孫慧雪辭退外傭仍厚面皮拎推薦信 葉翠翠、熊黛林、謝安琪曾經都係苦主

日前靚媽孫慧雪因為家中外傭姐姐放假後一直沒有回家，所以在社交平台上發文向網民求助，之後她再出文表示與姐姐已經「分手」，同時控訴姐姐的7件離晒大譜事件，其中包括姐姐多次去男友家過夜不回家、推窗落街等事件，網民都表示「炒得好！」不過之後仲有後續，該名已炒外傭竟厚住面皮問孫慧雪拎推篤信。其實過去亦有不少女藝人曾被外傭問題困擾，包括葉翠翠與熊黛林。