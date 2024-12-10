孫慧雪自爆曾被瘋狂粉絲跟蹤 因結婚爆「脫粉潮」 有粉絲喊足成晚
孫慧雪 自爆曾被瘋狂粉絲跟蹤
近日孫慧雪在接受譚玉瑛主持的《QK玉瑛室》電台節目時，分享了自己從出道到現在的生活變化。在談到與粉絲的互動時，阿雪也分享了一次驚悚的經歷。她曾在工作後選擇步行回家，卻發現被一名男子跟蹤：「我企喺度望住佢，等佢驚，佢再匿入去條柱後面，我就急步走，好彩都撇甩佢。」雖然被這位粉絲嚇破膽，但阿雪強調她的粉絲大多數都非常窩心：「不過我好多粉絲都好窩心，會成日關心我，好感受到佢哋嘅支持。」
此外孫慧雪自爆結婚後即被Fans離棄：「一宣布結婚就好多人走」，睇翻2016年孫慧雪34歲，網民分析指34歲真係「宅男女神」一個關口，由此就明白點解34歲林明禎堅拒認拍拖。
家庭生活與自我調侃
結婚後，阿雪與丈夫誕下兩名兒子Riley及Rian，她自嘲已成為一名「師奶」，失去了往日的魅力，不過譚玉瑛就大讚她：「當初認識阿雪，覺得佢好靚又高大，好主動同人傾偈，又成日笑，我最鍾意呢啲女仔；同埋我對佢印象特別深刻，因為佢同我講佢『M痛』，我心諗『M痛咪M痛囉，我都幫你唔到』，乜呢啲都會同人分享咩？」阿雪以幽默回應：「我有分享症，乜都講晒畀人聽先舒服。」
童年回憶與家庭情感
談到個人成長背景，阿雪透露自己的父母在她很小的時候就已經分開，因此她與撫養她長大的祖母感情非常深厚：「嫲嫲99歲啦，係好可愛嘅人，媽咪喺我好細個離世，我同佢由細到大都冇乜相處，有人會用可憐眼光睇我，但我真係冇嘢，因為嫲嫲畀咗好足夠嘅愛我。」展示出她對家庭的感情和對生活的積極態度。
孫慧雪 最Fit童顏女神
靚媽孫慧雪現年42歲並育有兩子，但仍keep住有陣少女味，被封為童顏女神，她在去年宣布離開效力了18年的TVB，離巢後她除了代言豐胸產品，又先後主持ViuTV《美麗40路》和HOY TV《坐月攻略》等節目，曝光率反而變得更高。
孫慧雪處女寫真《Once》經典重溫
睇翻2016年，當時34歲嘅孫慧雪趁入行10周年推出處女寫真《Once》，專登飛去台南墾丁取景，保證人靚景靚！當時孫慧雪講明呢本寫真係佢「第一本、亦係最後一本」寫真，以後唔會再出，仲講明唔係想書展撼𡃁模，只係趁後生影輯靚相留念咁話！既然要出書，梗係要以最靚一面示人啦！孫慧雪話臨出發前參考咗過百本寫真，最後決定採用日系風格，襯晒孫慧雪個日本妹形象！孫慧雪仲擔保所有相冇執過，百分百純天然，保證無添加！寫真暫時印咗幾千本，成本要6位數，絕對係用心製作。學生、女文青、梗有一個look啱心水！