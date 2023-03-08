40歲凍齡孫慧雪釋出唯美大肚寫真 美貌依然風采不減獲網民洗版激讚

40歲的人妻孫慧雪，早前宣布懷有第二胎，作為凍齡媽媽的孫慧雪，向來備受網民追捧成女神，人氣一直高企，亦是《愛·回家之開心速遞》的長駐演員。前日（6日）她就在IG分享了唯美的大肚寫真，相中孫慧雪keep得非常好，大肚的樣子流露着滿滿的幸福感！