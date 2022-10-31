季前賽｜網民惡搞「TVB籃球劇名」 《On框36小時》經典變爆笑
ViuTv《季前賽》熱播 網民忽發奇想「TVB開拍籃球劇叫咩名好？」
ViuTv劇集《季前賽》除了Mirror成員受矚目外，女主角Yoyo、Error成員、張繼聰等都成為討論點。不過劇集掀起的熱潮除了關於角色外，有網民稱「大台成日人哋拍咩，佢就跟足」，因而開了一帖文「TVB開拍籃球劇改咩名好」集思廣益，結果反應熱烈，大批網民齊改名，而共通點是「唔需要諗新名，將舊嘅改一改又當新」。
1.食字系列：《籃兄籃弟》、《越籃越愛》、《王早籃》、《板藍根》
廣東話之博大精深，當然不少得大玩食「籃」字來命名，除了劇名，原來歌名、人名，甚至藥材名也可以作劇名，搶眼程度令人瞬間便記得，非常之有創意。
2.經典系列：《衝上籃框》、《喪打36小時》、《溏心三分波》、《球是故鄉圓》、
《愛。籃框》
當年TVB創造了很多經典劇集，即使現在重播也獲不少忠實觀眾支持，例如《衝上雲霄》、《On Call 36小時》、《溏心風暴》、《茶是故鄉濃》、《愛回家》等等，經過網民修飾後，加入了藍球元素便成為了一套全新劇集，更意外地十分貼切和順口。
3.萬能Key系列：《籃球風暴》、《球場有情天》、《籃球強人》、《籃底情緣》
香港很多犯罪、懸疑電影都很喜歡取名為XX風暴，過往TVB也有一系列《溏心風暴》連續劇，當中爭家產的場面更成為了經典；除此之外，XX有情天、XX情緣也是愛情片的常用劇名，加入一些愛情線故事，絕對能吸引觀眾目光。
4.扮工系列：《射波英雄傳》、《同射三分波》
創意爆登的網民就反其道而行，雖為籃球片改名，但劇情也可以參考處景劇，以辦公室或打工仔為題，借用射波扮工來打造一套新穎的劇集，可說是更為貼地。
5.獎門人系列：《籃球掌瞞人》、《153的籃球》、《超級無敵打波波》、
《Tvbasketball》
一想到TVB，大家必然會聯想起由曾志偉主導的獎門人，為了強調其特色，有網民就建議直接把獎門人元素加到劇名之中，可向喜劇方向發展，易記之餘又能達到宣傳效果。
更多新穎搞笑的劇名不能盡錄，除了經典爆笑外，更充滿畫面感，大家也留言發揮一下創意吧！
常見問題
《季前賽》女主角YoYo將與邊位成員有感情線？
全劇 20集的《季前賽》女主角是首次參演電視劇的《全民造星4》葛綽瑤Yoyo，在劇中飾演軍醫⋯⋯按此看劇情介紹
《季前賽》劇情與《男兒當入樽》有關連嗎？
早前曾經有傳過《季前賽》與日本經典漫畫作品《男兒當入樽》有幾分相似，不過照記者會上嘅內容嚟睇，似乎出入都非常之大⋯⋯按此看角色介紹；《季前賽》第一周劇情相當精彩，按此看分集劇情以及精彩劇照
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