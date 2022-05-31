孫慧雪

39歲孫慧雪放素顏湊仔相 單眼皮冇人認得 網民讚嘆：佢先係童顏天花板

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39歲孫慧雪化濃妝就成日見，這日她放了一張素顏相上社交網，留言表示平日的她就是這樣，孭住個背囊湊完仔返學，孫慧雪在完全冇眼妝下，變回單眼皮女生，不少網民完全認唔出呢個係阿雪。已為人妻人母的孫慧雪，無論樣貌及身材都Keep得極好，更被盛讚是童顏天花板。

孫慧雪 孫慧雪日前po出一張極性感廣告相。
孫慧雪日前po出一張極性感廣告相。(圖片來源：[email protected]

孫慧雪公開最真實的一面

平時打扮性感的孫慧雪，唔化妝唔顯露身材，原來可以純過蒸餾水。日前孫慧雪在社交網出po，以「我的日常」發文：「其實我平時同社交媒體見到嘅我完全兩個人，我唔化妝、孭背囊、踢拖、頭髮蓬鬆，可能你喺街唔會認得我……」孫慧雪表示剛剛送完囝囝返學，並po出一張全素顏的自拍照，照片中的她戴住口罩，冇眼線眼影之下，雙眼細了十倍，真係同上妝後的她判若兩人。

孫慧雪 孫慧雪再po出一張完全素顏的照片，戴住卡通髮夾與口罩的她，真係唔認得，點睇都似十幾廿歲的少女。
孫慧雪po出一張完全素顏的照片，戴住卡通髮夾與口罩的她，真係唔認得，點睇都似十幾廿歲的少女。（圖片來源：）
孫慧雪 孫慧雪留言叫大家見到呢個佢唔需要驚訝，因為呢個先係真正嘅佢。
孫慧雪留言叫大家見到呢個佢唔需要驚訝，因為呢個先係真正嘅佢。（圖片來源：[email protected]

網民反應大：佢先係童顏天花板

孫慧雪得天獨厚，圈中好友李佳芯與陳婉衡留言大讚，網民亦留言指她完全不像39歲，唔化妝勁似學生，更有網民指不知她原來是單眼皮，推舉她才是「童顏天花板」。

孫慧雪 孫慧雪平時不用開工，好勤力去做運動keep fit。
孫慧雪平時不用開工，好勤力去做運動keep fit。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 好友李佳芯與陳婉衡留言話阿雪似少女與學生。
好友李佳芯與陳婉衡留言話阿雪似少女與學生。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 網民話唔知相中人係邊個。
網民話唔知相中人係邊個。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 網民話阿雪個樣勁小朋友。
網民話阿雪個樣勁小朋友。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 阿雪孭住個背囊被指似大學生。
阿雪孭住個背囊被指似大學生。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 素顏釣墨魚。
素顏釣墨魚。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 素顏食大蝦。
素顏食大蝦。（圖片來源：[email protected]

豪晒33C索爆身材

宅男女神孫慧雪雖然已為人妻人母，但憑着驕人身材及甜美樣貌，又不時愛在社交網騷「咪咪」大派福利，依然有大班宅男粉絲追隨。早前雪雪就在IG上載一輯性感靚相，豪晒33C索爆身材，眼見她穿上銀白色超低胸晚裝裙，再側身瞓在地上大晒「完美球形」，就算39歲仍然堅挺！難怪獲不少網友大讚：「正到不得了」、「跌出嚟咁滯」、「一個字索！」等等。

孫慧雪晒半球擔任豐胸代言人　分享心得：胸部保養好重要
宅男女神孫慧雪雖然已為人妻人母，但憑着驕人身材及甜美樣貌，深受一班宅男粉絲愛戴。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪晒半球擔任豐胸代言人　分享心得：胸部保養好重要
早前雪雪就在IG上載一輯性感靚相。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪晒半球擔任豐胸代言人　分享心得：胸部保養好重要
原來係拍攝花絮，雪雪仲要瞓身演出。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪晒半球擔任豐胸代言人　分享心得：胸部保養好重要
雪雪穿上銀白色超低胸晚裝裙！（圖片來源：[email protected]

為豐胸公司擔任代言人

原來孫慧雪是為豐胸公司擔任代言人，拍攝新一輯性感硬照，雪雪在IG留言說：「我今年40歲（7月11日）啦！想同大家講胸部保養對女人嚟講，真係好重要！只要胸部保養做得好，除咗望落線條靚啲，年輕啲之外，最重要係保持胸部健康！女人真係要對自己好啲，想身材體質keep得到，又keep得好，一定要由專業的來！」

孫慧雪晒半球擔任豐胸代言人　分享心得：胸部保養好重要
孫慧雪為豐胸公司擔任代言人，拍攝新一輯性感硬照。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪晒半球擔任豐胸代言人　分享心得：胸部保養好重要
雪雪換上第二套晚裝裙，同樣煞食。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪晒半球擔任豐胸代言人　分享心得：胸部保養好重要
孫慧雪IG留言。（圖片來源：[email protected]

33C孫慧雪處女寫真重溫

2016年孫慧雪趁入行10周年推出處女寫真《Once》，專登飛去台南墾丁取景，保證人靚景靚！雪雪講明呢本寫真係佢「第一本、亦係最後一本」寫真，以後唔會再出，仲講明唔係想書展撼𡃁模，只係趁後生影輯靚相留念咁話！既然要出書，梗係要以最靚一面示人啦！雪雪話臨出發前參考咗過百本寫真，最後決定採用日系風格，襯晒雪雪個日本妹形象！雖然雪雪唔諗住同𡃁模正面交鋒，但少少性感吸客在所難免，寫真罕有谷盡深坑，更有半裸上陣，小心睇到流鼻血呀！

孫慧雪 阿雪同自己海報合照。
阿雪同自己海報合照。（圖片來源：[email protected]
多圖！33C孫慧雪（阿雪）處女寫真有得睇！
（圖片來源：[email protected]
多圖！33C孫慧雪（阿雪）處女寫真有得睇！
（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 「關於這輯相，它們有種我很少會在人前表現出來的倔強！其實我內裏是一個很倔強和固執的人！固執到你未能想像！」
雪雪：「關於這輯相，它們有種我很少會在人前表現出來的倔強！其實我內裏是一個很倔強和固執的人！固執到你未能想像！」（圖片來源：[email protected]
多圖！33C孫慧雪（阿雪）處女寫真有得睇！
（圖片來源：[email protected]
多圖！33C孫慧雪（阿雪）處女寫真有得睇！
（圖片來源：[email protected]
多圖！33C孫慧雪（阿雪）處女寫真有得睇！
雪雪仲拍心口擔保所有相冇執過，百分百純天然，保證無添加！寫真印咗幾千本，成本要6位數，有學生、女文青、紋身妹look，梗有一個look啱心水！（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒圖片庫

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