孫慧雪辭退外傭仍厚面皮拎推薦信 葉翠翠、熊黛林、謝安琪曾經都係苦主
孫慧雪怒炒外傭最新發展
孫慧雪日前忍無可忍之下終於與家中外傭姐姐來個了斷，不過事情又有新發展，孫慧雪竟收到姐姐的短訊，要求她寫推薦信，孫慧雪把截圖放上網分享並笑言：「求姐姐面皮厚度？」她更將寫推薦信的責任交畀老公Edwin，仲公開信中內容：「she is a decent worker inside of the box.needs quality me time /meditation time every evening.prefers to stay out till 11PM or not come home .i would recommend her if you can accommodate .thank you」阿雪老公字字珠璣，意思是指她是個合適及「遵循規則」的工人，每晚都需要有質素的metime，寧願在外面留到11點或不回家，如果你能夠接受我會推薦給你。
圈中曾中招女星
請外傭真係好似買六合彩咁，唔係個個咁好彩，孫慧雪遇到個極品，網民都力撐她，並留言「誠實refer letter想中伏就請啦」、「好貼心嘅reference letter 」、「 你老公識玩, tell her off而不失霸氣」。其實過去亦有不少女星請外傭曾中伏，當中包括葉翠翠與熊黛林。
葉翠翠曾遘大話姊妹花
40歲前港姐冠軍葉翠翠和老公周曉東（Raymond）有三位可愛的小王子，2019年葉翠翠在社交網透露2名菲律賓家傭惡行連連，不願工作「博炒」補一個月人工，中介公司更講大話，隱瞞她們來港前未做過家傭的工作經驗。葉翠翠貼文提到：「請左兩個菲律賓工人，來到發現原來從未試過工作，菲律賓agent 講大話 (香港agent不知情)，工人講大話，而且發現係兩姊妹。先後大大聲話唔再工作，叫我炒佢，一個做左24日，另一個做左1個月加9日，兩個都係講明要我炒佢，補錢！」葉翠翠表示她們搣小朋友、BB水壺/水杯從來唔洗、抹碗布和地布夾在一齊、偷用家中資源擅自煲雞湯、士多啤梨冇洗過就畀小朋友食等，種種惡行不能盡錄，看盡人性醜惡。
熊黛琳遭菲傭設局搏炒魷
熊黛林（Lynn）曾在社交網上指菲傭姐姐辭職後她便受到財務公司追數，才揭發菲傭一早預謀設下的局，令熊黛林大感無奈。熊黛林與郭可盈弟弟郭可頌育有一對雙胞胎女兒Kaylor與Lyvia，一家四口幸福美滿。99年初熊黛林在社交網上發文，分享了面對的頭痛事，透露自己無故收到追債電話及信件，熊黛林其後發現原來欠債的是家中菲傭，指自己差點中了菲傭設下的局。 熊黛林表示家中的菲傭早已辭職回國一個多月，但她卻突然收到財務公司的追債電話和信件，「這讓我頓時明白了為什麼一開始細心勤快的她，怎麼突然之間變得粗心大意，言語中還帶有諸多挑釁。事到如今，慶幸當初自己沒有中她的計被她氣壞解僱她。」原來一切都是菲傭設的局，令熊黛林十分慨嘆，更指菲傭「套路太深」。
謝安琪：$6,000現金不翼而飛
謝安琪發現家中銀包內 6,000元現金不翼而飛，懷疑印尼家傭偷去後失蹤，令Kay報警求助，警察後來找到女傭，對方被控盜竊並承認控罪，時監禁六個星期。
睇返孫慧雪外傭姐姐事件簿：
相關文章：孫慧雪發文控訴工人姐姐7件離譜事件！放假瘟仔晚回家、推窗落街搏炒！
第一日入屋就推窗落街超恐怖
要數到最誇張的，莫非孫慧雪姐姐第一天入屋就將成隻窗推落樓一事莫屬了。事後姐姐還狡辯解釋隻窗是自己跌落街，與自己無關。孫慧雪回想當時有可能是因為上手外傭姐姐窗子才會變鬆，窗子墮屋一事亦不能全怪責新外傭姐姐。
孫慧雪控訴外傭姐姐7大離譜事件全文：
自認運氣差 之前遇過犯罪集團姐姐
孫慧雪一出Post，很多網民都建議她僱用另一外傭姐姐，她亦在回應網民時透露自己一直運氣差，經常遇到奇怪的姐姐。她留言說道：「之前嗰啲有個欠債，俾人追債、有個偷嘢、有個竟然係犯罪集團，搞到警察攞搜查令上門。可能我哋唔識睇人，仲要之後佢哋個個都聯絡返我，話想返嚟做，應該係我哋太好恰！」
網民留言撐孫慧雪
網民看完孫慧雪的控訴之後，都紛紛留言表示佩服她能夠忍到今日才爆發，網民更力撐孫慧雪解僱外傭姐姐的決定，表示最好報警處理！大部分網民亦認為越早解僱越好，因為外傭姐姐經常到男友家過夜很危險，表示很多外傭姐姐都會放假後大肚回家，10個月後可能要幫姐姐坐埋月！
讀者留言