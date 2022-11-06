季前賽 | 網民3大點狠批劇本水皮 導演神回應：唔知道大家真係會每晚睇

ViuTV劇集《季前賽》在開播之前已經受到熱烈關注，除了有MIRROR成員姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉等人出演之外，亦是香港少見的籃球為題材的運動劇，所以不少觀眾都十分期待劇集的播出。可是，至今已經播出10集的《季前賽》卻口碑好壞參半，有網民更大數3大點狠批劇情水皮，導演袁劍偉亦有親身回應網民的評價。