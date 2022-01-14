孫藝珍真面目慶生被網民嫌老　小S抱不平：你們有多帥多美啊？

韓國女神孫藝珍一向氣質出眾，日前度過40歲生日，在IG分享一輯慶生照片，但被網友挑剔她出現老態，更被質疑「女神也老了」！眼見女性因歲月痕跡遭到攻擊，連台灣小S（徐熙娣）亦忍唔住為孫藝珍抱不平炮轟網友！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected] Communications
真面目慶生被網民嫌老
韓國女神孫藝珍一向氣質出眾，自去年元旦日與同齡韓國男神玄彬認愛後，在愛情的滋潤下更加明艷照人。孫藝珍日前趁40歲生日，在IG上載慶生相片及短片，相中可見她收到大堆生日禮物，一身便服打扮更是素顏上陣，在零修圖之下無懼公開自己真面目。相中她露出甜美笑容，幸福的滋味一切盡在不言中。不過有內地網友卻狠批孫藝珍明顯出現老態：「沒有修圖就能看出來衰老的模樣」、「女神也老了，玄彬，我讓給你了」、「就算是女神，還是不敵歲月摧殘」等等。
小S為孫藝珍抱不平
對於女性因歲月痕跡遭到攻擊，連台灣綜藝女王小S（徐熙娣）亦忍唔住，要為孫藝珍抱不平，在IG留言炮轟網友：「今天又看到孫藝珍的照片，感覺沒修圖或美圖，網友又在那邊雞歪，說她老什麼的！明明就是漂亮的啊！到底要怎樣，大修圖，你們嫌假，不修圖，又要嫌老！你們是有多帥多美啊？人都會八卦吐槽，但專程寫上去，我覺得很變態！」小S言論一出，在短時間已獲得超過5萬名粉絲按讚支持。
凍零女神入行廿年零走樣
現年40歲的孫藝珍自2000年為電影《秘密》配音而開始出道，至今超過20年她不但樣貌凍齡有術，連身材都零走樣，她曾公開自己的Keep Fit方法，除了控制飲食外，更要一星期做三日運動，包括透過懸吊式阻力訓練（TRX）來訓練核心肌群。
孫藝珍表示自己已練了十年TRX，八年前更獲得了教練執照，此外她也有練習普拉提（Pilates）及禪柔運動（Gyrotonic），來使自己的身形更加完美。而關於護膚秘訣，孫藝珍就表示在一般的卸妝護膚程序後，她還會用溫熱的毛巾敷臉約一分鐘，並使用泡了十分鐘檸檬片的冰水來洗臉，以達到美白的效果。
罕見度假騷身材！比堅尼上陣
2016年她在IG上載多張去沙灘及在泳池游泳的照片，海外度假特別大方。照片中的她，戴上太陽眼鏡，身穿上比堅尼及，豐滿上圍及纖瘦身材盡現，大派冰淇淋！
拍《白夜行》全裸演大膽床戲
2010年孫藝珍曾經有全裸大膽演出！《白夜行》韓國電影改編自日本著名作家東野圭吾的同名小說，片中同樣在壓抑與罪孽中不斷沉淪的孫藝珍與高洙，一白一黑對比強烈，前者演繹出角色的矛盾和痛苦，並有多場大膽激情床上戲。
網民翻炒藍色比堅尼色誘車太賢經典一幕
孫藝珍2003年的作品《瘋狂初戀》，當中最經典的，一定要數她那幕出水芙蓉戲，穿上藍色三點式泳衣她，泳池不時挑逗車太賢，鬧出不少笑話。網民找出當時電影截圖和現在的孫藝珍對比，即使相差十多年，但樣貌並沒有什麼大分別，只是由清澀變得成熟，果然是天生麗質！