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孫慧雪離巢｜發文暗示不續約無綫：計劃完約後做喜歡的事

東方新地 - 娛聞

38歲孫慧雪算是疫情奇葩，人人收入大滅甚至工都保唔住，阿雪靠自己努力經營個人社交網，仍有不少job同代言。身為人母的孫慧雪日前接種復必泰疫苗，不料港府翌日宣布停用該批次疫苗，令她相當憂心。近日孫慧雪感性發文，強調自己「不停思考着未來的方向」，惹來離巢無綫謠言！

撰文：東方新地、圖片：孫慧雪IG、FB

孫慧雪暗示不續約無綫：計劃完約後做喜歡的事

孫慧雪2006年加入無綫，至今已經15年，2016年結婚，現時育有一子。孫慧雪是公認的「靚媽女神」，做了媽媽後人氣一直升，更被視為「最性感人妻」！日前孫慧雪在社交平台發文，感性內容惹來離巢傳聞，更指想在完約後做喜歡的事，莫非在TVB不開心？

孫慧雪發文引起離巢傳聞。（圖片來源：孫慧雪FB）
孫慧雪發文引起離巢傳聞。（圖片來源：孫慧雪FB）

 

孫慧雪突然發文，表示正思考未來方向。（圖片來源：孫慧雪FB）
孫慧雪突然發文，表示正思考未來方向。（圖片來源：孫慧雪FB）
不少網民支持孫慧雪離開TVB。（圖片來源：孫慧雪FB）
不少網民支持孫慧雪離開TVB。（圖片來源：孫慧雪FB）
孫慧雪升級做人母後，人氣的確上升不少。（圖片來源：孫慧雪FB）
孫慧雪升級做人母後，人氣的確上升不少。（圖片來源：孫慧雪FB）
不少網民都覺得孫慧雪已暗示不會續約無綫。（圖片來源：孫慧雪FB）
不少網民都覺得孫慧雪已暗示不會續約無綫。（圖片來源：孫慧雪FB）
孫慧雪直言與無綫合約未完，有消息會再宣佈。（圖片來源：孫慧雪FB）
孫慧雪直言與無綫合約未完，有消息會再宣佈。（圖片來源：孫慧雪FB）
難道孫慧雪想重返校園？（圖片來源：孫慧雪FB）
難道孫慧雪想重返校園？（圖片來源：孫慧雪FB）

孫慧雪在疫苗停用前一日接種

港府日前宣布暫停接種BioNTech復必泰疫苗，原因部份批次藥瓶封蓋包裝有瑕疵，人妻人母孫慧雪在消息流出時原來剛接種該疫苗，她在社交網手持接種疫苗第一針的紀錄，留言：「我啱啱先打完，而家話暫停。#210102」阿雪透露手臂肌肉感疼痛，對此感到憂心。據知同為人妻人母的Coffee都接種了該已停用的疫苗，但暫時未有任何副作用。

孫慧雪 疫苗 索淫妻
阿雪在社交網上載手持接種疫苗第一針的紀錄。

孫慧雪唔介意被網民惡搞：「永遠懷念你」

孫慧雪早前透露自己心臟曾跳動異常，診斷後原來患有先天性血管收縮，同時 一直有血壓和膽固醇數值偏低的問題，網民留言請她注意身體，同時亦有網民惡搞：「永遠懷念你﹗」阿雪未有介意更親自回覆，但有網民戥阿雪唔抵，反要阿雪留言安慰並指該網民：「都係玩吓啫﹗」阿雪真係玩得﹗

孫慧雪 疫苗 索淫妻
網民留言
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網民擔心阿雪心有事但仍去打疫苗，但阿雪解釋接種前已詢問醫生意見。

疫情長有長做 開媽媽group節目

孫慧雪不但能在疫境keep住長有工開，近日更聯同關心妍、張美妮以索媽身份主持網台新節目《靚媽圍爐》，同大家傾吓為人母之苦與樂，以及育兒經。38歲孫慧雪保住童顏，雖然已為人母，但在宅男心目中的女神位不變﹗

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雖然既係人妻又係人母，不過呢兩個身份反而令雪雪嘅透視睡衣閨房照令人更有遐想。Photo by @szetosifu
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孫慧雪IG Photo by @szetosifu

孫慧雪IG頻頻出相試水溫出寫真

孫慧雪出過三本寫真書本本都大賣，人妻呢期都好似蠢蠢欲動，不停喺個人IG發放新相。雖然38歲、仔都三歲大，雪雪依然放得開亦keep得好，皮膚又白𠽌𠽌、滑嘟嘟，今日谷爆事業線，聽日就大晒長腿，隔日再嚟個露腰咬唇look好wild，完全兼顧到各類癖好嘅粉絲。

孫慧雪 疫苗 索淫妻
近排孫慧雪日日都有新相發放，仲大晒修身成果，莫非真係為出寫真鋪路？
38歲孫慧雪鋪路博出寫真
38歲、囝囝都三歲幾，小蠻腰加長腿都嫌唔夠，仲咬埋唇。
38歲孫慧雪鋪路博出寫真
近鏡睇皮膚雪白無瑕仲同做女時一樣，不過呢張相重點好明顯唔係靚樣啦！
38歲孫慧雪鋪路博出寫真
靚媽孫慧雪躺在梳化上，網民話睇到有反應。
38歲孫慧雪鋪路博出寫真
孫慧雪IG

孫慧雪日日出靚相，高質到似寫真，無論係派福利定試水溫都好，雪雪嘅目的好明顯已經達到，連日留言同心心都創新高，讚sexy、keep得好嗰啲已經係指定動作，唔少男粉仲話流晒鼻血、不自禁出現生理反應㖭！

38歲孫慧雪鋪路博出寫真
孫慧雪呢張被網民指似尿急，同時呃到唔少like。

38歲孫慧雪鋪路博出寫真

"連日出po晒性感新相，理所當然留言同心心都創新高，被讚性感省鏡<br
網民個個留言話睇到有反應。
38歲孫慧雪鋪路博出寫真
孫慧雪IG
靚相高質到似寫真照，雪雪被大讚性感誘人。
靚相高質到似寫真照，雪雪被大讚性感誘人。
38歲孫慧雪鋪路博出寫真
孫慧雪IG

孫慧雪雖升呢人妻人母，但無降低佢嘅市場價值，之前仲自爆婚後追求者仲多過以前，唔怪得個個等到頸長都係等人妻本寫真面世啦！

38歲孫慧雪鋪路博出寫真
孫慧雪呢輯靚相，唔止外拍，仲有唔少老公角度床照，引死Fans。Photo by @szetosifu
38歲孫慧雪鋪路博出寫真
孫慧雪IG Photo by @szetosifu
38歲孫慧雪鋪路博出寫真
孫慧雪IGPhoto by @szetosifu
38歲孫慧雪鋪路博出寫真
孫慧雪IGPhoto by @szetosifu
38歲孫慧雪鋪路博出寫真
孫慧雪IGPhoto by @szetosifu

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