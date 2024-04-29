41歲孫慧雪性感透視裝曬無敵上圍 網民讚「最索人妻」撞樣韓韶禧
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孫慧雪自從與老公羅天彥於2016年結婚後，便陸續迎來兩位小生命Riley及Rian。這位超級辣媽在產後不久，便開始了她的瘦身之旅，並在社交媒體上分享了一系列美容中心廣告拍攝的花絮照，展示無敵上圍，網民們紛紛激讚！更有人將她與韓國女星韓韶禧相提並論，讚她為「最索人妻」！
孫慧雪性感透視裝曬無敵上圍何雁詩大讚：靚到japjap聲
在最新的美容中心廣告中，孫慧雪地位不變，做廣告生招牌！她頭戴毛毛帽，身穿鑲鑽Bra Top的性感透視裝，大方展示她的驕人上圍。網民都對她的身材讚不絕口。圈中好友何雁詩大讚：「靚到japjap聲」、蔡思貝大讚：「好靚！」連詩雅表示：「Woooooo」。
孫慧雪在分享自己的瘦身經歷時，特別提到了飲食和運動的重要性。她透露自己在飲食上做了調整，並堅持運動，同時也感謝私人教練給予的正能量和鼓勵。
孫慧雪5個月減50磅 完美身材回歸
孫慧雪坦言，生完第二胎後，體重曾一度飆升至78公斤，對於減肥感到相當困難。然而，她並沒有放棄，而是用了5個月的時間，成功甩掉了23公斤，相當於50磅的重量。她的堅持和努力，讓她再次成為眾人矚目的焦點。
圖片來源：IG@snow711