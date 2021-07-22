孫耀威拍片扮打劫金舖 被轟腦殘教壞細路

近年專注於內地發展的孫耀威，日前忽然被爆持槍打劫金舖！原來近日網上瘋傳一名男子被CCTV所拍到的疑似持槍搶劫金舖畫面，並直指該名男子是孫耀威！雖然隨後就有網友出面解釋，指該畫面出自早前孫耀威為了其直播頻道所拍的宣傳片，但有不少網友卻狠批孫耀威今次的宣傳太過火，好容易會教壞細路！

文：東方新地｜圖：孫耀威微博圖片