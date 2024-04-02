孫慧雪追MIRROR被酸民鬧「品味有問題」 大批網民力撐：每人都有追偶像自由

孫慧雪離開TVB後，曾表示歡迎不同工作機會，更希望可以同Edan合作！早前活動上佢就成功集郵，同Mirror嘅Edan（呂爵安）同柳應廷（Jer）近距離合照，點知竟然惹來網民留言批評，雪雪亦不甘示弱即時回應……