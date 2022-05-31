39歲孫慧雪放素顏湊仔相 單眼皮冇人認得 網民讚嘆：佢先係童顏天花板
孫慧雪公開最真實的一面
平時打扮性感的孫慧雪，唔化妝唔顯露身材，原來可以純過蒸餾水。日前孫慧雪在社交網出po，以「我的日常」發文：「其實我平時同社交媒體見到嘅我完全兩個人，我唔化妝、孭背囊、踢拖、頭髮蓬鬆，可能你喺街唔會認得我……」孫慧雪表示剛剛送完囝囝返學，並po出一張全素顏的自拍照，照片中的她戴住口罩，冇眼線眼影之下，雙眼細了十倍，真係同上妝後的她判若兩人。
網民反應大：佢先係童顏天花板
孫慧雪得天獨厚，圈中好友李佳芯與陳婉衡留言大讚，網民亦留言指她完全不像39歲，唔化妝勁似學生，更有網民指不知她原來是單眼皮，推舉她才是「童顏天花板」。
豪晒33C索爆身材
宅男女神孫慧雪雖然已為人妻人母，但憑着驕人身材及甜美樣貌，又不時愛在社交網騷「咪咪」大派福利，依然有大班宅男粉絲追隨。早前雪雪就在IG上載一輯性感靚相，豪晒33C索爆身材，眼見她穿上銀白色超低胸晚裝裙，再側身瞓在地上大晒「完美球形」，就算39歲仍然堅挺！難怪獲不少網友大讚：「正到不得了」、「跌出嚟咁滯」、「一個字索！」等等。
為豐胸公司擔任代言人
原來孫慧雪是為豐胸公司擔任代言人，拍攝新一輯性感硬照，雪雪在IG留言說：「我今年40歲（7月11日）啦！想同大家講胸部保養對女人嚟講，真係好重要！只要胸部保養做得好，除咗望落線條靚啲，年輕啲之外，最重要係保持胸部健康！女人真係要對自己好啲，想身材體質keep得到，又keep得好，一定要由專業的來！」
33C孫慧雪處女寫真重溫
2016年孫慧雪趁入行10周年推出處女寫真《Once》，專登飛去台南墾丁取景，保證人靚景靚！雪雪講明呢本寫真係佢「第一本、亦係最後一本」寫真，以後唔會再出，仲講明唔係想書展撼𡃁模，只係趁後生影輯靚相留念咁話！既然要出書，梗係要以最靚一面示人啦！雪雪話臨出發前參考咗過百本寫真，最後決定採用日系風格，襯晒雪雪個日本妹形象！雖然雪雪唔諗住同𡃁模正面交鋒，但少少性感吸客在所難免，寫真罕有谷盡深坑，更有半裸上陣，小心睇到流鼻血呀！