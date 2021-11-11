孫慧雪走女強人路線照行性感 晒美照講腸胃炎 網友錯重點
孫慧雪早前和朋友合資開設食材店時，曾笑指自己以後因為走女強人路線，要少行性感，連衫鈕都要扣到上頸，但本周四（11日）下午她忽然在社交網晒出一張穿著褻衣的側身照，大晒其性感的pat pat曲線，而配文竟然係講腸胃炎，令網友全部錯晒重點！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected] Suen 孫慧雪
孫慧雪 名列本地「10大最高廣告開支FB KOL」第7位
孫慧雪據指在近日一項名為本地「10大最高廣告開支FB KOL」的業內調查中名列第7位，吸金力驚人，現時她除了湊仔、拍劇、做KOL外，早前又和4個朋友合資逾7位數開設食材店，並有意推出創新的應用程式，當時她曾笑指自己以後要轉型走女強人路線，為囝囝的將來搵定多些錢，因此要少行性感，連衫鈕都要扣到上頸。
「冬天食到停唔到」
不過在本周四（11日）下午孫慧雪忽然在社交網發文，大呻自己正受腸胃炎之苦：「可能天知道我想減肥，賜予我腸胃炎。 #冬天食到停唔到 #好多人話我肥咗 #趁機減下 #今晚仲要拍嘢 #希望一陣冇事」
而該條帖文的配圖卻是一張孫慧雪穿著褻衣的側身照，突顯出其性感的pat pat曲線，引來不少網友錯重點，大讚她有個「靚patpat」、「Fit到爆」、「眼前一亮」，亦有網友搞笑話「要痾清先得」、「唔痾又點樣減」等。