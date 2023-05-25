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AI孫燕姿爆紅！ 網民：唱唔到live歌手的末日

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AI及ChatGBP等火速冒起，網上未幾出現大量「AI孫燕姿」翻唱了不少其他歌手歌曲，在俗稱B站的影音平台bilibili爆紅，被稱為AI孫燕姿的這個人工智能歌手，多首歌的點擊都突破百萬，包括南拳媽媽《下雨天》，以及王菲《紅豆》等。最紅的是翻唱周杰倫的《髮如雪》，已經破200萬點擊，網友對於AI孫燕姿大紅，也評論「孫燕姿的最大對手可能是十年前自己的嗓音」、「希望本尊聽見出來唱一下，請繼續刺激冷門歌手」。

孫燕姿 黃家駒 孫燕姿的最大對手，可能是十年前自己的嗓音！
孫燕姿的最大對手，可能是十年前自己的嗓音！（圖片來源：[email protected]孫燕姿）

AI孫燕姿翻唱作品逾千首 正牌孫燕姿感性回應

有媒體統計，這類翻唱作品至今已有超過1,000首，數量遠遠超出孫燕姿出道20多年的作品總和。面對AI孫燕姿比本人還要紅，孫燕姿在個人音樂公司「Make Music」的blog首度開腔回應，這個blog已經5年沒有更新。她自嘲是現在的她已是冷門歌手︰「當我正在為自己凸出的肚子和孩子們的日常瑣事煩心時，AI孫燕姿已正式『出道』，於是我決定來寫一些對它的感想。我的粉絲們都已跳槽，也同時接受我就是一名冷門歌手的事實，而我的AI角色也成為了目前所謂的頂流。畢竟該怎麼跟一個每幾分鐘就能推出一張新專輯的『人』比呢？」

孫燕姿 黃家駒 AI孫燕姿翻唱周杰倫的《髮如雪》，已經破200萬點擊。
AI孫燕姿翻唱周杰倫的《髮如雪》，已經破200萬點擊。（圖片來源: bilibili）

孫燕姿：AI版本沒有情緒

孫燕姿認為AI、ChatGPT這些東西，由以前人類以為無法被它超越，到現在已經發展到可以威脅成千上萬個由人類創造的工作，包括法律、醫學、會計，甚至唱歌。她稱有人或會認為自己仍可分辨到AI孫燕姿與真人的不同，因為AI版本是沒有情緒。她覺得人類已經無法超越這些新技術：「你並不特別，你已經是可預測的，而且不幸的是，你也是可塑的。」孫燕姿以平常心面對AI︰「在這無邊無際的存在之海中，一切皆有可能，一切都無關緊要，我認為只有思想的純淨，做你自己就足夠了。」

孫燕姿 黃家駒 孫燕姿覺得人類已經無法超越這些新技術。
孫燕姿覺得人類已經無法超越這些新技術。（圖片來源：[email protected]孫燕姿）

網民：AI聲音沒有靈魂

有網民點評：「真以為是孫燕姿本人翻唱了……很有孫燕姿的音色特色，除了唱腔和技巧差一點，人聲和背景音樂的融合度很高，完全就是一首高分新歌。」也有網民開玩笑說：「真的太像燕姿本人唱的。燕姿，如果你還不出來開演唱會，發新專輯，你就要被AI取代了！」也有網民指「AI孫燕姿」唱某些歌曲時表現勉強，聲音沒有靈魂，只是聽起來像孫燕姿。

孫燕姿 黃家駒 有網民認為「暫時覺得AI張國榮唱《不如不見》係似嘅，可能聲底比較接近。」
有網民認為「暫時覺得AI張國榮唱《不如不見》係似嘅，可能聲底比較接近。」（圖片來源：[email protected]明星AI截圖）

唱唔到live歌手的末日

據觀察，AI歌手在中國網絡上並不罕見。在AI孫燕姿誕生之前，已經有「AI周杰倫」，「AI王菲」、「AI鄧紫棋」的作品流傳於B站。有網民指出之前《CHILL CLUB》頒獎禮不少歌手如湯令山、洪嘉豪唱live都「炒車」：「過多幾年技術再成熟啲，唱唔到live嗰啲歌手真係可以失業！唱片公司用返舊人把聲做歌，反應隨時好過捧新人出嚟。」

孫燕姿 黃家駒 Chill Club Gareth.T湯令山表演失准
Gareth.T湯令山在《CHILL CLUB》頒獎禮唱live失準。（圖片來源：ViuTV截圖）
孫燕姿 黃家駒 Chill Club 洪嘉豪都炒曬車
洪嘉豪在《CHILL CLUB》頒獎禮演唱時把聲唔夠入咪，又走晒音，成個表演大炒車！（圖片來源：ViuTV截圖）

AI黃家駒唱《單車》 網民:又幾似幾好聽

近日更有人整AI黃家駒唱陳奕迅《單車》，網民大讚：「又幾似幾好聽， 好掛住家駒呀！」、「對樂迷係好事嚟嘅，還原到一啲過咗身嘅歌手。」、「暫時覺得AI張國榮唱《不如不見》係似嘅，可能聲底比較接近，就算係AI陳奕迅版《某種老朋友》都唔得，咬字爭太遠，仲未處理得好。」

孫燕姿 黃家駒 網上有AI黃家駒唱陳奕迅《單車》。
網上有AI黃家駒唱陳奕迅《單車》。（圖片來源：討論區截圖）

AI孫燕姿《髮如雪》:

似到咁，唔怪得孫燕姿出嚟回應！

AI家駒《單車》:

又幾似幾好聽喎！

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
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圖片來源：[email protected]孫燕姿、bilibili、ViuTV截圖、[email protected]明星AI截圖

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