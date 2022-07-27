孫耀威49歲暴脹現身廣州街頭 金毛口罩撞樣荃灣豬肉威
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49歲孫耀威近年專注於內地發展，轉行做直播平台主持人，傳過開Live兩個鐘就袋過百萬港元，日前他戴上口罩於廣州街頭向醫護人員派發飲品，驚覺撞樣荃灣豬肉威！
孫耀威撞樣荃灣豬肉威
49歲孫耀威近年專注內地發展又轉行做直播主，盛傳過佢直播加商演隨時月入過千萬。日前孫耀威現身廣州街頭，在38度高溫之下向醫護人員派發飲品，太太陳美詩陪伴在側之餘，有多名工作人員緊隨其後，有網民批評如此高調「出巡」猶如做show。另外有眼利網民發現，孫耀威身形變脹，昔日的瓜子口面都變圓，一頭金髮再戴埋口罩，十足十近日爆紅的荃灣豬肉威威。
孫耀威 直播兩個鐘袋過百萬
現時49歲的孫耀威自前年開始擔任內地直播平台主持人並大受歡迎，每次都有過百萬人收看，有指他直播兩個鐘就能穩袋過百萬港元，加上商演活動等收入，一個月隨時勁賺過千萬港元！
孫耀威為炒熱度打劫金鋪
孫耀威為炒熱度，去年試過扮持槍打劫金舖，該影片於網上瘋傳。雖然隨後就有網友出面解釋，指該畫面出自早前孫耀威為了其直播頻道所拍的宣傳片，但有不少網友卻狠批孫耀威今次的宣傳太過火，好容易會教壞細路！
但近日網上忽然瘋傳幾張CCTV所拍到的畫面，當中有一名男子疑似持槍搶劫金舖，並搶去大量金條離去，該畫面更標明該名男子是孫耀威。
隨即有網友指出，原來那些截圖都出自孫耀威早前為宣傳其直播頻道所拍的宣傳片，在宣傳片中，孫耀威揸住把風筒衝入金舖，問店員借插頭想吹頭髮，話要吹靚個頭來開直播。
跟住孫耀威又嗌肚餓，話自己未食飯，問店員攞「金條」朱古力來補充能量，話要食完先有力氣開直播！
當時在這段宣傳片播出後，有不少網友大讚有創意，不過亦有網友直斥這種宣傳方法太過火，認為會成為反面教材，教壞細路。