孫慧雪自爆造人秘技 阿嫲叮囑完事後要棟起對腳

孫慧雪、關心妍與張美妮最近搞搞新意思，合作主持網上節目《靚媽圍爐》大講湊仔經，上月底播出的第一集講小朋友的胎前記憶，第二集話題才開始入肉，圍繞坊間的生仔秘技。從來講嘢都暢所欲言的阿雪孫慧雪，自爆結婚當晚阿嫲千叮萬囑她，完事後一定要棟起雙腳，真係好爆，關心妍同張美妮即場笑到肚痛！

撰文：東方新地 圖片：《靚媽圍爐》影片截圖、孫慧雪IG圖片