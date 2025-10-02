43歲孫慧雪低胸裝領獎惹負評！被指「唔自然」 網民反撐：明明勁正
廣告
現年43歲的前TVB「宅男女神」孫慧雪，近日因一身性感裝扮再度成為城中熱話！她以一襲超低胸晚裝出席頒獎典禮，驕人身材展露無遺，本應是美事一樁，卻意外引來部分網民負評。面對批評，孫慧雪深夜在社交平台發出長文霸氣反擊，亦有粉絲力撐女神呢身打扮超掂！
孫慧雪超低胸晚裝現身 迫爆身材成焦點
最近，孫慧雪以豐胸公司代言人身份出席一個美容界頒獎盛事，並代表公司上台領取「亞洲國際最佳美胸品牌大奬」。為了履行代言人職責，她特意挑選了一件超低胸晚裝，完美突顯其豐滿的線條，一出場即成為全場焦點。孫慧雪解釋代表公司領獎，並非個人榮譽。然而，正是這身性感戰衣，讓她陷入了輿論風波之中。
孫慧雪深夜發文反擊負評 ：唔通要做減胸運動
面對網上排山倒海的負評，孫慧雪在深夜時分透過IG發長文反擊。她首先不解地表示：「大家嘅反應點解咁大呢？」並解釋作為豐胸代言人，穿得有線條是工作責任。她認為自己的晚裝與台慶或演唱會上的其他女星相比，並不算特別性感。對於被指「唔自然」，她理直氣壯地回應：「本身就咁點唔自然，可能我間美胸公司幫我保養得太好！」
更霸氣反問：「唔係呢個年代，要學識接受自己身型咩？唔通要做減胸運動咩！Right？」不過，這篇帖文發布後不久，孫慧雪便將其刪除。事後，不少粉絲反撐女神：「明明勁正」、「負評個班係咪呀嬸唔抵得」、「佢正過coffee 好X多」。
孫慧雪曾嘆養兩子開支大 轉型KOL密密做
孫慧雪自2016年與富二代羅天彥結婚後，育有兩名兒子，家庭生活美滿。她在兩年前離開效力長達18年的TVB，轉型成為一名內容創作者，專注於家庭和個人事業。她曾坦言，養育兩個孩子家庭開支龐大，因此即使淡出電視圈，依然努力工作賺錢，積極接洽代言及KOL工作。這次為代言品牌盡心盡力，卻換來負評，或許也是她始料未及的。
圖片來源：IG@snow711資料或影片來源：原文刊於新假期