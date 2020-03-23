孫慧雪

孫慧雪巨胸派口罩 貼身灰色上衣視覺震撼

宅男女神孫慧雪，日前聯同其他藝人到街頭派抗疫用品。做慈善活動當然不會打扮得太性感，但孫慧雪穿著了灰色上衣，雖然絕不暴露，但卻展示了其巨胸身材！近日頻頻上載穿著緊身上衣的影片，絕對令網民看得津津樂道。

撰文：東方新地｜圖片：孫慧雪Instagram、新傳媒圖片庫

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貼身上衣盡顯震撼身材

日前孫慧雪在Instagram上預告，將開直播展示自己飄眉的過程，並解答大家經常問她有關飄眉嘅問題。預告時雪雪再次賣大包，穿著貼身直紋上衣，身材一覽無遺，相信網民注意的絕對不會是其飄眉過程吧。

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孫慧雪巨胸派口罩 貼身灰色上衣視覺震撼

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派抗疫物品當日，孫慧雪穿著了灰色上衣，其巨胸身材絕對吸引眼球。旁邊的劉佩玥出名有甜美笑容，戴上口罩令人看不到笑容，身材無睇頭絕對被孫慧雪的巨胸比下去！

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孫慧雪晒性感自拍

孫慧雪一向有宅男女神之稱，冇他嘅，皆因雪雪身材誘人樣子甜美。不過，最近佢喺個人社交網分享一張性感自拍照，點知惹嚟一位網友留言攻擊，結果雪雪當然當仁不讓，不甘示弱留言反擊該名網民！最近，已為人媽媽嘅孫慧雪就喺IG上載一張性感自拍照，相中嘅雪雪身穿紅色內衣及白色吊帶衫，低頭微笑，輕輕露出少少事業線。雖然而做咗人母，但依然記得同粉絲大派福利相！


遭網民攻擊

隨後，唔少網民大讚雪雪即使已為人母仍魅力十足，身材火辣！點知其中有位網民藉此攻擊：「陰公 幾十歲仲要用對奶黎穩（搵）食」，雪雪亦不甘受辱反擊：「係女人都要戴胸圍，如果我無胸，你會讚我有型嗎？咪又係搵嘢話我！」

 

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孫慧雪

此話一出後，旋即有大量雪雪粉絲齊齊發聲力撐雪雪，大鬧該名口賤網友，指責攻擊者冇教養，更叫雪雪唔洗理口賤留言！
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話說，孫慧雪入無綫後，因身材出眾，加上聲音甜美，迅速成為「宅男女神」。2016年，孫慧雪與圈外人富二代男友羅天彥（Edwin Lo）結婚，結束4年愛情長跑。

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即使婚後，雪雪依然冇收起性感，不時喺個人社交網大晒性感相，同粉絲派福利。


 

2017年生咗呀仔Riley後，成為幸福人妻及母親，做咗媽媽就緊係間唔時都會上載同囝囝嘅日常生活照啦！


即時回顧：

孫慧雪發表「男人收皮論」

性感女神孫慧雪雖然做咗媽媽，不過魅力不減，仲成日Share靚相益網民！ 早前阿雪喺IG擺咗張2016年嘅寫真相，仲留言發表一段「男人收皮論」，大家點睇？


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咪神齊撐 網民齊插？

「男人收皮論」更獲女星林芊妤(Coffee)及林泳淘即刻就留言：「…can’t agree more」、「想俾1萬個like，點解ig淨係可以俾1個咁殘忍！！！」

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有網民見到個post即刻擺上討論區，表示呢三個女星夠敢言真係好難得，仲問「連登仔點睇三個大波港星叫番男人收皮」。

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唔少民紛紛留言，大撐孫慧雪嘅「男人收皮論」：

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不過都有唔少網民唔buy佢嗰套，仲話佢都係靠男人錢生活啫，扮咩？

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孫慧雪為拍劇勁減27磅 再影寫真索過生B前

現年36歲的孫慧雪，2016年底下嫁圈外男友Edwin Lo，之後在17年7月誕下兒子Riley。阿雪同大部分星媽一樣，不時都喺社交網分享母子合照，母愛爆棚！


最高峰147磅

孫慧雪話晒都係唔少男士心中的性感女神，不過去年懷孕時陀住個超級巨肚，唔少人都以為佢實係生孖胎。剛生B後，阿雪的體重更高達147磅！不過佢為了給兒子最充足的母乳，並未有過分節食，所以大家見到阿雪都仲係好有肉地～

孫慧雪
阿雪當時個肚真係好大。

成個肥妹仔咁！
成個肥妹仔咁！

阿雪好努力減肥！
阿雪好努力減肥！

勁減27磅

正所謂「世上無醜嘅女人，只有懶嘅女人」，新劇開拍在即的阿雪下決心減肥，短時間內勁減27磅！阿雪更連日於IG上載靚靚寫真相，網民睇完都留話以為啲相係佢生B前影定㗎！不過咁，阿雪其實想用行動話俾大家知，做咗媽媽唔一定係走晒樣，一樣可以好靚！

孫慧雪


孫慧雪

連日分享索爆寫真

孫慧雪
阿雪紥起個丸子頭，著住件白色喱士上衣少女味極濃，加上嘟嘴賣萌，仲係鼻血都流埋！

孫慧雪
你要唔要食一粒呀？

孫慧雪
呢個look真係無得輸…

孫慧雪
真係唔係生之前影？

搶眼過後生女

孫慧雪早前出席TVB新劇《殺手》造型及拜神儀式，阿雪一襲露肩短裙大騷弗爆身材，旁邊比阿雪後生12年的江嘉敏就係男仔頭打扮，頓時被比下去！

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就咁睇真係唔覺兩人相差12歲！
就咁睇真係唔覺兩人相差12歲！

修身成功，著到靚一靚，阿雪當然都要喺社交網po吓相！
修身成功，著到靚一靚，阿雪當然都要喺社交網po吓相！

書展逼爆衫

早前書展阿雪亦有到場，佢表示好多人問佢之前本寫真有冇得補購，但話明係唯一一本，如果絕版就只好由佢絕版啦！不過咁，阿雪話都可以考慮出一本健康性感相集，鼓勵新手媽媽生完都可以繼續靚！如果真係就好啦！

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早前阿雪去書展睇其他人的寫真，網民見到佢心口... 都想佢重出江湖呀！
早前阿雪去書展睇其他人的寫真，網民見到佢心口… 都想佢重出江湖呀！

第一本亦是最後一本寫真

回想起兩年前，當時34歲的孫慧雪趁入行10周年推出處女寫真《Once》，專登飛去台南墾丁取景，保證人靚景靚！雪雪講明呢本寫真係佢第一本、亦係最後一本寫真，以後唔會再出，只係趁後生影輯靚相留念咁話～

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阿雪當時仲拍心口擔保所有相冇執過，百分百純天然，保證無添加！寫真暫時印咗幾千本，成本要6位數，絕對係用心製作。學生、女文青、紋身妹，梗有一個look啱你心水！

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