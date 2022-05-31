39歲孫慧雪放素顏湊仔相 單眼皮冇人認得 網民讚嘆：佢先係童顏天花板

39歲孫慧雪化濃妝就成日見，這日她放了一張素顏相上社交網，留言表示平日的她就是這樣，孭住個背囊湊完仔返學，孫慧雪在完全冇眼妝下，變回單眼皮女生，不少網民完全認唔出呢個係阿雪。已為人妻人母的孫慧雪，無論樣貌及身材都Keep得極好，更被盛讚是童顏天花板。