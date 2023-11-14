孫雪祺

孫雪祺 唐海汶等10位靚主播鬥曬至少5年前舊照 有人愈變愈靚令網民認唔出

最新娛聞
東方新地
廣告

近日有不少前任或現任新聞主播都大玩「敢不敢放上至少五年前的自己」挑戰，當中包括有已離巢TVB的「新聞界咪神」孫雪祺和唐海汶，也有前NowTV主播兼姚子羚細妹饒慧珊等，共有10位靚主播都勇於接受挑戰，輪流曬出自己至少5年前的舊照，但其中有位前主播的舊照，竟被網民指完全唔似樣！

1. 孫雪祺 5年前初入TVB

有「新聞界咪神」之稱的32歲孫雪祺，自2018年1月加入TVB成為國際新聞記者及主播，半年後轉為財經新聞記者及主播，直到今年8月正式離巢，面對今次「敢不敢放上至少五年前的自己」挑戰，她放上了初入TVB報新聞時的幕後花絮照，笑言：「五年前的鬼臉合集，那時真是青春又肥胖！」之後她更補上了一張以前報天氣時的畫面截圖，並解釋這並非五年前的舊照：「被問為何唔PO天氣小姐相，因為五年前好似未開始讀天氣呀！謝謝這位朋友提醒我翻看一下舊片。#TIMEFLIES」

孫雪祺 網民大讚初入TVB時期的孫雪祺有少少Baby fat，但一樣咁靚女！
網民大讚初入TVB時期的孫雪祺有少少Baby fat，但一樣咁靚女！（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 除了報新聞外，孫雪祺又曾任《普通話天氣報告》中的「天氣女郎」。
除了報新聞外，孫雪祺又曾任《普通話天氣報告》中的「天氣女郎」。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 現在的孫雪祺。
現在的孫雪祺。（圖片來源：[email protected]

2. 唐海汶 懷念有線做主播日子

同孫雪祺一樣擁有噴血身形的29歲唐海汶，曾在有線新聞台擔任財經記者及主播，直到2019年10月才加入無綫財經台，由高級財經記者做到財經節目主播，今年初她離巢TVB後，已轉型做網台財經節目主持，今次她就貼出5年前在有線做主播時的舊相，並感慨表示：「很罕有回顧！但經常想念過去提心吊膽地扑咪採訪、趕故仔的日子。」相中的她穿著密實又斯文，與離巢不時在社交網大派福利照的她，被網民指判若兩人！

孫雪祺 唐海汶5年前正在有線新聞台擔任財經記者及主播。
唐海汶5年前正在有線新聞台擔任財經記者及主播。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 放下主播包袱後，唐海汶不時在社交網大派福利，被譽為「新聞界咪神」之一。
放下主播包袱後，唐海汶不時在社交網大派福利，被譽為「新聞界咪神」之一。（圖片來源：[email protected]

3. 黃珊 長髮Look驚艷網民

無綫新聞部首席主播黃珊外表完全睇唔出已43歲，被網民封為「凍齡主播」，已婚並育有一子一女的她，現在女兒Naomi已13歲，兒子Nathan亦快將10歲。今次她曬出了自己大約10年前的舊照，相中她抱著的可愛BB相信正是她的囝囝Nathan，不過網民的焦點都落在黃珊的髮型上，笑指2013年的黃珊原來係留著一頭長髮，並大讚她：「以前美少女，現在靚媽咪」、「10年後都無老過咁滯」、「歲月不留痕又一鐡證，太后果然勁！」

孫雪祺 10年前黃珊33歲，眼大大被網民勁讚似足美少女。
10年前黃珊33歲，眼大大被網民勁讚似足美少女。（圖片來源：IG@toniwongshan）
孫雪祺 現在43歲的黃珊被網民封為「凍齡主播」。
現在43歲的黃珊被網民封為「凍齡主播」。（圖片來源：IG@toniwongshan）

4. 饒慧珊 感嘆骨膠原流失

姚子羚胞妹饒慧珊現年35歲，她自2011年加入NowTV擔任新聞主播，中途曾離開一段時間，不過2016年又重回舊崗位，直到2021年11月離巢，現時主力做司儀及網台財經節目主持。面對今次「敢不敢放上至少五年前的自己」挑戰，饒慧珊就放上了在NowTV報新聞時的截圖，搞笑問：「骨膠原呢？」似乎在慨嘆歲月不留情，但網民都大讚她Keep得勁好，5年後骨膠原都未有流失。

孫雪祺 5年前的饒慧珊剛踏入30歲。
5年前的饒慧珊剛踏入30歲。（圖片來源：IG@sandywsyiu）
孫雪祺 TVB花旦姚子羚右）原名饒慧玲，與妹妹饒慧珊感情親厚。
TVB花旦姚子羚（右）原名饒慧玲，與妹妹饒慧珊感情親厚。（圖片來源：IG@elaine_yiu）

5. 林可瑩撞樣「電波少女」

現年25歲的新聞小花林可瑩自2020年加入TVB，翌年曾因健康理由短暫離巢，之後又重回TVB做主播至今。今次她亦有參加「敢不敢放上至少五年前的自己」挑戰，放上2018年只得20歲時舊照，表示當時她正身在倫敦：「仲喺英國讀緊書嘅聖誕節，喺Winter Wonderland贏咗隻巨型比卡超，最後要抱住佢由London搭火車返Norwich！」網民都大讚20歲時的林可瑩「超可愛」，亦有網民指她撞樣年輕時的「電波少女」梁雪湄！

