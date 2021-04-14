無綫財經主播孫雪祺學歷勁 獲網民爆Like封翻版陳瀅

在無綫明珠台財經節目《交易直播室》擔任主播的孫雪祺（Gigi）近日備受網民關注，大讚她「把聲好好聽」，個樣更加激似宅男女神陳瀅，而網民更加留意到原來孫雪祺擁有新聞學碩士學歷，在一班女主播中可說鶴立雞群，人氣直追已離巢無綫的前新聞主播梁凱寧！

文：東方新地｜圖：孫雪祺IG圖片