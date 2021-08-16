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39歲孫慧雪新戲《愛還記得》做學生妹 獲網友力讚： 毫無違和感！

東方新地 - 娛聞

39歲的孫慧雪已為人妻人母，但無論樣貌及身材都Keep得極好，最近更首次當上電影《愛還記得》女主角。孫慧雪日前在IG率先分享電影學生妹造型照，即獲網友力讚：「真係無敵，毫無違和感」。

文：東方新地 ｜圖：孫慧雪 IG、新傳媒圖庫

孫慧雪 學生妹
日前孫慧雪在IG率先分享學生妹造型照。（圖片來源：孫慧雪 IG）

孫慧雪扮學生妹 網友：毫無違和感

39歲的孫慧雪雖然已為人妻人母，囝囝Riley亦已經4歲大，但她無論樣貌及身材都Keep得極好，近日更突破自己，獲邀首次當上電影《愛還記得》的女主角，事業有望再創高峰。日前孫慧雪在IG率先分享電影中學生妹造型照，並留言：「扮學生需要好大勇氣，千祈唔好鬧我」。相中的阿雪束馬尾，確實青春可人，更引起網民熱議，紛紛留言力讚：「真係無敵，毫無違和感」、「雪雪仲似學生過啲真學生」、「妳都算勁，依然有100%學生妹feel」等等。

孫慧雪
39歲的孫慧雪雖然已為人妻人母，但無論樣貌及身材都Keep得極好，近日她更突破自己，首次當上電影女主角。（圖片來源：孫慧雪 IG）
孫慧雪
日前孫慧雪在IG率先分享學生妹造型照，相中的阿雪紮起頭髮，確實青春可人。（圖片來源：孫慧雪 IG）
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阿雪留言：「扮學生需要好大勇氣，千祈唔好鬧我」。（圖片來源：孫慧雪 IG）
孫慧雪
網民留言（圖片來源：孫慧雪 IG）
39歲孫慧雪晒校服Look 網友讚無敵： 毫無違和感！
網民留言（圖片來源：孫慧雪 IG）
39歲孫慧雪晒校服Look 網友讚無敵： 毫無違和感！
網民留言（圖片來源：孫慧雪 IG）
39歲孫慧雪晒校服Look 網友讚無敵： 毫無違和感！
網民留言（圖片來源：孫慧雪 IG）
39歲孫慧雪晒校服Look 網友讚無敵： 毫無違和感！
網民留言（圖片來源：孫慧雪 IG）
39歲孫慧雪
網民留言（圖片來源：孫慧雪 IG）

孫慧雪瘦身不瘦胸 豪派福利

得天獨厚的孫慧雪曾在台慶以仙氣女神姿態揮低眾多花旦小花，早前她再派福利，po出一張托腮照，一副少女情懷樣穿著白色透視蕾絲裙，俯身可見3吋乳溝，極度誘惑！粉絲不禁大叫：「好羨慕你老公呀！」

孫慧雪
阿雪呢身打扮配瀏海髮型，少女味極濃！加上噴血身材，令人難以抗拒。（圖片來源：孫慧雪IG）
孫慧雪另
孫慧雪另一張靚相清楚騷全身，露出一雙白滑腿。（圖片來源：孫慧雪IG）
孫慧雪
早前因為po性感照被網民狠評身為人母過於性感云云，阿雪繼續派福利，表示唔在意別人眼光做自己。（圖片來源：孫慧雪IG）
粉絲當然識欣賞啦！
粉絲當然識欣賞啦！

孫慧雪台慶仙氣煥發 網民：鼻血長流不止！

人妻孫慧雪
孫慧雪在台慶著上低胸戰衣，露出深長的事業線。（圖片來源：孫慧雪IG）

年屆39歲人妻人母孫慧雪，曾在《萬千星輝賀台慶》以一身超低胸兼大透視裝現身，盡顯瘦人唔瘦胸的完美身形，成功撼贏一眾花旦小花。就連莊思敏同陳婉衡都在IG上大讚孫慧雪造型華麗，不過網民重點只落在她深長的事業線上，在IG留言：「鼻血長流不止，幫手叫白車！」不得不讚孫慧雪已為人妻人母，快將40歲依然可以保持Fit爆身型。

人妻孫慧雪
孫慧雪盡顯瘦人唔瘦胸的完美身形。（圖片來源：孫慧雪IG）
人妻孫慧雪
年屆39歲人妻人母孫慧雪一身超低胸兼大透視裝現身，撼贏一眾花旦小花。（圖片來源：孫慧雪IG）
孫慧雪輕輕露背，氣質非凡。
孫慧雪輕輕露背，氣質非凡。（圖片來源：孫慧雪IG）

人妻孫慧雪瘦人唔瘦胸 撼贏台慶花旦小花

人妻孫慧雪
莊思敏同陳婉衡在孫慧雪IG大讚她台慶夜的造型。
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網民留言。
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