孫慧雪走女強人路線照行性感 晒美照講腸胃炎 網友錯重點

孫慧雪早前和朋友合資開設食材店時，曾笑指自己以後因為走女強人路線，要少行性感，連衫鈕都要扣到上頸，但本周四（11日）下午她忽然在社交網晒出一張穿著褻衣的側身照，大晒其性感的pat pat曲線，而配文竟然係講腸胃炎，令網友全部錯晒重點！

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected] Suen 孫慧雪