39歲孫慧雪新戲《愛還記得》做學生妹 獲網友力讚： 毫無違和感！
39歲的孫慧雪已為人妻人母，但無論樣貌及身材都Keep得極好，最近更首次當上電影《愛還記得》女主角。孫慧雪日前在IG率先分享電影學生妹造型照，即獲網友力讚：「真係無敵，毫無違和感」。
文：東方新地 ｜圖：孫慧雪 IG、新傳媒圖庫
孫慧雪扮學生妹 網友：毫無違和感
39歲的孫慧雪雖然已為人妻人母，囝囝Riley亦已經4歲大，但她無論樣貌及身材都Keep得極好，近日更突破自己，獲邀首次當上電影《愛還記得》的女主角，事業有望再創高峰。日前孫慧雪在IG率先分享電影中學生妹造型照，並留言：「扮學生需要好大勇氣，千祈唔好鬧我」。相中的阿雪束馬尾，確實青春可人，更引起網民熱議，紛紛留言力讚：「真係無敵，毫無違和感」、「雪雪仲似學生過啲真學生」、「妳都算勁，依然有100%學生妹feel」等等。
孫慧雪瘦身不瘦胸 豪派福利
得天獨厚的孫慧雪曾在台慶以仙氣女神姿態揮低眾多花旦小花，早前她再派福利，po出一張托腮照，一副少女情懷樣穿著白色透視蕾絲裙，俯身可見3吋乳溝，極度誘惑！粉絲不禁大叫：「好羨慕你老公呀！」
孫慧雪台慶仙氣煥發 網民：鼻血長流不止！
年屆39歲人妻人母孫慧雪，曾在《萬千星輝賀台慶》以一身超低胸兼大透視裝現身，盡顯瘦人唔瘦胸的完美身形，成功撼贏一眾花旦小花。就連莊思敏同陳婉衡都在IG上大讚孫慧雪造型華麗，不過網民重點只落在她深長的事業線上，在IG留言：「鼻血長流不止，幫手叫白車！」不得不讚孫慧雪已為人妻人母，快將40歲依然可以保持Fit爆身型。