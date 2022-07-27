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孫耀威49歲暴脹現身廣州街頭 金毛口罩撞樣荃灣豬肉威

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49歲孫耀威近年專注於內地發展，轉行做直播平台主持人，傳過開Live兩個鐘就袋過百萬港元，日前他戴上口罩於廣州街頭向醫護人員派發飲品，驚覺撞樣荃灣豬肉威！

孫耀威撞樣荃灣豬肉威

49歲孫耀威近年專注內地發展又轉行做直播主，盛傳過佢直播加商演隨時月入過千萬。日前孫耀威現身廣州街頭，在38度高溫之下向醫護人員派發飲品，太太陳美詩陪伴在側之餘，有多名工作人員緊隨其後，有網民批評如此高調「出巡」猶如做show。另外有眼利網民發現，孫耀威身形變脹，昔日的瓜子口面都變圓，一頭金髮再戴埋口罩，十足十近日爆紅的荃灣豬肉威威。

孫耀威 49歲孫耀威日2前現身廣州街頭，驚覺撞樣荃威豬肉威威。
49歲孫耀威日2前現身廣州街頭，驚覺撞樣荃威豬肉威威。（圖片來源：微博＠茶理宜世）
孫耀威 49歲孫耀威除咗撞樣孫耀威，日前高調向醫護派飲品被批做show。
49歲孫耀威除咗撞樣孫耀威，日前高調向醫護派飲品被批做show。（圖片來源：微博＠茶理宜世）
孫耀威 威威 愛回家 李偉健
荃灣豬肉檔威威，估唔到49歲孫耀威發福之後同佢撞樣。（圖片來源：[email protected]_608）

孫耀威 直播兩個鐘袋過百萬

現時49歲的孫耀威自前年開始擔任內地直播平台主持人並大受歡迎，每次都有過百萬人收看，有指他直播兩個鐘就能穩袋過百萬港元，加上商演活動等收入，一個月隨時勁賺過千萬港元！

孫耀威每次直播都以唱歌和傾偈為主。
孫耀威每次直播都以唱歌和傾偈為主。（圖片來源：孫耀威微博）
有傳每月勁賺過千萬港元的孫耀威，經常在社交網孖住老婆陳美詩炫富。
有傳每月勁賺過千萬港元的孫耀威，經常在社交網孖住老婆陳美詩炫富。（圖片來源：孫耀威微博）

孫耀威為炒熱度打劫金鋪

孫耀威為炒熱度，去年試過扮持槍打劫金舖，該影片於網上瘋傳。雖然隨後就有網友出面解釋，指該畫面出自早前孫耀威為了其直播頻道所拍的宣傳片，但有不少網友卻狠批孫耀威今次的宣傳太過火，好容易會教壞細路！

但近日網上忽然瘋傳幾張CCTV所拍到的畫面，當中有一名男子疑似持槍搶劫金舖，並搶去大量金條離去，該畫面更標明該名男子是孫耀威。

孫耀威 網上近日瘋傳一名男子疑似持槍搶刧金舖的CCTV畫面截圖。
網上近日瘋傳一名男子疑似持槍搶劫金舖的CCTV畫面截圖。（圖片來源：微博圖片）
孫耀威 扮成爆料報道的圖片中，更指該名男子曾大嗌「交出金條」。
扮成爆料報道的影片中，更指該名男子曾大嗌「交出金條」。（圖片來源：微博圖片）
並直接標明該名男子係孫耀威。
並直接標明該名男子係孫耀威。（圖片來源：微博圖片）

隨即有網友指出，原來那些截圖都出自孫耀威早前為宣傳其直播頻道所拍的宣傳片，在宣傳片中，孫耀威揸住把風筒衝入金舖，問店員借插頭想吹頭髮，話要吹靚個頭來開直播。

在宣傳片中孫耀威衝入金舖，問店員借插頭。
在宣傳片中孫耀威衝入金舖，問店員借插頭。（圖片來源：微博圖片）
孫耀威 原來想用風筒吹頭髮。
原來想用風筒吹頭髮。（圖片來源：微博圖片）

跟住孫耀威又嗌肚餓，話自己未食飯，問店員攞「金條」朱古力來補充能量，話要食完先有力氣開直播！

跟住孫耀威又話自己未食飯。
跟住孫耀威又話自己未食飯。（圖片來源：微博圖片）
孫耀威 笑住問店員攞「金條」朱古力食。
笑住問店員攞「金條」朱古力食。（圖片來源：微博圖片）

當時在這段宣傳片播出後，有不少網友大讚有創意，不過亦有網友直斥這種宣傳方法太過火，認為會成為反面教材，教壞細路。

孫耀威 網友對這段為直播頻道拍的宣傳反應兩極，有人認為會教壞細路。
網友對這段為直播頻道拍的宣傳反應兩極，有人認為會教壞細路。（圖片來源：微博圖片）

撰文：東方新地圖片來源：微博＠茶理宜世、[email protected]_608、孫耀威微博

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