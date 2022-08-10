47歲孫佳君周身名牌住8千萬海景豪宅 拍片豪曬富貴生活

出身新加坡的孫佳君在95年憑演出周星馳電影《百變星君》走紅，一躍成為香港90年代性感女星代表，但02年被羅兆輝公開濕吻照後，孫佳君一度淡出娛樂圈，03年她低調為富商男友劉貴喬誕下兩子，直到二人分手後，2013年孫佳君開始復出拍戲，近年更積極拍片玩抖音，公開富貴生活。