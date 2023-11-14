孫雪祺 唐海汶等10位靚主播鬥曬至少5年前舊照 有人愈變愈靚令網民認唔出
1. 孫雪祺 5年前初入TVB
有「新聞界咪神」之稱的32歲孫雪祺，自2018年1月加入TVB成為國際新聞記者及主播，半年後轉為財經新聞記者及主播，直到今年8月正式離巢，面對今次「敢不敢放上至少五年前的自己」挑戰，她放上了初入TVB報新聞時的幕後花絮照，笑言：「五年前的鬼臉合集，那時真是青春又肥胖！」之後她更補上了一張以前報天氣時的畫面截圖，並解釋這並非五年前的舊照：「被問為何唔PO天氣小姐相，因為五年前好似未開始讀天氣呀！謝謝這位朋友提醒我翻看一下舊片。#TIMEFLIES」
2. 唐海汶 懷念有線做主播日子
同孫雪祺一樣擁有噴血身形的29歲唐海汶，曾在有線新聞台擔任財經記者及主播，直到2019年10月才加入無綫財經台，由高級財經記者做到財經節目主播，今年初她離巢TVB後，已轉型做網台財經節目主持，今次她就貼出5年前在有線做主播時的舊相，並感慨表示：「很罕有回顧！但經常想念過去提心吊膽地扑咪採訪、趕故仔的日子。」相中的她穿著密實又斯文，與離巢不時在社交網大派福利照的她，被網民指判若兩人！
3. 黃珊 長髮Look驚艷網民
無綫新聞部首席主播黃珊外表完全睇唔出已43歲，被網民封為「凍齡主播」，已婚並育有一子一女的她，現在女兒Naomi已13歲，兒子Nathan亦快將10歲。今次她曬出了自己大約10年前的舊照，相中她抱著的可愛BB相信正是她的囝囝Nathan，不過網民的焦點都落在黃珊的髮型上，笑指2013年的黃珊原來係留著一頭長髮，並大讚她：「以前美少女，現在靚媽咪」、「10年後都無老過咁滯」、「歲月不留痕又一鐡證，太后果然勁！」
4. 饒慧珊 感嘆骨膠原流失
姚子羚胞妹饒慧珊現年35歲，她自2011年加入NowTV擔任新聞主播，中途曾離開一段時間，不過2016年又重回舊崗位，直到2021年11月離巢，現時主力做司儀及網台財經節目主持。面對今次「敢不敢放上至少五年前的自己」挑戰，饒慧珊就放上了在NowTV報新聞時的截圖，搞笑問：「骨膠原呢？」似乎在慨嘆歲月不留情，但網民都大讚她Keep得勁好，5年後骨膠原都未有流失。
5. 林可瑩撞樣「電波少女」
現年25歲的新聞小花林可瑩自2020年加入TVB，翌年曾因健康理由短暫離巢，之後又重回TVB做主播至今。今次她亦有參加「敢不敢放上至少五年前的自己」挑戰，放上2018年只得20歲時舊照，表示當時她正身在倫敦：「仲喺英國讀緊書嘅聖誕節，喺Winter Wonderland贏咗隻巨型比卡超，最後要抱住佢由London搭火車返Norwich！」網民都大讚20歲時的林可瑩「超可愛」，亦有網民指她撞樣年輕時的「電波少女」梁雪湄！
6. 蘇雯慧 曬未成年舊照
獲捧為新一代新聞女神的NowTV主播蘇雯慧的舊照就被網民投訴！畢業自浸大新聞系的蘇雯慧，在大學時期已加入NowTV，至今已近四年，因清純樣貌備受網民關注，封她為「童顏主播」之一。今次蘇雯慧曬出的舊照，竟然係未成年時所拍，她介紹說：「應該係考完DSE冇幾耐，離成年差少少！」雖然相中蘇雯慧穿著黑色禮服大騷美腿，但就被網民投訴張相實在太朦，令人睇唔清！
7. 丘紫薇 開心舉V
前主播丘紫薇現年37歲，曾先後做過亞視、有線及TVB三台的新聞主播，她自2017年加入TVB，到2020年離巢，之後轉型做網台節目主持及司儀等工作，今次她貼出5年前在TVB工作時的舊照，相中她坐在電腦前雙手舉V，似乎心情勁靚，獲網民大讚與現在的她分別不大，一樣都係咁靚！
8. 余茵娜 由細靚到大
今年5月離巢有線的前主播余茵娜，現在成為Freelance司儀及KOL，當日她曾在Last Day於新聞廠跳開花舞，有傳因此引起高層不滿，令她過檔無綫失敗。她亦有參加今次「敢不敢放上至少五年前的自己」挑戰，更先後放上自己在至少5年前和至少20年前的舊照，搞笑話：「搵唔到眼耳口鼻！」網民都大讚她：「由细到大巳經有女神的美貌」、「童年現在一樣可愛」！
9.余琦琪 5年前碩士畢業
現任TVB新聞主播余琦琪上月剛踏入28歲，面對今次「敢不敢放上至少五年前的自己」挑戰，她貼上了2018年在香港中文大學所拍的畢業照，感慨表示：「Time flies（時光飛逝）」睇番資料，余琦琪2018年完成香港中文大學的新聞學文學碩士課程，之後加入NowTV財經台做記者，2020年過檔TVB，擔任主播至今。
10. 賴凱靖 被指完全唔似樣
同樣28歲的賴凱靖於2017年加入TVB擔任新聞主播，直到2021年離巢，今次她分享了在2018年時與前同事彭建樺在無綫新聞部的合照，並笑指當時是「還美好的年份」，但竟惹來網民指她5年前的樣貌與現在完全唔似樣，暗指她愈變愈靚到令網民認唔出，但亦有網民力撐她只是那時還有些Baby fat，十分可愛！
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