孫慧雪離巢｜發文暗示不續約無綫：計劃完約後做喜歡的事

38歲孫慧雪算是疫情奇葩，人人收入大滅甚至工都保唔住，阿雪靠自己努力經營個人社交網，仍有不少job同代言。身為人母的孫慧雪日前接種復必泰疫苗，不料港府翌日宣布停用該批次疫苗，令她相當憂心。近日孫慧雪感性發文，強調自己「不停思考着未來的方向」，惹來離巢無綫謠言！

撰文：東方新地、圖片：孫慧雪IG、FB