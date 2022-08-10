47歲孫佳君周身名牌住8千萬海景豪宅 拍片豪曬富貴生活
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出身新加坡的孫佳君在95年憑演出周星馳電影《百變星君》走紅，一躍成為香港90年代性感女星代表，但02年被羅兆輝公開濕吻照後，孫佳君一度淡出娛樂圈，03年她低調為富商男友劉貴喬誕下兩子，直到二人分手後，2013年孫佳君開始復出拍戲，近年更積極拍片玩抖音，公開富貴生活。
孫佳君 兩子之母Keep住靚
雖然已是兩子之母，但孫佳君身形仍然keep得勁fit，近年不時拍攝跳舞片放上抖音，同時亦拍下不少介紹其穿著打扮的影片，背景大都在其市值近8千萬的南區豪宅中，影片中可以見到孫佳君經常穿著一身名牌衣飾，更不時戴著名錶，盡顯貴氣，其豪宅除了空間闊落外，露台更可飽覽香港仔及海怡半島一帶海景，令人心曠神怡。
母親節罕有晒兩子童年照
03年孫佳君低調為富商男友劉貴喬誕下兩子，之後她深居簡出過著少奶奶生活，少有曝光男友和兩個囝囝，直到09年孫佳君因被家暴而鬧上法庭，二人最終和解及分手收場，之後孫佳君做單親媽媽獨力養大兩個囝囝，現時囝囝都已長大，今年母親節孫佳君就曾罕有地晒出兩個囝囝的童年照，網民都紛紛大讚大仔和她十足餅印一樣好靚仔。
升呢人母戲路更廣闊
孫佳君曾透露自己好細個已因父母離異，而跟著阿嫲長大，因此性格好獨立，由14歲開始已被星探發掘，入行做模特兒，16歲阿嫲離世，她被親戚送到加拿大讀書，在西門菲莎大學修讀英國文學，大學畢業後她回到新加坡參加選美，成功奪冠，之後開始來港發展，但她自言從來無刻意去行性感路線，升呢成為人母後，反而讓她戲路變得更廣闊。
曾被神童輝公開濕吻照
94年當選新加坡小姐冠軍後，孫佳君即來港加入娛樂圈，並獲周星馳賞識，出演電影《百變星君》，後在星爺介紹下認識綽號「神童輝」的羅兆輝，但羅兆輝在02年忽然公開自己與女星的情慾私相簿，其中就有他與孫佳君遊船河脷疊脷濕吻照，當年曾轟動一時，孫佳君亦因此一度淡出娛樂圈。
享受單身無經濟壓力
講到男友劉貴喬，孫佳君透露兩人曾在一起十年，雖然無辦過結婚手續，但在兩人分開後，對方仍有盡父親責任，負擔兩個小朋友的生活費，同時亦有教她如何去投資，加上她本身亦持有物業，因此生活上並無經濟壓力，她亦表示現階段好享受單身的自在生活，並無要搵對象的想法。