41歲孫慧雪性感透視裝曬無敵上圍 網民讚「最索人妻」撞樣韓韶禧

孫慧雪自從與老公羅天彥於2016年結婚後，便陸續迎來兩位小生命Riley及Rian。這位超級辣媽在產後不久，便開始了她的瘦身之旅，並在社交媒體上分享了一系列美容中心廣告拍攝的花絮照，展示無敵上圍，網民們紛紛激讚！更有人將她與韓國女星韓韶禧相提並論，讚她為「最索人妻」！