孫雪祺 網民都大讚20歲時的林可瑩「超可愛」。
網民都大讚20歲時的林可瑩「超可愛」。（圖片來源：IG@IG@hylam_xxi）
孫雪祺 現時林可瑩除了擔任新聞主播外，亦有主持《行行有好景》及《探古尋源》等節目。
現時林可瑩除了擔任新聞主播外，亦有主持《行行有好景》及《探古尋源》等節目。（圖片來源：IG@IG@hylam_xxi）

6. 蘇雯慧 曬未成年舊照

獲捧為新一代新聞女神的NowTV主播蘇雯慧的舊照就被網民投訴！畢業自浸大新聞系的蘇雯慧，在大學時期已加入NowTV，至今已近四年，因清純樣貌備受網民關注，封她為「童顏主播」之一。今次蘇雯慧曬出的舊照，竟然係未成年時所拍，她介紹說：「應該係考完DSE冇幾耐，離成年差少少！」雖然相中蘇雯慧穿著黑色禮服大騷美腿，但就被網民投訴張相實在太朦，令人睇唔清！

孫雪祺 未成年時的蘇雯慧似乎好怕醜。
未成年時的蘇雯慧似乎好怕醜。（圖片來源：IG@sarena_smw）
孫雪祺 蘇雯慧笑容甜美清純，被網民封為「童顏主播」之一。
蘇雯慧笑容甜美清純，被網民封為「童顏主播」之一。（圖片來源：IG@sarena_smw）

7. 丘紫薇 開心舉V

前主播丘紫薇現年37歲，曾先後做過亞視、有線及TVB三台的新聞主播，她自2017年加入TVB，到2020年離巢，之後轉型做網台節目主持及司儀等工作，今次她貼出5年前在TVB工作時的舊照，相中她坐在電腦前雙手舉V，似乎心情勁靚，獲網民大讚與現在的她分別不大，一樣都係咁靚！

孫雪祺 5年前在TVB工作時的丘紫薇。
5年前在TVB工作時的丘紫薇。（圖片來源：IG@yumiyauu）
孫雪祺 現在的丘紫薇。
現在的丘紫薇。（圖片來源：IG@yumiyauu）

8. 余茵娜 由細靚到大

今年5月離巢有線的前主播余茵娜，現在成為Freelance司儀及KOL，當日她曾在Last Day於新聞廠跳開花舞，有傳因此引起高層不滿，令她過檔無綫失敗。她亦有參加今次「敢不敢放上至少五年前的自己」挑戰，更先後放上自己在至少5年前和至少20年前的舊照，搞笑話：「搵唔到眼耳口鼻！」網民都大讚她：「由细到大巳經有女神的美貌」、「童年現在一樣可愛」！

孫雪祺 至少5年前的余茵娜感覺好青春。
至少5年前的余茵娜感覺好青春。（圖片來源：IG@yannayuuu）
孫雪祺 至少20年前的余茵娜眼大大十分可愛。
至少20年前的余茵娜眼大大十分可愛。（圖片來源：IG@yannayuuu）
孫雪祺 在有線做主播時的余茵娜。
在有線做主播時的余茵娜。（圖片來源：IG@yannayuuu）

9.余琦琪 5年前碩士畢業

現任TVB新聞主播余琦琪上月剛踏入28歲，面對今次「敢不敢放上至少五年前的自己」挑戰，她貼上了2018年在香港中文大學所拍的畢業照，感慨表示：「Time flies（時光飛逝）」睇番資料，余琦琪2018年完成香港中文大學的新聞學文學碩士課程，之後加入NowTV財經台做記者，2020年過檔TVB，擔任主播至今。

孫雪祺 剛碩士畢業時的余琦琪。
剛碩士畢業時的余琦琪。（圖片來源：IG@katrinakky）
孫雪祺 現在的余琦琪。
現在的余琦琪。（圖片來源：IG@katrinakky）

10. 賴凱靖 被指完全唔似樣

同樣28歲的賴凱靖於2017年加入TVB擔任新聞主播，直到2021年離巢，今次她分享了在2018年時與前同事彭建樺在無綫新聞部的合照，並笑指當時是「還美好的年份」，但竟惹來網民指她5年前的樣貌與現在完全唔似樣，暗指她愈變愈靚到令網民認唔出，但亦有網民力撐她只是那時還有些Baby fat，十分可愛！

孫雪祺 2018年在TVB做主播時的賴凱靖，身旁是現在仍於TVB任職主播的彭建樺。
2018年在TVB做主播時的賴凱靖，身旁是現在仍於TVB任職主播的彭建樺。（圖片來源：IG@rachellaihc）
孫雪祺 彭建樺也有貼出以前同賴凱靖合作時的截圖，反擊對方！
彭建樺也有貼出以前同賴凱靖合作時的截圖，反擊對方！（圖片來源：IG@rachellaihc）
孫雪祺 現時賴凱靖已轉型做KOL，不時在社交網大曬長腿。
現時賴凱靖已轉型做KOL，不時在社交網大曬長腿。（圖片來源：IG@rachellaihc）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、IG@toniwongshan、IG@sandywsyiu、IG@elaine_yiu、IG@hylam_xxi、IG@sarena_smw、IG@yumiyauu、IG@yannayuuu、IG@katrinakky、IG@rachellaihc

讀者留言

廣告
廣告

熱門文章

 