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孫慧雪辭退外傭仍厚面皮拎推薦信 葉翠翠、熊黛林、謝安琪曾經都係苦主

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日前靚媽孫慧雪因為家中外傭姐姐放假後一直沒有回家，所以在社交平台上發文向網民求助，之後她再出文表示與姐姐已經「分手」，同時控訴姐姐的7件離晒大譜事件，其中包括姐姐多次去男友家過夜不回家、推窗落街等事件，網民都表示「炒得好！」不過之後仲有後續，該名已炒外傭竟厚住面皮問孫慧雪拎推篤信。其實過去亦有不少女藝人曾被外傭問題困擾，包括葉翠翠與熊黛林。

孫慧雪 孫慧雪怒炒外傭事件有最新發展。
孫慧雪怒炒外傭事件有最新發展。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 孫慧雪平時都會落手落腳湊仔，即使同工人分手都可以自己照顧囝囝。
孫慧雪平時都會落手落腳湊仔，即使同工人分手都可以自己照顧囝囝。（圖片來源：[email protected]

孫慧雪怒炒外傭最新發展

孫慧雪日前忍無可忍之下終於與家中外傭姐姐來個了斷，不過事情又有新發展，孫慧雪竟收到姐姐的短訊，要求她寫推薦信，孫慧雪把截圖放上網分享並笑言：「求姐姐面皮厚度？」她更將寫推薦信的責任交畀老公Edwin，仲公開信中內容：「she is a decent worker inside of the box.needs quality me time /meditation time every evening.prefers to stay out till 11PM or not come home .i would recommend her if you can accommodate .thank you」阿雪老公字字珠璣，意思是指她是個合適及「遵循規則」的工人，每晚都需要有質素的metime，寧願在外面留到11點或不回家，如果你能夠接受我會推薦給你。

孫慧雪 孫慧雪個外傭竟然要求拎推薦信。
孫慧雪個外傭竟然要求拎推薦信。（圖片來源：[email protected] Suen孫慧雪）
孫慧雪 阿雪老公Edwin的回應真係好正。
阿雪老公Edwin的回應真係好正。（圖片來源：[email protected] Suen孫慧雪）

圈中曾中招女星

請外傭真係好似買六合彩咁，唔係個個咁好彩，孫慧雪遇到個極品，網民都力撐她，並留言「誠實refer letter想中伏就請啦」、「好貼心嘅reference letter 」、「 你老公識玩, tell her off而不失霸氣」。其實過去亦有不少女星請外傭曾中伏，當中包括葉翠翠與熊黛林。

孫慧雪 其實孫慧雪的經歷只是冰山一角，不少香港僱主都中過伏。
其實孫慧雪的經歷只是冰山一角，不少香港僱主都中過伏。（圖片來源：[email protected]

葉翠翠曾遘大話姊妹花

40歲前港姐冠軍葉翠翠和老公周曉東（Raymond）有三位可愛的小王子，2019年葉翠翠在社交網透露2名菲律賓家傭惡行連連，不願工作「博炒」補一個月人工，中介公司更講大話，隱瞞她們來港前未做過家傭的工作經驗。葉翠翠貼文提到：「請左兩個菲律賓工人，來到發現原來從未試過工作，菲律賓agent 講大話 (香港agent不知情)，工人講大話，而且發現係兩姊妹。先後大大聲話唔再工作，叫我炒佢，一個做左24日，另一個做左1個月加9日，兩個都係講明要我炒佢，補錢！」葉翠翠表示她們搣小朋友、BB水壺/水杯從來唔洗、抹碗布和地布夾在一齊、偷用家中資源擅自煲雞湯、士多啤梨冇洗過就畀小朋友食等，種種惡行不能盡錄，看盡人性醜惡。

孫慧雪 葉翠翠曾一次過請兩個無良外備。
葉翠翠曾一次過請兩個無良外備。（圖片來源：[email protected]葉翠翠）
孫慧雪 葉翠翠曾力數外傭惡行。
葉翠翠曾力數外傭惡行。（圖片來源：[email protected]葉翠翠）

