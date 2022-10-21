季前賽｜MIRROR復出與ERROR合體現身記者會 開播前大玩前哨戰
《季前賽》4位MIRROR成員齊現身
自7月底MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故後，MakerVille於8月中宣佈MIRROR「休團」兩個月，踏入10月，MIRROR各成員陸續復出開工，MIRROR亦宣佈推出新團歌《We All Are》，而今次記者會，亦是4位MIRROR成員：姜濤、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）、Stanley（邱士縉），近月來首度在公開活動上現身。
今次記者會的出席藝人有：姜濤、Ian、Edan、Stanley、張繼聰 、193、肥仔、Yoyo、Brian 、Phoebus、黃定謙、Marco、強尼、練美娟、李敏、蔡穎恩、童愛玲、歐錦棠、袁富華、岑珈其、潘福行、羅永昌。司儀則是Shirley沈殷怡。
張繼聰做「痴漢隊」教練
今次記者會上，大家除了分享拍攝期間的笑料和趣聞外，「痴漢隊」和「翰林大學隊」仲會即場進行一場前哨戰，其中由教練「喪波」張繼聰帶領的街頭籃球隊「痴漢隊」，成員有「高家孝」姜濤、「關浩德」Edan、「張智良」Stanley、「朱昆潤」肥仔以「楊舜光」193。
「翰林大學隊」成員則有「卓立鋒」Ian、「陳國秋」Brian（陳安立）、「張仕南」Phoebus（吳啟洋），以及Marco （葉振弘）和黃定謙，教練則是「潘Sir」強尼。
女角方面，Yoyo（葛綽瑤）飾演球隊經理，Evelyn（蔡穎恩）飾演Stanley老婆，她笑言會同Stanley有床上激烈戲份，童愛玲就演姜濤阿媽，李敏演Edan家姐，娟姐（練美娟）就會同肥仔有感情線。
記者會上一眾演大打友誼波，場上十位球員中只得姜濤戴住口罩，肥仔初時因為「急屎」拒絕落場，但原來只係留力打下半場。比賽中Stanley、Phoebus、Ian和姜濤等都先後有入波，最後由「翰林大學隊」勝出，「痴漢隊」球員要被罰彈額頭。
姜濤度假後返港極速復工
備受粉絲期待的《季前賽》，主角除了有4位MIRROR成員外，還有ERROR成員肥仔（梁業）、193（郭嘉駿），以及剛變回「一線藝人」的張繼聰，而女角則有《全民造星4》出身的Yoyo、李敏、娟姐和童愛玲等。其中姜濤早前同屋企人飛去巴黎及英國度假，玩足大半個月，直到昨日（10月20日）才與姜媽一同返港。
姜濤 VS Ian
而「翰林大學隊」成員則有「卓立鋒」Ian、「陳國秋」Brian（陳安立）、「張仕南」Phoebus（吳啟洋），以及Marco （葉振弘）和黃定謙，教練則是「潘Sir」強尼，仲有現役籃球員何倚富，和已退役的籃球員蘇伊俊等。之前劇照中，已有不少姜濤和Ian在球場上對戰的場面，獲網友大讚好有型。
《季前賽》故事簡介
阿孝（姜濤@MIRROR 飾）、阿德（呂爵安@MIRROR 飾）及張良（邱士縉@MIRROR 飾）曾經是街頭籃球場的常客，不過因為各自的原因和理由，暫時放下心愛的籃球活動。直到一次，全港首屈一指的大學籃球隊B隊來到社區掃場。以喪波（張繼聰 飾）為首的街坊們不甘心籃球場被霸佔，於是向他們作出挑戰。
三子臨場應喪波的邀請，聯同街坊們上演一場對抗賽。最終合三人之力和喪波的戰術下，將籃球隊擊退，成功保住球場。戰勝過程被網紅放上網，一夜之間成為城中話題。大學籃球隊A隊隊長鋒（陳卓賢@MIRROR 飾）得知球隊慘被街坊擊敗，心有不甘帶同正選球員踩場一雪前恥。面對正統籃球隊的進攻，三子與喪波一敗塗地，兩邊為了面子立下誓約，6個星期後再決戰。
作為教練的喪波拉著三子特訓，並找來光仔（郭嘉駿@ERROR 飾）和豬潤（梁業@ERROR 飾）加入球隊。在喪波的帶領下五人球隊挑戰全港各區街場，漸漸成為有組織的正規籃球隊。但不斷的挑戰令他們發現人外有人、天外有天，從前在街頭上得到的甜頭不過是自欺欺人。眼見期限越來越近，眾人心灰意冷，加上生活上的各種不如意，究竟眾人會否再次放棄籃球，還是面對自己再戰一次？
《季前賽》姜濤 X Ian 陳卓賢 努力熱身！
常見問題
MakerVille聲明中有提及傷者嗎？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快
演唱會事件調查最終結果公佈了嗎？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明，並稱已得悉調查工作已接近尾聲，詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫
讀者留言