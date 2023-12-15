孫慧雪 性感

41歲孫慧雪曬性感靚相 影到面容扭曲依然獲網民大讀

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現年41歲的靚媽孫慧雪早前宣布離開了效力18年的TVB，更表示唔捨得，但也要說再見。而早前出席豐胸活動，以性感裝扮現身，令人眼前，近日她到澳門水上樂園，又穿上泳裝…

孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢 孫慧雪便出席豐胸代言活動，而離巢後的她「大解放」，衣服上中門大開
孫慧雪便出席豐胸代言活動，而離巢後的她「大解放」，衣服上中門大開（圖片來源：大會提供）

孫慧雪水上樂園拍片影到乸埋口面

近日孫慧雪到澳門上水樂園遊玩，在泳池拍攝了一段性感影片，並寫道：

「解人人都可以游得咁優美，
但無論我幾盡力扮優雅，
出嚟嘅效果點都似一條殺人鯨多啲😅
#怕水怕到乸埋口面」

孫慧雪 性感 雪雪想拍性感影片。
雪雪想拍性感影片。（圖片來源：IG@ snow711）
孫慧雪 性感 可惜佢拍唔到理想中嘅效果。
可惜佢拍唔到理想中嘅效果。（圖片來源：IG@ snow711）
孫慧雪 性感 呢個角度好邪惡。
呢個角度好邪惡。（圖片來源：IG@ snow711）

孫慧雪曬高清比基尼側身靚相 網民：邊到似41歲

其後又再於限時動態中發布一張高清側身性感靚相，相中上身同樣穿著了黑色比基尼，完美展示傲人身形，網民表示：「邊到似41歲」、「真係好Fit」、「TVB唔識珍惜」。

孫慧雪 性感 雖然係側身，但身形真係完美。
雖然係側身，但身形真係完美。（圖片來源：IG@ snow711）

最愛Edan Jeffrey 提起即笑唔停

孫慧雪早前在接受訪問時被問到會不會想與誰合作時，原來她也是隱藏的「爵屎」（Edan粉絲名稱），馬上甜笑表示是MIRROR的呂爵安（Edan），然後開始小粉絲模式大讚Edan：「因為佢非常有才華」，孫慧雪更笑到一度離開鏡頭！隨後孫慧雪又大爆想與魏浚笙（Jeffrey）合作，並笑到見牙唔見眼地稱他：「覺得佢好靚仔」又搞笑表示：「可能自己做咗媽媽，覺得佢真係好cute」，令女神一秒變迷妹！

孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢 孫慧雪一提起Edan時就笑到見牙唔見眼。
孫慧雪一提起Edan時就笑到見牙唔見眼。（圖片來源：Viu影片截圖）
孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢 孫慧雪又自爆想與Jeffrey合作。
孫慧雪又自爆想與Jeffrey合作。（圖片來源：Viu影片截圖）

ViuTV早已招手 盼有機會合作

早前宣布離巢的孫慧雪亦被問到會否到其他電視台拍劇，孫慧雪隨即表示：「其實ViuTV之前都有搵過我，節目同劇集都有搵我，但係因為我當時仲未完合約，依家完咗約，有機會的話梗係想（合作）」。

孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢 孫慧雪透露其實ViuTV曾經向自己招手。
孫慧雪透露其實ViuTV曾經向自己招手。（圖片來源：Viu影片截圖）

離巢後接job接到手軟 連屋企人都冇時間陪

孫慧雪在訪問時更大爆宣布離巢後，隨即便有不少的工作機會向她招手，令回復自由身的她表示：「本身諗住俾多啲時間屋企人，估唔到宣布離巢後，嗰兩日大家都好踴躍搵我做嘢」，她又透露：「第一日已經有四、五個工作落實」，曝光量在離巢後明顯大增！

孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢 對於離巢後工作量大增，孫慧雪表示十分感謝大家的支持。
對於離巢後工作量大增，孫慧雪表示十分感謝大家的支持。（圖片來源：Viu影片截圖）

性感打扮 孫慧雪笑言老公要求先過目

活動結束後接受傳媒訪問時，談起性感打扮，孫慧雪笑言老公有要求先拍照過目。另外離巢TVB後，自由身的孫慧雪，表示有電視台向她招手拍節目，加上日常工作量已排了很多，唯有盡量做，坦言在合作方面也用了很多時間！

孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢
（圖片來源：大會提供）
孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢
（圖片來源：大會提供）
孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢
（圖片來源：大會提供）

現年41歲孫慧雪上月31日宣布已正式約滿效力18年的TVB，決定離巢。她在社交平台發文：「就算幾唔捨得，呢一站，都要講再見啦！」

孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢 她今日在社交平台發文：「就算幾唔捨得，呢一站，都要講再見啦！」
她今日在社交平台發文：「就算幾唔捨得，呢一站，都要講再見啦！」（圖片來源：IG@snow711）

孫慧雪決定離巢：慶幸有大家望住我一路成長

孫慧雪與富二代男羅天彥（Edwin Lo）結婚後誕下大仔「水哥」羅駿滐（Riley），今年7月再度榮升媽咪，誕下細仔，已經好少在公仔箱出現，她發文指：

「讀完書畢業嘅第一份工，就去咗Tvb做演員，一做就做咗18年啦！喺度我學咗好多嘢。由擔演死屍、替身、路人丙、禮物小姐一步一步到主持、有連戲角色，慶幸有大家望住我一路成長，感激每一位用過我、信任過我、幫助過我嘅監製、編審、導演、副導演！仲有化妝師、髮型師同服裝師，一切在心中，江湖見」

另一方面，孫慧雪亦分享多年來工作上辛酸：

「由擔演死屍、替身、路人丙、禮物小姐一步一步到主持、有連戲角色，慶幸有大家望住我一路成長，接下來，希望大家仍然繼續支持我呢位小小薯，繼續追夢，仍然樂意陪伴我迎接未來不同挑戰，見證我一路成長，感恩沿途有您」！

孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢 孫慧雪藝訓班甫畢業便擔任綜藝節目《美女廚房》助手「飯」。
孫慧雪藝訓班甫畢業便擔任綜藝節目《美女廚房》助手「飯」。（圖片來源：IG@snow711）

孫慧雪認有其他電視台工作找自己

孫慧雪是公認的「靚媽女神」，做了媽媽後人氣一直升，更被視為「最性感人妻」！接受傳媒訪問指都有其他電視台工作找她，又指一直都沒有經理人，都是靠自己，暫時未有新動向，主力照顧小朋友為重，目前都好多工作忙碌中。

孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢 孫慧雪 孫慧雪日前po出一張極性感廣告相。
孫慧雪日前po出一張極性感廣告相。(圖片來源：IG@snow711）
孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢 人妻孫慧雪
孫慧雪盡顯瘦人唔瘦胸的完美身形。（圖片來源：IG@snow711）

33C孫慧雪處女寫真重溫

2016年孫慧雪趁入行10周年推出處女寫真《Once》，專登飛去台南墾丁取景，保證人靚景靚！雪雪講明呢本寫真係佢「第一本、亦係最後一本」寫真，以後唔會再出，仲講明唔係想書展撼𡃁模，只係趁後生影輯靚相留念咁話！既然要出書，梗係要以最靚一面示人啦！雪雪話臨出發前參考咗過百本寫真，最後決定採用日系風格，襯晒雪雪個日本妹形象！雖然雪雪唔諗住同𡃁模正面交鋒，但少少性感吸客在所難免，寫真罕有谷盡深坑，更有半裸上陣，小心睇到流鼻血呀！

孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢 孫慧雪 阿雪同自己海報合照。
阿雪同自己海報合照。（圖片來源：IG@snow711）
孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢 多圖！33C孫慧雪（阿雪）處女寫真有得睇！
（圖片來源：IG@snow711）
孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢 多圖！33C孫慧雪（阿雪）處女寫真有得睇！
（圖片來源：IG@snow711）
孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢 38歲孫慧雪鋪路博出寫真
近鏡睇皮膚雪白無瑕仲同做女時一樣，不過呢張相重點好明顯唔係靚樣啦！（圖片來源：IG@snow711）
孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢 38歲孫慧雪鋪路博出寫真
靚媽孫慧雪躺在梳化上，網民話睇到有反應。（圖片來源：IG@snow711）
孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢 38歲孫慧雪鋪路博出寫真
孫慧雪（圖片來源：IG@snow711）
孫慧雪 性感 孫慧雪 離巢 38歲孫慧雪鋪路博出寫真
孫慧雪呢張被網民指似尿急，同時呃到唔少like。（圖片來源：IG@snow711）

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香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：大會提供、IG@ snow711、Viu影片截圖、IG@snow711

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