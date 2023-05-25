AI孫燕姿爆紅！ 網民：唱唔到live歌手的末日
AI孫燕姿翻唱作品逾千首 正牌孫燕姿感性回應
有媒體統計，這類翻唱作品至今已有超過1,000首，數量遠遠超出孫燕姿出道20多年的作品總和。面對AI孫燕姿比本人還要紅，孫燕姿在個人音樂公司「Make Music」的blog首度開腔回應，這個blog已經5年沒有更新。她自嘲是現在的她已是冷門歌手︰「當我正在為自己凸出的肚子和孩子們的日常瑣事煩心時，AI孫燕姿已正式『出道』，於是我決定來寫一些對它的感想。我的粉絲們都已跳槽，也同時接受我就是一名冷門歌手的事實，而我的AI角色也成為了目前所謂的頂流。畢竟該怎麼跟一個每幾分鐘就能推出一張新專輯的『人』比呢？」
孫燕姿：AI版本沒有情緒
孫燕姿認為AI、ChatGPT這些東西，由以前人類以為無法被它超越，到現在已經發展到可以威脅成千上萬個由人類創造的工作，包括法律、醫學、會計，甚至唱歌。她稱有人或會認為自己仍可分辨到AI孫燕姿與真人的不同，因為AI版本是沒有情緒。她覺得人類已經無法超越這些新技術：「你並不特別，你已經是可預測的，而且不幸的是，你也是可塑的。」孫燕姿以平常心面對AI︰「在這無邊無際的存在之海中，一切皆有可能，一切都無關緊要，我認為只有思想的純淨，做你自己就足夠了。」
網民：AI聲音沒有靈魂
有網民點評：「真以為是孫燕姿本人翻唱了……很有孫燕姿的音色特色，除了唱腔和技巧差一點，人聲和背景音樂的融合度很高，完全就是一首高分新歌。」也有網民開玩笑說：「真的太像燕姿本人唱的。燕姿，如果你還不出來開演唱會，發新專輯，你就要被AI取代了！」也有網民指「AI孫燕姿」唱某些歌曲時表現勉強，聲音沒有靈魂，只是聽起來像孫燕姿。
唱唔到live歌手的末日
據觀察，AI歌手在中國網絡上並不罕見。在AI孫燕姿誕生之前，已經有「AI周杰倫」，「AI王菲」、「AI鄧紫棋」的作品流傳於B站。有網民指出之前《CHILL CLUB》頒獎禮不少歌手如湯令山、洪嘉豪唱live都「炒車」：「過多幾年技術再成熟啲，唱唔到live嗰啲歌手真係可以失業！唱片公司用返舊人把聲做歌，反應隨時好過捧新人出嚟。」
AI黃家駒唱《單車》 網民:又幾似幾好聽
近日更有人整AI黃家駒唱陳奕迅《單車》，網民大讚：「又幾似幾好聽， 好掛住家駒呀！」、「對樂迷係好事嚟嘅，還原到一啲過咗身嘅歌手。」、「暫時覺得AI張國榮唱《不如不見》係似嘅，可能聲底比較接近，就算係AI陳奕迅版《某種老朋友》都唔得，咬字爭太遠，仲未處理得好。」
AI孫燕姿《髮如雪》:
似到咁，唔怪得孫燕姿出嚟回應！
AI家駒《單車》:
又幾似幾好聽喎！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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