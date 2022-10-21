季前賽｜MIRROR復出與ERROR合體現身記者會 開播前大玩前哨戰

ViuTV新劇《季前賽》將於下周一（10月24日）開播，今日（10月21日）ViuTV就安排了已停工休息長達兩個多月的多位MIRROR成員首度復工，一齊現身記者會，與一眾主演分享拍攝期間的笑料和趣聞，眾人更會即場進行一場前哨戰，為劇集首播做定熱身！