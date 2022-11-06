季前賽 | 網民3大點狠批劇本水皮 導演神回應：唔知道大家真係會每晚睇
網民狠批劇本冇重點
有網民認為演員雖然演技好，但劇本太水皮，沒有重點可言。導演袁劍偉回應表示寫《季前賽》劇本的時候，並不是像一般電視劇一樣，一集一集去寫；亦因為劇情是像電影一樣由頭帶到尾，所以如果一集集形式播放的話，觀眾的確有會有一種散亂的感覺。導演亦表示：「呢個寫法係預計觀眾會一次過睇曬15集，因為我唔知道大家真係會每晚9點半坐喺到睇，我原本預計大家等五季一次過睇。」
劇情與《季前賽》劇名無關
此外，雖然《季前賽》是以籃球為題材的運動劇，但劇中少有打籃球場面之餘，亦未能展現兩隊球隊在競爭下成長的一面，少了一份男生為夢想而奮鬥的熱血情懷，令觀眾覺得劇情與《季前賽》的劇名有出入。導演解釋因為資源問題，所以劇組未能拍攝太多籃球戲份，加上《季前賽》是代表一場無關重要的籃球比賽，所以劇情的重點是有關人生成長，並非打籃球。
男主之一Ian陳卓賢戲份少過配角
除了劇情之外，不少網民都表示不滿同樣為主角之一的Ian陳卓賢戲份太少，甚至比身為配角的關老豆和關家姐等人都要少戲份。對此，導演表示Ian的戲份並不少，只是集中出現在第11集到15集。10集以來Ian之所以會少戲份，是為了塑造一個兩隊人在備賽期間毫無交集的氛圍，導演保證Ian到劇集後期會比現在多好多戲份。
網民：「導演口味咁樣，希望冇下一次」
雖然導演親自回答了網民的各種批評，但似乎網民依然不太收貨。有網民更直接表示：「導演口味咁樣，希望冇下一次」，導演亦回應有可能真的不會再拍電視劇，非常直接。不少網民亦留言狠批導演的口味離地：「完全唔明導演講咩，似係佢唔明佢拍緊電視劇」、「雖然個名係講籃球，但內容冇打算講太多籃球，呢句精警！」、「呢個導演離地到一個點」和「導演口味咁樣，希望冇下一次」等。
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