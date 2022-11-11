49歲孫耀威北上發展新片漏開美顏嚇親網民 竟然撞樣豬肉威威？
孫耀威北上發展驚現老態
近日孫耀威在小紅書上傳一則影片，片中孫耀威老態盡現，要靠開啟美顏才能「回春」。不過細看之下，可以發現孫耀威出現老態，其實只是因為一個濾鏡，關掉濾鏡後先是他的真正樣子。
孫耀威被撞樣豬肉威
不少網民對於孫耀威去到49歲仍能保持童顏感到神奇，仲想對方快啲出新戲，仲話由細睇到大！不過再睇返孫耀威近期的造型及髮型，網民就發現佢同香港紅極一時的豬肉威威都有啲似！
重溫直播做網紅佈景版
陳浩民與孫耀威早前同台現身為抖音網紅「國岳夫妻」站台，據知當時在盛夏日，兩人捱熱著長袖西裝出席活動，可能因為兩人情同兄弟，又要「合體」，所以陳浩民就身穿灰色西裝，配闊腳褲，頸掛金鍊，孫耀威就著卡其色；兩人出場就同網紅握手，之後就企埋一邊幫手站台。
其實陳浩民同孫耀威曾拍過多條抖音片都係為「國岳夫妻」直播宣傳，在直播期間，兩人全程都站在後排，但兩人似乎對產品並不了解，所以全程都只是站着微笑，在「國岳夫妻」介紹產品時，他們還兼任助手幫手遞東西，配合這對網紅夫妻帶貨。陳浩民同孫耀威全程極少出聲，只是不時呼籲大家落單，但一直站着的他們表情似乎不太自然，真係似助手多過似直播主，場面尷尬。
內地網民都覺得好感嘆
唔少網民都感嘆兩人為錢自降身價：「這也太掉價了」、「想不到陳浩民和孫耀威都淪為網紅的伴舞和佈景板了」、「這是錢的偉大，還是明星的悲哀？」、「明星墮落了」、「為生活折腰」。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
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