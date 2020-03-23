孫慧雪巨胸派口罩 貼身灰色上衣視覺震撼

宅男女神孫慧雪，日前聯同其他藝人到街頭派抗疫用品。做慈善活動當然不會打扮得太性感，但孫慧雪穿著了灰色上衣，雖然絕不暴露，但卻展示了其巨胸身材！近日頻頻上載穿著緊身上衣的影片，絕對令網民看得津津樂道。

撰文：東方新地｜圖片：孫慧雪Instagram、新傳媒圖片庫