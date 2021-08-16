39歲孫慧雪新戲《愛還記得》做學生妹 獲網友力讚： 毫無違和感！

39歲的孫慧雪已為人妻人母，但無論樣貌及身材都Keep得極好，最近更首次當上電影《愛還記得》女主角。孫慧雪日前在IG率先分享電影學生妹造型照，即獲網友力讚：「真係無敵，毫無違和感」。

文：東方新地 ｜圖：孫慧雪 IG、新傳媒圖庫