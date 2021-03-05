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孫慧雪自爆造人秘技 阿嫲叮囑完事後要棟起對腳

東方新地 - 娛聞

孫慧雪、關心妍與張美妮最近搞搞新意思，合作主持網上節目《靚媽圍爐》大講湊仔經，上月底播出的第一集講小朋友的胎前記憶，第二集話題才開始入肉，圍繞坊間的生仔秘技。從來講嘢都暢所欲言的阿雪孫慧雪，自爆結婚當晚阿嫲千叮萬囑她，完事後一定要棟起雙腳，真係好爆，關心妍同張美妮即場笑到肚痛！

撰文：東方新地 圖片：《靚媽圍爐》影片截圖、孫慧雪IG圖片

孫慧雪
關心妍、孫慧雪與張美妮一齊主持網上節目，大談育兒育女經驗。
孫慧雪
第一集首播講胎前記憶，關心妍話阿女同佢講在天上睇到粉紅色頭髮的媽咪，是自己選擇成為關心妍的女兒。巧合的是關心妍成功懷孕前的確是染了粉紅色頭髮。

孫慧雪分享閨房秘密

《靚媽圍爐》是網上節目，逢星期五在youtube頻道播出，今年2月底播出第一集，三位人母主持關心妍、孫慧雪與張美妮在首播都分享了子女的趣事和胎前記憶，內容輕鬆冇乜爆炸性。來到第二集，阿雪孫慧雪終於有料爆，當話題談及坊間有不少造人秘技與偏方，孫慧雪就自揭閨房事：「做完之後唔可以落床，然後對腳要向上，要keep住幾個字(最少十幾分鐘)，最爆係講呢樣嘢畀我知嘅人係我阿嫲囉！我一結婚我阿嫲就同我講一定要記得呀！佢捉住我，我以為有咩嘢要同我交代啦！結果佢係同我講對腳記得要向上，哈哈哈！」

孫慧雪
阿雪在節目內自爆阿嫲叫她與老公親密後唔好落床。
孫慧雪
跟住女方要瞓在床上把雙腳棟高。
孫慧雪
一定要keep住幾個字先可以放低雙腳。
孫慧雪
阿雪話佢嫲嫲叮囑咗佢好多次，仲話一定要記得。

靚媽公開三條生仔秘方

孫慧雪邊講邊大笑，關心妍與張美妮亦笑到肚痛，並在社交網力sell大家一定要收睇這一集，三個靚媽更提供了3條生仔要訣，就是浸腳、食生蠔加牛扒及親密完事後女方要把雙腳棟高。據知除了孫慧雪會自爆造人姿勢，張美妮亦會坦白大爆餵人奶經歷，如何發生噴射式人奶噴上天花板的瘀事。三個女人一個墟，孫慧雪、關心妍與張美妮就連求子期老公瘀事、各種閨房招式，如何迫老公進補等都毫無保留，所以三人都異口同聲說：「希望老公同奶奶都不要睇這個節目。」

孫慧雪
呢一集三個靚媽提供了三個生B秘方。
孫慧雪
關心妍說︰「我們合作主持《靚媽圍爐》，因為我們都是媽媽，小朋友年紀又相近，正好透過節目與大家分享經驗，觀眾又可以留言給我們互相交流心得。」育有1歲半女兒的張美妮說︰「做了這個節目之後，自己獲益良多，希望日後可以與媽媽觀眾們一起開心分享，互相幫助，照顧小朋友更得心應手。 」孫慧雪笑言︰「我喜歡說話，又不好意思不湊仔。拍《靚媽圍爐》啱晒，我對老公說我去拍節目，叫他照顧兒子！」
孫慧雪
阿雪話完事後女方棟高雙腳可增加懷孕機會，信不信由你。
孫慧雪
阿雪囝囝今年已經4歲了！

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