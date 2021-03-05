孫慧雪自爆造人秘技 阿嫲叮囑完事後要棟起對腳
孫慧雪、關心妍與張美妮最近搞搞新意思，合作主持網上節目《靚媽圍爐》大講湊仔經，上月底播出的第一集講小朋友的胎前記憶，第二集話題才開始入肉，圍繞坊間的生仔秘技。從來講嘢都暢所欲言的阿雪孫慧雪，自爆結婚當晚阿嫲千叮萬囑她，完事後一定要棟起雙腳，真係好爆，關心妍同張美妮即場笑到肚痛！
撰文：東方新地 圖片：《靚媽圍爐》影片截圖、孫慧雪IG圖片
孫慧雪分享閨房秘密
《靚媽圍爐》是網上節目，逢星期五在youtube頻道播出，今年2月底播出第一集，三位人母主持關心妍、孫慧雪與張美妮在首播都分享了子女的趣事和胎前記憶，內容輕鬆冇乜爆炸性。來到第二集，阿雪孫慧雪終於有料爆，當話題談及坊間有不少造人秘技與偏方，孫慧雪就自揭閨房事：「做完之後唔可以落床，然後對腳要向上，要keep住幾個字(最少十幾分鐘)，最爆係講呢樣嘢畀我知嘅人係我阿嫲囉！我一結婚我阿嫲就同我講一定要記得呀！佢捉住我，我以為有咩嘢要同我交代啦！結果佢係同我講對腳記得要向上，哈哈哈！」
靚媽公開三條生仔秘方
孫慧雪邊講邊大笑，關心妍與張美妮亦笑到肚痛，並在社交網力sell大家一定要收睇這一集，三個靚媽更提供了3條生仔要訣，就是浸腳、食生蠔加牛扒及親密完事後女方要把雙腳棟高。據知除了孫慧雪會自爆造人姿勢，張美妮亦會坦白大爆餵人奶經歷，如何發生噴射式人奶噴上天花板的瘀事。三個女人一個墟，孫慧雪、關心妍與張美妮就連求子期老公瘀事、各種閨房招式，如何迫老公進補等都毫無保留，所以三人都異口同聲說：「希望老公同奶奶都不要睇這個節目。」