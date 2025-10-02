43歲孫慧雪低胸裝領獎惹負評！被指「唔自然」 網民反撐：明明勁正

現年43歲的前TVB「宅男女神」孫慧雪，近日因一身性感裝扮再度成為城中熱話！她以一襲超低胸晚裝出席頒獎典禮，驕人身材展露無遺，本應是美事一樁，卻意外引來部分網民負評。面對批評，孫慧雪深夜在社交平台發出長文霸氣反擊，亦有粉絲力撐女神呢身打扮超掂！