孫慧雪巨胸派口罩 貼身灰色上衣視覺震撼
撰文：東方新地｜圖片：孫慧雪Instagram、新傳媒圖片庫
貼身上衣盡顯震撼身材
日前孫慧雪在Instagram上預告，將開直播展示自己飄眉的過程，並解答大家經常問她有關飄眉嘅問題。預告時雪雪再次賣大包，穿著貼身直紋上衣，身材一覽無遺，相信網民注意的絕對不會是其飄眉過程吧。
派抗疫物品當日，孫慧雪穿著了灰色上衣，其巨胸身材絕對吸引眼球。旁邊的劉佩玥出名有甜美笑容，戴上口罩令人看不到笑容，身材無睇頭絕對被孫慧雪的巨胸比下去！
孫慧雪晒性感自拍
孫慧雪一向有宅男女神之稱，冇他嘅，皆因雪雪身材誘人樣子甜美。不過，最近佢喺個人社交網分享一張性感自拍照，點知惹嚟一位網友留言攻擊，結果雪雪當然當仁不讓，不甘示弱留言反擊該名網民！最近，已為人媽媽嘅孫慧雪就喺IG上載一張性感自拍照，相中嘅雪雪身穿紅色內衣及白色吊帶衫，低頭微笑，輕輕露出少少事業線。雖然而做咗人母，但依然記得同粉絲大派福利相！
遭網民攻擊
隨後，唔少網民大讚雪雪即使已為人母仍魅力十足，身材火辣！點知其中有位網民藉此攻擊：「陰公 幾十歲仲要用對奶黎穩（搵）食」，雪雪亦不甘受辱反擊：「係女人都要戴胸圍，如果我無胸，你會讚我有型嗎？咪又係搵嘢話我！」
即使婚後，雪雪依然冇收起性感，不時喺個人社交網大晒性感相，同粉絲派福利。
2017年生咗呀仔Riley後，成為幸福人妻及母親，做咗媽媽就緊係間唔時都會上載同囝囝嘅日常生活照啦！
即時回顧：
孫慧雪發表「男人收皮論」
性感女神孫慧雪雖然做咗媽媽，不過魅力不減，仲成日Share靚相益網民！ 早前阿雪喺IG擺咗張2016年嘅寫真相，仲留言發表一段「男人收皮論」，大家點睇？
孫慧雪為拍劇勁減27磅 再影寫真索過生B前
現年36歲的孫慧雪，2016年底下嫁圈外男友Edwin Lo，之後在17年7月誕下兒子Riley。阿雪同大部分星媽一樣，不時都喺社交網分享母子合照，母愛爆棚！
最高峰147磅
孫慧雪話晒都係唔少男士心中的性感女神，不過去年懷孕時陀住個超級巨肚，唔少人都以為佢實係生孖胎。剛生B後，阿雪的體重更高達147磅！不過佢為了給兒子最充足的母乳，並未有過分節食，所以大家見到阿雪都仲係好有肉地～
勁減27磅
正所謂「世上無醜嘅女人，只有懶嘅女人」，新劇開拍在即的阿雪下決心減肥，短時間內勁減27磅！阿雪更連日於IG上載靚靚寫真相，網民睇完都留話以為啲相係佢生B前影定㗎！不過咁，阿雪其實想用行動話俾大家知，做咗媽媽唔一定係走晒樣，一樣可以好靚！
書展逼爆衫
早前書展阿雪亦有到場，佢表示好多人問佢之前本寫真有冇得補購，但話明係唯一一本，如果絕版就只好由佢絕版啦！不過咁，阿雪話都可以考慮出一本健康性感相集，鼓勵新手媽媽生完都可以繼續靚！如果真係就好啦！
第一本亦是最後一本寫真
回想起兩年前，當時34歲的孫慧雪趁入行10周年推出處女寫真《Once》，專登飛去台南墾丁取景，保證人靚景靚！雪雪講明呢本寫真係佢第一本、亦係最後一本寫真，以後唔會再出，只係趁後生影輯靚相留念咁話～