孫慧雪離巢｜發文暗示不續約無綫：計劃完約後做喜歡的事
撰文：東方新地、圖片：孫慧雪IG、FB
孫慧雪暗示不續約無綫：計劃完約後做喜歡的事
孫慧雪2006年加入無綫，至今已經15年，2016年結婚，現時育有一子。孫慧雪是公認的「靚媽女神」，做了媽媽後人氣一直升，更被視為「最性感人妻」！日前孫慧雪在社交平台發文，感性內容惹來離巢傳聞，更指想在完約後做喜歡的事，莫非在TVB不開心？
孫慧雪在疫苗停用前一日接種
港府日前宣布暫停接種BioNTech復必泰疫苗，原因部份批次藥瓶封蓋包裝有瑕疵，人妻人母孫慧雪在消息流出時原來剛接種該疫苗，她在社交網手持接種疫苗第一針的紀錄，留言：「我啱啱先打完，而家話暫停。#210102」阿雪透露手臂肌肉感疼痛，對此感到憂心。據知同為人妻人母的Coffee都接種了該已停用的疫苗，但暫時未有任何副作用。
孫慧雪唔介意被網民惡搞：「永遠懷念你」
孫慧雪早前透露自己心臟曾跳動異常，診斷後原來患有先天性血管收縮，同時 一直有血壓和膽固醇數值偏低的問題，網民留言請她注意身體，同時亦有網民惡搞：「永遠懷念你﹗」阿雪未有介意更親自回覆，但有網民戥阿雪唔抵，反要阿雪留言安慰並指該網民：「都係玩吓啫﹗」阿雪真係玩得﹗
疫情長有長做 開媽媽group節目
孫慧雪不但能在疫境keep住長有工開，近日更聯同關心妍、張美妮以索媽身份主持網台新節目《靚媽圍爐》，同大家傾吓為人母之苦與樂，以及育兒經。38歲孫慧雪保住童顏，雖然已為人母，但在宅男心目中的女神位不變﹗
孫慧雪IG頻頻出相試水溫出寫真
孫慧雪出過三本寫真書本本都大賣，人妻呢期都好似蠢蠢欲動，不停喺個人IG發放新相。雖然38歲、仔都三歲大，雪雪依然放得開亦keep得好，皮膚又白𠽌𠽌、滑嘟嘟，今日谷爆事業線，聽日就大晒長腿，隔日再嚟個露腰咬唇look好wild，完全兼顧到各類癖好嘅粉絲。
孫慧雪日日出靚相，高質到似寫真，無論係派福利定試水溫都好，雪雪嘅目的好明顯已經達到，連日留言同心心都創新高，讚sexy、keep得好嗰啲已經係指定動作，唔少男粉仲話流晒鼻血、不自禁出現生理反應㖭！
孫慧雪雖升呢人妻人母，但無降低佢嘅市場價值，之前仲自爆婚後追求者仲多過以前，唔怪得個個等到頸長都係等人妻本寫真面世啦！