經是一名富有經驗的童星，在許多作品中都曾經見過他的身影！