孫慧雪發文控訴工人姐姐7件離譜事件！放假瘟仔晚回家、推窗落街搏炒！

今日凌晨（26日）靚媽孫慧雪在社交平台上發文向網民求助，表示自己僱傭的外傭姐姐放假後一直沒有回家，向網民請教應該如何是好。孫慧雪於凌晨發文後，在下午再出文表示已經與姐姐「分手」，同時控訴姐姐的7件離曬大譜事件，其中包括姐姐多次去男友家過夜不回家、推窗落街等事件，令網民都表示「炒得好！」