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孫藝珍真面目慶生被網民嫌老　小S抱不平：你們有多帥多美啊？

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撰文：東方新地

韓國女神孫藝珍一向氣質出眾，日前度過40歲生日，在IG分享一輯慶生照片，但被網友挑剔她出現老態，更被質疑「女神也老了」！眼見女性因歲月痕跡遭到攻擊，連台灣小S（徐熙娣）亦忍唔住為孫藝珍抱不平炮轟網友！

文：東方新地 ｜圖：[email protected][email protected][email protected] Communications

真面目慶生被網民嫌老

韓國女神孫藝珍一向氣質出眾，自去年元旦日與同齡韓國男神玄彬認愛後，在愛情的滋潤下更加明艷照人。孫藝珍日前趁40歲生日，在IG上載慶生相片及短片，相中可見她收到大堆生日禮物，一身便服打扮更是素顏上陣，在零修圖之下無懼公開自己真面目。相中她露出甜美笑容，幸福的滋味一切盡在不言中。不過有內地網友卻狠批孫藝珍明顯出現老態：「沒有修圖就能看出來衰老的模樣」、「女神也老了，玄彬，我讓給你了」、「就算是女神，還是不敵歲月摧殘」等等。

孫藝珍真面目慶生被網民嫌老　小S抱不平：你們有多帥多美啊？
韓國女神孫藝珍一向氣質出眾。（圖片來源：[email protected]
孫藝珍真面目慶生被網民嫌老　小S抱不平：你們有多帥多美啊？
去年元旦日孫藝珍與同齡韓國男神玄彬大方認愛。（圖片來源：[email protected] Communications）
（圖片來源：）
孫藝珍在愛情的滋潤下更加明艷照人。（圖片來源：[email protected] Communications）
孫藝珍真面目慶生被網民嫌老　小S抱不平：你們有多帥多美啊？
孫藝珍日前趁40歲生日，在IG上載慶生相片及短片。（圖片來源：[email protected]
孫藝珍真面目慶生被網民嫌老　小S抱不平：你們有多帥多美啊？
孫藝珍素顏上陣，在零修圖之下無懼公開自己真面目。（圖片來源：[email protected]
孫藝珍真面目慶生被網民嫌老　小S抱不平：你們有多帥多美啊？
相中可見她收到大堆生日禮物。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@yejinhand）
不過有網友卻狠批孫藝珍明顯出現老態。（圖片來源：[email protected]

小S為孫藝珍抱不平

對於女性因歲月痕跡遭到攻擊，連台灣綜藝女王小S（徐熙娣）亦忍唔住，要為孫藝珍抱不平，在IG留言炮轟網友：「今天又看到孫藝珍的照片，感覺沒修圖或美圖，網友又在那邊雞歪，說她老什麼的！明明就是漂亮的啊！到底要怎樣，大修圖，你們嫌假，不修圖，又要嫌老！你們是有多帥多美啊？人都會八卦吐槽，但專程寫上去，我覺得很變態！」小S言論一出，在短時間已獲得超過5萬名粉絲按讚支持。

孫藝珍真面目慶生被網民嫌老　小S抱不平：你們有多帥多美啊？
小S台灣小S亦忍唔住為孫藝珍抱不平炮轟網友，短短時間已有超過5萬名粉絲按讚支持。（圖片來源：[email protected]
孫藝珍真面目慶生被網民嫌老　小S抱不平：你們有多帥多美啊？
小S留言。（圖片來源：[email protected]

凍零女神入行廿年零走樣

現年40歲的孫藝珍自2000年為電影《秘密》配音而開始出道，至今超過20年她不但樣貌凍齡有術，連身材都零走樣，她曾公開自己的Keep Fit方法，除了控制飲食外，更要一星期做三日運動，包括透過懸吊式阻力訓練（TRX）來訓練核心肌群。

孫藝珍一星期會做三日運動，包括練習普拉提及懸吊式阻力訓練等，以保持完美身段。
孫藝珍一星期會做三日運動，包括練習普拉提及懸吊式阻力訓練等，以保持完美身段。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
天生麗質寧舍不同，即使工作如何忙碌，皮膚依然白滑！
天生麗質寧舍不同，即使工作如何忙碌，皮膚依然白滑！（圖片來源：新傳媒圖片庫）

孫藝珍表示自己已練了十年TRX，八年前更獲得了教練執照，此外她也有練習普拉提（Pilates）及禪柔運動（Gyrotonic），來使自己的身形更加完美。而關於護膚秘訣，孫藝珍就表示在一般的卸妝護膚程序後，她還會用溫熱的毛巾敷臉約一分鐘，並使用泡了十分鐘檸檬片的冰水來洗臉，以達到美白的效果。

