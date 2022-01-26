孫慧雪晒半球擔任豐胸代言人 分享心得：胸部保養好重要
39歲孫慧雪已為人妻人母，但無論樣貌及身材都Keep得極好。日前雪雪為豐胸公司擔任代言人，在IG上載了一輯性感相，豪晒33C索爆身材，引死一班宅男粉絲。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、新傳媒圖片庫
豪晒33C索爆身材
宅男女神孫慧雪雖然已為人妻人母，但憑着驕人身材及甜美樣貌，又不時愛在社交網騷「咪咪」大派福利，依然有大班宅男粉絲追隨。日前雪雪就在IG上載一輯性感靚相，豪晒33C索爆身材，眼見她穿上銀白色超低胸晚裝裙，再側身瞓在地上大晒「完美球形」，就算39歲仍然堅挺！難怪獲不少網友大讚：「正到不得了」、「跌出嚟咁滯」、「一個字索！」等等。
為豐胸公司擔任代言人
其實孫慧雪今次是為豐胸公司擔任代言人，拍攝新一輯性感硬照，雪雪在IG留言說：「我今年40歲啦！想同大家講胸部保養對女人嚟講，真係好重要！只要胸部保養做得好，除咗望落線條靚啲，年輕啲之外，最重要係保持胸部健康！女人真係要對自己好啲，想身材體質keep得到，又keep得好，一定要由專業的來！」
33C孫慧雪處女寫真重溫
2016年孫慧雪趁入行10周年推出處女寫真《Once》，專登飛去台南墾丁取景，保證人靚景靚！雪雪講明呢本寫真係佢「第一本、亦係最後一本」寫真，以後唔會再出，仲講明唔係想書展撼𡃁模，只係趁後生影輯靚相留念咁話！既然要出書，梗係要以最靚一面示人啦！雪雪話臨出發前參考咗過百本寫真，最後決定採用日系風格，襯晒雪雪個日本妹形象！雖然雪雪唔諗住同𡃁模正面交鋒，但少少性感吸客在所難免，寫真罕有谷盡深坑，更有半裸上陣，小心睇到流鼻血呀！