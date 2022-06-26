孫慧雪發文控訴工人姐姐7件離譜事件！放假瘟仔晚回家、推窗落街搏炒！
孫慧雪外傭姐姐放假瘟仔 遲遲不回家為常事
孫慧雪在凌晨發文表示外傭姐姐放假到凌晨2點還沒有回家，征求網民高見之後，在下午在發文更新情況，孫慧雪表示他們已經跟姐姐「分手」，大數姐姐的7件離譜事件！
孫慧雪發文表示姐姐在上班第一天已經失聯，後來才出現表示是僱主為自己搞Farewell Party，所以才未能上班。此外，她亦大爆外傭姐姐雖然在面試的時候，話自己內向，喜歡匿喺屋企，但在第一日放假的時候，到晚上11點才回家。外傭姐姐解釋自己喜歡匿的是男朋友的家，自己之前幫慣外國人做事，與孫慧雪一家風格不一樣。孫慧雪外傭姐姐的妙語連珠都令網民覺得非常無言！
洗衫只洗自己衫 要求me time做運動
除此之外，孫慧雪的外傭姐姐從第一天開始已經唔做嘢，洗衣服也只洗自己的衣服。姐姐工作幾天後已經表明自己做唔曬所有嘢，要求孫慧雪再請多一個姐姐。她更要求每天給予自己me time做運動的時間，就算家務未做完，也會自行收工去me time做運動。每當孫慧雪叫姐姐幫家人拿東西的時候，姐姐都會說自己拿不動，要求孫慧雪一家自己拿重物。
第一日入屋就推窗落街超恐怖
要數到最誇張的，莫非孫慧雪姐姐第一天入屋就將成隻窗推落樓一事莫屬了。事後姐姐還狡辯解釋窗子是自己跌落街，與自己無關。孫慧雪回想當時有可能是因為上手外傭姐姐窗子才會變鬆，窗子墮屋一事亦不能全怪責新外傭姐姐。
孫慧雪控訴外傭姐姐7大離譜事件全文：
自認運氣差 之前遇過犯罪集團姐姐
孫慧雪一出Post，很多網民都建議她僱用另一外傭姐姐，她亦在回應網民時透露自己一直運氣差，經常遇到奇怪的姐姐。她留言說道：「之前嗰啲有個欠債，俾人追債、有個偷嘢、有個竟然係犯罪集團，搞到警察攞搜查令上門。可能我哋唔識睇人，仲要之後佢哋個個都聯絡返我，話想返嚟做，應該係我哋太好恰！」
網民留言撐孫慧雪
網民看完孫慧雪的控訴之後，都紛紛留言表示佩服她能夠忍到今日才爆發，網民更力撐孫慧雪解僱外傭姐姐的決定，表示最好報警處理！大部分網民亦認為越早解僱越好，因為外傭姐姐經常到男友家過夜很危險，表示很多外傭姐姐都會放假後大肚回家，10個月後可能要幫姐姐坐埋月！