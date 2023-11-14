孫雪祺 唐海汶等10位靚主播鬥曬至少5年前舊照 有人愈變愈靚令網民認唔出

近日有不少前任或現任新聞主播都大玩「敢不敢放上至少五年前的自己」挑戰，當中包括有已離巢TVB的「新聞界咪神」孫雪祺和唐海汶，也有前NowTV主播兼姚子羚細妹饒慧珊等，共有10位靚主播都勇於接受挑戰，輪流曬出自己至少5年前的舊照，但其中有位前主播的舊照，竟被網民指完全唔似樣！