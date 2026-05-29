43歲孫慧雪大解放！超低胸戰衣上陣騒「核彈級」身材 為豐胸品牌賣力出鏡
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即將迎來44歲生日的孫慧雪近日為代言豐胸品牌錄製節目，以超低胸性感造型火辣出鏡，澎湃上圍幾乎奪衣而出，狀態和身材都令人驚嘆。與此同時，她更高調宣布在中山置業，以不足200萬購入四房兩廳豪宅，相關消息一度衝上微博熱搜，這位兩子之母的人生贏家姿態令人羨慕不已。
孫慧雪超低胸戰衣為豐胸品牌賣力出鏡
孫慧雪昨日為其代言的豐胸品牌主持節目，化上精緻妝容的她身穿一件純白西裝外套，型格十足卻完全無法遮掩內裡的低胸性感造型。貼身內搭讓她豐滿上圍一覽無遺，配上標誌性甜美笑容，火辣程度爆錶，完全看不出是一位即將44歲、已是兩子之母的媽媽。作為品牌代言人，孫慧雪可謂「攞正牌」大騷身材，以最具說服力的方式為產品代言，專業態度和敬業精神獲得一致好評。
孫慧雪親述一日落訂中山豪宅經過
除了事業上的亮眼表現，孫慧雪前日更在社交平台拍片報喜，宣布已在中山成功置業。她透露：「今年決定要對自己好啲，生日送咗份大禮物俾自己」，並表示經朋友介紹後親自睇了幾個盤，「一日就落訂」，連老公羅天彥都形容她「好似買菜咁」。這個四房兩廳大單位價值不超過200萬，孫慧雪強調「因為真係好抵」，預計七月生日時裝修完畢即可入伙，開心與粉絲分享喜悅。
嫁入豪門轉型KOL後事業家庭雙豐收
孫慧雪自2016年下嫁木材夾板批發商「富二代」羅天彥後，先後誕下兩名兒子「水哥」和「肉肉哥」，組成幸福四口之家。2023年約滿離巢TVB後，她成功轉型為當紅KOL，亦有為ViuTV主持節目，人氣不跌反升。去年她更曾以一身貴婦Look陪同丈夫入馬場拉頭馬，身穿皮草手挽價值十多萬的Hermès Birkin手袋，貴氣十足，其老爺名下愛駒「禪勝輝煌」更贏得頭馬，足見家底雄厚。
網民熱議孫慧雪身材與財力同樣驚人
消息曝光後，大批網民紛紛留言討論。有人大讚「44歲有呢個身材真係無得輸」、「代言豐胸廣告完全冇違和感」，亦有人對其置業決定表示羨慕「200萬買四房兩廳，香港人聽到都喊」、「買樓好似買菜咁講，果然係豪門闊太」。不少粉絲更表示孫慧雪離開TVB後發展比以前更好，事業家庭兩得意，堪稱人生贏家典範。
資料或影片來源：原文刊於新假期