罕見度假騷身材！比堅尼上陣

2016年她在IG上載多張去沙灘及在泳池游泳的照片，海外度假特別大方。照片中的她，戴上太陽眼鏡，身穿上比堅尼及，豐滿上圍及纖瘦身材盡現，大派冰淇淋！

勤做運動保持身形，任何時候都咁Fit！
勤做運動保持「超有料」身形，任何時候都咁Fit！網民都大讚孫藝珍「Keep得好、性感不失清純」。（圖片來源：[email protected]
《愛的迫降》38歲凍零女神孫藝珍入行廿年零走樣 網民翻炒藍色比堅尼色誘車太賢經典一幕
（圖片來源：[email protected]
《愛的迫降》38歲凍零女神孫藝珍入行廿年零走樣 網民翻炒藍色比堅尼色誘車太賢經典一幕
（圖片來源：[email protected]

拍《白夜行》全裸演大膽床戲

2010年孫藝珍曾經有全裸大膽演出！《白夜行》韓國電影改編自日本著名作家東野圭吾的同名小說，片中同樣在壓抑與罪孽中不斷沉淪的孫藝珍與高洙，一白一黑對比強烈，前者演繹出角色的矛盾和痛苦，並有多場大膽激情床上戲。

《愛的迫降》38歲凍齡女神孫藝珍入行廿年零走樣 網民翻炒藍色比堅尼色誘車太賢經典一幕
當時孫藝珍以27歲的『高齡』扮演原著中的少女，已經令觀眾驚為天人。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
《愛的迫降》38歲凍齡女神孫藝珍入行廿年零走樣 網民翻炒藍色比堅尼色誘車太賢經典一幕
孫藝珍在戲中飾演表裏不一的壞女人，除大晒演技外，還全裸演出，可說搏到盡。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
《愛的迫降》38歲凍齡女神孫藝珍入行廿年零走樣 網民翻炒藍色比堅尼色誘車太賢經典一幕
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

網民翻炒藍色比堅尼色誘車太賢經典一幕

孫藝珍2003年的作品《瘋狂初戀》，當中最經典的，一定要數她那幕出水芙蓉戲，穿上藍色三點式泳衣她，泳池不時挑逗車太賢，鬧出不少笑話。網民找出當時電影截圖和現在的孫藝珍對比，即使相差十多年，但樣貌並沒有什麼大分別，只是由清澀變得成熟，果然是天生麗質！

《愛的迫降》38歲凍零女神孫藝珍入行廿年零走樣 網民翻炒藍色比堅尼色誘車太賢經典一幕
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
在2003年電影《我的野蠻初戀》中，孫藝珍穿著三點式泳衣色誘車太賢，充滿青春氣息。
在2003年電影《我的野蠻初戀》中，孫藝珍穿著三點式泳衣色誘車太賢，充滿青春氣息。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
色誘車太賢非常爆笑。
色誘車太賢非常爆笑。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
《愛的迫降》38歲凍零女神孫藝珍入行廿年零走樣 網民翻炒藍色比堅尼色誘車太賢經典一幕
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
03年孫藝珍以浪漫韓片 《假如愛有天意》 熱爆全亞洲，更獲得百想電影最佳女新人獎。
03年孫藝珍以浪漫韓片 《假如愛有天意》 熱爆全亞洲，更獲得百想電影最佳女新人獎。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
2005年孫藝珍夥拍裴勇俊主演電影 《外出》 ，獻出首次破格的情慾戲。
2005年孫藝珍夥拍裴勇俊主演電影 《外出》 ，獻出首次破格的情慾戲。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
2008年在電影《我的花心老婆》中孫藝珍大玩一妻兩夫，有不少性感演出，這部電影更令她升格為青龍及百想影后。
2008年在電影《我的花心老婆》中孫藝珍大玩「一妻兩夫」，有不少性感演出，這部電影更令她升格為青龍及百想影后。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
15年前《決戰偷心男》入面，飾演愛情玩家，亦有誘人的演出！
15年前《決戰偷心男》入面，飾演愛情玩家，亦有誘人的演出！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
在《決戰偷心男》孫藝珍以「姣底」角色，加上誇張的表情，初試搞笑，讓觀眾另眼相看。
在《決戰偷心男》孫藝珍以「姣底」角色，加上誇張的表情，初試搞笑，讓觀眾另眼相看。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
《愛的迫降》38歲凍齡女神孫藝珍入行廿年零走樣 網民翻炒藍色比堅尼色誘車太賢經典一幕
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
《愛的迫降》38歲凍齡女神孫藝珍入行廿年零走樣 網民翻炒藍色比堅尼色誘車太賢經典一幕
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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