孫慧雪頸部貼紗布身體響警號！自爆兩處地方傷患嚴重
43歲「宅男女神」孫慧雪自2016年嫁給富二代老公羅天彥後，一直是圈中公認的廿四孝媽媽，為照顧兩個兒子可謂無私奉獻。然而昨日她在社交平台突然曬出一張驚人自拍照，頸部貼著大塊白色紗布，更自爆身體兩個部位出現嚴重傷患，令大批粉絲心痛不已，紛紛留言關心這位為家庭犧牲健康的好媽媽。
孫慧雪頸部貼紗布驚爆嚴重發炎
孫慧雪在最新發布的自拍照中，可見她的頸部近鎖骨位置貼了一大塊白色紗布，明顯是用來遮蓋傷口或敷治患處。她在圖片上直接寫道「媽媽湊仔後遺：頸椎+胸椎嚴重發炎，膊頭扭傷」，毫不掩飾地透露自己為了照顧家中兩名兒子而弄得傷患處處。從她的描述可見，現在她的頸椎和胸椎已達嚴重發炎程度，加上膊頭扭傷，身體狀況令人擔憂。
日積月累操勞致身體響警號
孫慧雪的傷患明顯是日積月累的操勞所致，作為兩子之母，她需要長時間彎腰抱孩子、餵奶、換尿片等重複性動作，這些看似簡單的日常照顧工作，其實對頸椎和胸椎造成極大負擔。加上小朋友精力旺盛，媽媽往往需要24小時待命，根本沒有足夠時間讓身體好好休息和復原，長期下來自然會出現嚴重的勞損問題。
月前曾自爆被迫食剩飯剩餸身形暴脹
其實孫慧雪早前已透露過為家庭犧牲的辛酸，她月前曾在社交平台自爆婚後常在兒子們「愛的餵食」下，被迫食他們的剩飯剩餸，導致身形暴脹大感無奈。原本身材Fit爆的她，為了不浪費食物和配合孩子的飲食習慣，寧願犧牲自己的身材管理，這種無私的母愛精神確實令人敬佩，但同時也反映出媽媽們在家庭中往往把自己的需要放在最後。
網民心痛留言大讚偉大母愛
孫慧雪的貼文一出，立即引來大批粉絲和網民的關心留言。不少人表示「媽媽真的很偉大，為了家庭犧牲這麼多」、「要好好照顧自己啊，身體健康最重要」、「看到都心痛，湊仔真的很辛苦」。也有過來人媽媽分享經驗「我都試過頸椎痛到要貼藥布，湊仔真的很傷身」、「一定要找時間做物理治療，不然會越來越嚴重」，大家都對這位為家庭無私奉獻的好媽媽表達關懷和支持。
圖片來源：小紅書、IG@snow711、孫慧雪IG、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期