孫美賢發長文認出軌冇包養 9大重點反擊渣男前度 親揭現時與老公狀況
孫美賢認與鄭梓浩有短暫交往
孫美賢在社交媒體上發布了一份聲明，澄清她與鄭梓浩之間的關係，並強調她與鄭梓浩的交往非常短暫，她借錢給鄭梓浩只是出於同情，並非包養：「後來，我才得知鄭與國內某位女士有著長期不倫的關係，這更促使我決定結束與他的聯繫。」她表示，報道中的部分內容不實，她已向造謠者發出聲明，保留追究法律責任的權利。她承認自己犯了錯誤，起初是因為鄭梓浩向她訴說家庭困境，尤其是他兒子在外國患病，需要回香港治療。她因同情而答應幫助，但後來發現鄭梓浩的情況並非如此簡單。
金錢糾紛與情感衝突
孫美賢透露，她在香港的時間非常有限，並未意識到情況會如此惡化。她表示，鄭梓浩的前女友Grace不斷騷擾他，威脅要復合，甚至以自殺威脅。她於2024年2月21日明確告知鄭梓浩結束聯繫，希望他能盡快還錢。然而，鄭梓浩之後便失聯，未能按時支付租金，導致孫美賢的押金被業主沒收。她表示，自己多次嘗試與鄭梓浩溝通，但都無果而終，這讓她感到非常無奈和沮喪。
孫美賢9大重點澄清
最後，我澄清以下幾點：
1,由一開始我已被告知鄭先生和Grace小姐已分開，他們只是有共識的同居暫住。那時鄭先生大部份時間在佛山。
2,我從沒有包養鄭或要求任何分手費，但承認因鄭的私人理由，我有借錢給他並為他租住的地方做擔保人。
3,雖然鄭失聯，但我從未跟Grace小姐聯系(繫)或經任何收數公司追討鄭先生的債務。
4,我從沒有任何抖音戶口發放有關向鄭追討債務及擔保人等事宜，相信是有心人故意建立新帳號、發佈言論並及即時截圖，所以並不是如Grace小姐所說是本人發佈的留言，與本人無關。
5,我與鄭沒祼聊，亦沒有傳送過任何不雅照片給他。
6,我並沒有和鄭去過日本、廣州或佛山。本人也從來沒有坐過高鐵。所以Grace小姐提到的日本不雅事件及坐高鐵去廣州練歌事件，均與本人無關。
7,我從未有任何外籍上司男友，我的丈夫是公認的好好先生，他沒有外遇。Grace小姐指出本人「有一個拍拖7年的外籍上司男友」和「老公不理本人，在外面鬼混」均是憑空捏告，毫無事實根據的誣衊行為。
8,我與其他《中年好聲音2》的同學僅是朋友，且每次聚會也非單獨。
9,我數月前，我已向我丈夫坦誠。因一時的誤判和過度的同情心，導致不理智的行為。感激我丈夫的理解和包容。我也不斷學習，修補我們的關係，也很感恩我們的婚姻關係也重回正軌。
我承認自己在感情上曾經過於天真，但 在這場噩夢結束後，我已深刻反思，並感恩這段經歷終於過去。
對於因此事受到困擾的家人們和關心我的朋友，我在此深刻歉意及感謝你們的陪伴讓我從黑暗中走出來。
孫美賢 2024年9月9日