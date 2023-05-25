AI孫燕姿爆紅！ 網民：唱唔到live歌手的末日

AI及ChatGBP等火速冒起，網上未幾出現大量「AI孫燕姿」翻唱了不少其他歌手歌曲，在俗稱B站的影音平台bilibili爆紅，被稱為AI孫燕姿的這個人工智能歌手，多首歌的點擊都突破百萬，包括南拳媽媽《下雨天》，以及王菲《紅豆》等。最紅的是翻唱周杰倫的《髮如雪》，已經破200萬點擊，網友對於AI孫燕姿大紅，也評論「孫燕姿的最大對手可能是十年前自己的嗓音」、「希望本尊聽見出來唱一下，請繼續刺激冷門歌手」。