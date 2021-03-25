38歲孫慧雪剛打港府停用疫苗復必泰 憂心有事反被網民笑

38歲孫慧雪算是疫情奇葩，人人收入大滅甚至工都保唔住，阿雪靠自己努力經營個人社交網，仍有不少job同代言。一場疫症，搞到世界大亂，奧運推遲、格蘭披治賽車取消……好彩好彩，香港方面近來有緩和跡象，社會秩序亦都慢慢復甦，迪士尼、海洋公園重開、七月書展亦有望照舊舉行，書展常客孫慧雪有望今年再出寫真喎﹗身為人母的孫慧雪日前接種復必泰疫苗，不料港府翌日宣布停用該批次疫苗，令她相當憂心。

撰文：東方新地、圖片：孫慧雪IG