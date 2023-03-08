40歲凍齡孫慧雪釋出唯美大肚寫真 美貌依然風采不減獲網民洗版激讚
凍齡孫慧雪IG大晒唯美大肚寫真 美貌依然風彩不減
孫慧雪雖然已經踏入40歲，但憑着一副凍齡嘅樣貌，經常都被網民封為女神，早前宣布已經懷有第二胎的孫慧雪，前日（6日）終於在IG釋出一系列的大肚寫真，仲影到相當唯美，孫慧雪美麗依然，貼文佢寫道：「好多朋友都會好怕懐孕嘅時候，會肥、會走樣，胸部會下垂，個肚又會有肚紋，其實我都會有呢啲擔心㗎！不過懷孕時候實在有太多奇妙時刻，係我哋做媽媽先有幸感受到，爸爸就唔得啦！正因為嗰種做媽媽嘅使命感！同埋同肚裡面BB心連心嘅親密感，即刻令你無所畏懼，所有勇氣都出曬嚟！」
網民盛讚孫慧雪靚女 滿滿關心滋潤凍齡美媽媽
孫慧雪雖然懷孕未夠五個月，但係肚仔變到好大，猶如八個月隨時分娩般，不過望落去幸福感滿瀉，一眾網民都留言替孫慧雪開心：「雪雪真係勁靚，由以前美女廚房就留意到你，懷第2胎仲靚左」、「靚媽雪雪非常索，d福利相好正」、「嘩！索媽咪你個肚好似就嚟生得咁大個喎，係咪雙胞胎嚟架？」、「最靚孕婦相」、「最緊要係媽媽同寶寶都健康平安」、「很欣賞！是另一種美，只有自己同BB才能感受，享受同未來生命那刻的來臨！」
40歲孫慧雪Keep得好
孫慧雪踏入40歲依然Keep得好Fit，加上皮膚白晰，更顯迷人美態。踏入40歲後孫慧雪有所感悟，曾寫道：「以前覺得全世界都係好人，而家識小小避開啲壞人；以前會成日好想出去玩，而家只會成日好想返屋企；以前經常瞓到自然醒，而家鬧鐘未響已經會醒；以前天跌落嚟當被冚，而家乜都會擔心；也許這就是開始成熟、多了承擔、少了輕狂，卻始終是我！」
孫慧雪處女寫真《Once》經典重溫
其實2016年，當時34歲嘅孫慧雪趁入行10周年推出處女寫真《Once》，專登飛去台南墾丁取景，保證人靚景靚！當時孫慧雪講明呢本寫真係佢「第一本、亦係最後一本」寫真，以後唔會再出，仲講明唔係想書展撼𡃁模，只係趁後生影輯靚相留念咁話！既然要出書，梗係要以最靚一面示人啦！孫慧雪話臨出發前參考咗過百本寫真，最後決定採用日系風格，襯晒孫慧雪個日本妹形象！孫慧雪仲擔保所有相冇執過，百分百純天然，保證無添加！寫真暫時印咗幾千本，成本要6位數，絕對係用心製作。學生、女文青、梗有一個look啱心水！
常見問題
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