熊黛琳遭菲傭設局搏炒魷

熊黛林（Lynn）曾在社交網上指菲傭姐姐辭職後她便受到財務公司追數，才揭發菲傭一早預謀設下的局，令熊黛林大感無奈。熊黛林與郭可盈弟弟郭可頌育有一對雙胞胎女兒Kaylor與Lyvia，一家四口幸福美滿。99年初熊黛林在社交網上發文，分享了面對的頭痛事，透露自己無故收到追債電話及信件，熊黛林其後發現原來欠債的是家中菲傭，指自己差點中了菲傭設下的局。 熊黛林表示家中的菲傭早已辭職回國一個多月，但她卻突然收到財務公司的追債電話和信件，「這讓我頓時明白了為什麼一開始細心勤快的她，怎麼突然之間變得粗心大意，言語中還帶有諸多挑釁。事到如今，慶幸當初自己沒有中她的計被她氣壞解僱她。」原來一切都是菲傭設的局，令熊黛林十分慨嘆，更指菲傭「套路太深」。

孫慧雪 熊黛林家有一對孖女，實在需要外傭幫手。
熊黛林家有一對孖女，實在需要外傭幫手。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 熊黛林表示曾遇博炒外傭，不過她冇上當。
熊黛林表示曾遇博炒外傭，不過她冇上當。（圖片來源：[email protected]

謝安琪：$6,000現金不翼而飛

謝安琪發現家中銀包內 6,000元現金不翼而飛，懷疑印尼家傭偷去後失蹤，令Kay報警求助，警察後來找到女傭，對方被控盜竊並承認控罪，時監禁六個星期。

孫慧雪爆 傭厚 推薦信 plt2 謝安琪 Kay近日為服裝品牌做代言，就著上了一件貼身衫上陣，盡顯S形身材。
去年初謝安琪向警方報案將偷錢女傭拘捕。印傭承認自己貪心惹禍。（圖片來源：[email protected]

睇返孫慧雪外傭姐姐事件簿：

相關文章：孫慧雪發文控訴工人姐姐7件離譜事件！放假瘟仔晚回家、推窗落街搏炒！

第一日入屋就推窗落街超恐怖

要數到最誇張的，莫非孫慧雪姐姐第一天入屋就將成隻窗推落樓一事莫屬了。事後姐姐還狡辯解釋隻窗是自己跌落街，與自己無關。孫慧雪回想當時有可能是因為上手外傭姐姐窗子才會變鬆，窗子墮屋一事亦不能全怪責新外傭姐姐。

孫慧雪 外傭姐姐第一日便將窗子推落街！
外傭姐姐第一日便將窗子推落街！（圖片來源：[email protected] Suen孫慧雪）

孫慧雪控訴外傭姐姐7大離譜事件全文：

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（圖片來源：[email protected] Suen孫慧雪）
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（圖片來源：[email protected] Suen孫慧雪）

自認運氣差 之前遇過犯罪集團姐姐

孫慧雪一出Post，很多網民都建議她僱用另一外傭姐姐，她亦在回應網民時透露自己一直運氣差，經常遇到奇怪的姐姐。她留言說道：「之前嗰啲有個欠債，俾人追債、有個偷嘢、有個竟然係犯罪集團，搞到警察攞搜查令上門。可能我哋唔識睇人，仲要之後佢哋個個都聯絡返我，話想返嚟做，應該係我哋太好恰！」

孫慧雪 孫慧雪自認運氣差 之前遇過犯罪集團姐姐
孫慧雪自認運氣差 之前遇過犯罪集團姐姐。（圖片來源：[email protected] Suen孫慧雪 留言截圖）

網民留言撐孫慧雪

網民看完孫慧雪的控訴之後，都紛紛留言表示佩服她能夠忍到今日才爆發，網民更力撐孫慧雪解僱外傭姐姐的決定，表示最好報警處理！大部分網民亦認為越早解僱越好，因為外傭姐姐經常到男友家過夜很危險，表示很多外傭姐姐都會放假後大肚回家，10個月後可能要幫姐姐坐埋月！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected] Suen孫慧雪

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