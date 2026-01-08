孫慧雪頸部貼紗布身體響警號！自爆兩處地方傷患嚴重

43歲「宅男女神」孫慧雪自2016年嫁給富二代老公羅天彥後，一直是圈中公認的廿四孝媽媽，為照顧兩個兒子可謂無私奉獻。然而昨日她在社交平台突然曬出一張驚人自拍照，頸部貼著大塊白色紗布，更自爆身體兩個部位出現嚴重傷患，令大批粉絲心痛不已，紛紛留言關心這位為家庭犧牲健康的好媽媽。