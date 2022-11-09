季前賽 | 童星「櫈仔」黃梓賢大受好評 同劇中一演員係兩兄弟！
飾演殘疾小孩角色 大受好評
在劇中，黃梓賢要挑戰的角色大有難度，由於不良於行需要坐輪椅，更加需要靠感情和對白去演活角色。雖然黃梓賢年紀輕輕，面對這類角色毫不怯場，與Ian在球場一幕其實爆肚講對白，在該幕，飾演卓立鋒的Ian問：「GG你都識呀！喺邊度學㗎？」，而黃梓賢順利接得住，回答：「梗係啦，上次見到你同個女仔咁做架！」過程出奇地自然，表演大受好評！
年紀輕輕 已出演過不少演藝作品
除了最近大熱劇集《季前賽》外，黃梓賢其實亦於其他作品出現過，例如早前的ViuTV《940920》中，他便出演了在沙灘上欺負林楚凝的壞小孩，另外在鮮浪潮中短片《假日》中更與10歲親弟弟黃梓樂共同演出，短片透過兩兄弟在尋常假日屋邨曬被遇到的經歷，雖然短片只有短短一分鐘，但亦獲得鮮浪潮大奬，成績相當不錯！
親弟弟亦是童星出身 演藝經驗豐富
10歲弟弟黃梓樂與哥哥一樣是童星出身，拍攝的作品多給人留下深刻的印象，例如早前的《野人老師》中飾演李白的小時候，以及最近的《季前賽》中飾演姜濤弟弟老闆仔一角，在劇中與姜濤和肥仔等有不少對手戲。兩兄弟年紀輕輕便參演了不少演藝作品，可謂是前途無可限量！
《季前賽》「老闆仔」演出經驗豐富
在《季前賽》中飾演姜濤細佬的「老闆仔」黃梓樂今年10歲，與哥哥黃梓賢同為童星。梓樂同哥哥一樣，年紀小小已經出演過不少作品。其中包括近日剛播放完畢的《野人老師》中飾演童年李白，於ViuTV劇集《940920》、《反起跑線聯盟》中都有亮眼的表現。此外，梓樂亦參與過拍攝不少電影、微電影，演出經驗非常豐富。
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