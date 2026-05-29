43歲孫慧雪大解放！超低胸戰衣上陣騒「核彈級」身材 為豐胸品牌賣力出鏡

即將迎來44歲生日的孫慧雪近日為代言豐胸品牌錄製節目，以超低胸性感造型火辣出鏡，澎湃上圍幾乎奪衣而出，狀態和身材都令人驚嘆。與此同時，她更高調宣布在中山置業，以不足200萬購入四房兩廳豪宅，相關消息一度衝上微博熱搜，這位兩子之母的人生贏家姿態令人羨慕不已。