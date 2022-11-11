49歲孫耀威北上發展新片漏開美顏嚇親網民 竟然撞樣豬肉威威？

現年49歲的孫耀威近年北上發展，即拍劇又拍綜藝，仲玩埋直播，賺到盤滿缽滿，而且在各個社交平台上都收獲不少Fans，更試過在內地平台開直播時，一晚就穩袋過百萬，認真誇張！近日他在社交網分享了一段影片，片中的他驚現滿面皺紋，極速引起網民熱議！