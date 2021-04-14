無綫財經主播孫雪祺學歷勁 獲網民爆Like封翻版陳瀅
在無綫明珠台財經節目《交易直播室》擔任主播的孫雪祺（Gigi）近日備受網民關注，大讚她「把聲好好聽」，個樣更加激似宅男女神陳瀅，而網民更加留意到原來孫雪祺擁有新聞學碩士學歷，在一班女主播中可說鶴立雞群，人氣直追已離巢無綫的前新聞主播梁凱寧！
文：東方新地｜圖：孫雪祺IG圖片
孫雪祺 加入無綫三年多
說得一口流利普通話的孫雪祺曾在東方衛視做過實習生，2018年1月她加入無綫明珠台擔任《交易直播室》主播，至今已有三年多。
2018年11月，孫雪祺更修畢了香港中文大學新聞系 Master of Arts in Journalism（新聞學文學碩士課程），獲得畢業證書。
同時孫雪祺更兼任《普通話天氣報告》的「天氣女郎」，在明珠台以普通話報天氣，因此獲得更多觀眾關注，網民大讚她樣貌可愛而且聲線甜美，身材亦相當突出。
已封盤做人妻
有網民更大讚眼大大的孫雪祺樣貌與宅男女神陳瀅有幾分相似，又大讚「佢把聲真係好好聽」、「每日睇佢報天氣心情都會好」、「又多一個靚女主播」。
不過近日無綫正式停播了《普通話天氣報告》這個節目，有網民大呻以後無得睇孫雪祺用普通話同大家報天氣。
此外孫雪祺已封盤做了人妻，2019年尾她曾在社交網上載婚照，留言：「步入一段全新旅程#bigday」，並在近日成功升呢做業主，入住將軍澳，又再開展人生新一頁。