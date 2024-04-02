孫慧雪追MIRROR被酸民鬧「品味有問題」 大批網民力撐：每人都有追偶像自由
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孫慧雪離開TVB後，曾表示歡迎不同工作機會，更希望可以同Edan合作！早前活動上佢就成功集郵，同Mirror嘅Edan（呂爵安）同柳應廷（Jer）近距離合照，點知竟然惹來網民留言批評，雪雪亦不甘示弱即時回應……
孫慧雪捧鏡仔場 與Edan & Jer集郵成功
日前雪雪去捧鏡仔場，她在IG上分享了欣賞由MIRROR主演的電影《12怪盗》，期間更與其中幾位成員合照，孫慧雪興奮表示：「全家一齊支持 #12怪盜 集郵成功 上一次同12子合照已經係2019 #水哥勁興奮 究竟媽媽興奮啲定水哥興奮啲？」。
網民批評：咁低質素嘅都搵嚟做偶像 孫慧雪不甘示弱反擊
不過帖文一出，有網友對於前TVB藝人與ViuTV現役男團成員有互動，即惹來熱議，有位網民批評「咁低質數（素）嘅都搵嚟做偶像，簡直影衰自己，估唔到你啲品味咁差」雪雪隨即回應：「要學習唔好隨意詆毀人，如果唔係，人哋會覺得你人品唔好」。
雪雪最後更希望大家拗交：「本來係一個開心post,各人都有唔同想法！唔同意嘅咪笑下就算啦，無謂嘥神激氣💕呢度係想大家開心嘅」
大批網民力撐雪雪：每人都有追偶像自由
事後亦有更多網民力撐雪雪，更認為每人都有追偶像的自由：「其實我覺得，鍾唔鍾意都好，都唔應該抵毁/罵人，真係會睇到修養人品！」「人地鍾意咩偶像都要管，而家啲網民真係好惡，批鬥時代咁樣」「修養既重要性」「撐雪雪！」「中意邊個關佢_事咩」「撐或唔撐都不用踩」
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圖片來源：Snow Suen 孫慧雪@Facebook