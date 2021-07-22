孫耀威拍片扮打劫金舖 被轟腦殘教壞細路
近年專注於內地發展的孫耀威，日前忽然被爆持槍打劫金舖！原來近日網上瘋傳一名男子被CCTV所拍到的疑似持槍搶劫金舖畫面，並直指該名男子是孫耀威！雖然隨後就有網友出面解釋，指該畫面出自早前孫耀威為了其直播頻道所拍的宣傳片，但有不少網友卻狠批孫耀威今次的宣傳太過火，好容易會教壞細路！
文：東方新地｜圖：孫耀威微博圖片
孫耀威 直播兩個鐘袋過百萬
現年48歲的孫耀威自前年開始擔任內地直播平台主持人並大受歡迎，每次都有過百萬人收看，有指他直播兩個鐘就能穩袋過百萬港元，加上商演活動等收入，一個月隨時勁賺過千萬港元！
但近日網上忽然瘋傳幾張CCTV所拍到的畫面，當中有一名男子疑似持槍搶劫金舖，並搶去大量金條離去，該畫面更標明該名男子是孫耀威。
隨即有網友指出，原來那些截圖都出自孫耀威早前為宣傳其直播頻道所拍的宣傳片，在宣傳片中，孫耀威揸住把風筒衝入金舖，問店員借插頭想吹頭髮，話要吹靚個頭來開直播。
跟住孫耀威又嗌肚餓，話自己未食飯，問店員攞「金條」朱古力來補充能量，話要食完先有力氣開直播！
當時在這段宣傳片播出後，有不少網友大讚有創意，不過亦有網友直斥這種宣傳方法太過火，認為會成為反面教材，教壞細路。