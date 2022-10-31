季前賽｜網民惡搞「TVB籃球劇名」　《On框36小時》經典變爆笑

ViuTV近日開播的新劇《季前賽》成功引起話題，掀起了追看熱潮。有網民就發起了一人一個幫TVB開拍籃球題材的改名討論，當中有不少惡搞經典劇集的爆笑改名，其無限創意引起熱烈討論，以下就是部分獲得最多「Like」的留言，再配上搞惡劇照，相當有畫面感。