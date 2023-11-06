孫雪祺首登央視圓夢但唔係做主播？ 疑急刪性感照保形象
孫雪祺發長文剖白「女主播的北京追夢之旅」
孫雪祺今次登上央視，原來是參加了央視節目《主持人大賽》，她以長文講述今次她的「北京追夢之旅」，透露她雖然在節目中只作出了3分鐘報道，但之前卻經歷過漫長的初試和複試，並曾四次往返北京和香港，最終從數千人走到最後的全國前60名：
Hi，CCTV
終於有一天可以在央視的舞台上，這樣介紹自己：
「我是主持人孫雪祺」❤️
參加節目錄製是非常獨特的體驗，從全國初試到複試，四次往返北京和香港，度過了無數個寫稿、改稿、試妝的日日夜夜，但能從數千人走到最後的全國前60名，已經足夠幸運啦😉
這次發揮經驗優勢，講了一個香港財經的主題，三分鐘的時間能表達的實在有限，而且為了融入我的蹩腳廣東話也是絞盡腦汁🤣還是有太多不完美的地方，但有幸收穫了很多觀眾的鼓勵和支持🥹
來港兩讀碩士 終實現夢想
孫雪祺在長文中又講到自己追夢之路，她過去曾分享過自己由修讀英語系並來港讀到碩士，到後來發現自己的夢想是成為一名主持或傳媒人，因此再在香港中文大學修讀新聞系碩士，畢業後加入TVB成為新聞主播，她在文中續指這條追夢之路無比曲折：
回想自己自小熱愛語言藝術，愛觀察這個變化的世界，夢想成為一名記者和主持人，雖然這條路也無比曲折，但感謝香港，感謝每一個我工作過的傳媒機構，給我無數次機會，一步一步拿起話筒走上舞台。
再次感謝這個美好的夏天，我實現夢想啦！
獲讚「跳出舒適圈」最感動
節目播出後，孫雪祺為免粉絲誤會，特別澄清只是參加央視節目的錄製，而非在央視做主播，並透露收到好多網民對她的鼓勵和支持，而其中一條最令她感動的Comment是：「無論如何，向所有主動跳出舒適圈、尋求更高自我價值的勇士們致敬。」又向網民解釋為何她在節目中的腔調與在TVB時不同。
性感相突然「被消失」
此外孫雪祺早前「找數」曬出去布吉旅遊時影的泳衣照，仲有穿著Deep V短裙的性感相，但有傳媒就指她疑為保主播專業形象，突然刪去IG與Facebook中的這些靚相，不過睇番孫雪祺的IG，其比堅尼照已重新出現，相信之前只是被她隱藏了起來，不過其穿著Deep V短裙的性感相，就依然處於「被消失」的狀態。
早前曾徇眾要求連環曬泳照「找數」
孫雪祺早前飛到泰國布吉旅遊，先是在限時動態中分享了一段短片，片中她穿著黑白色一件頭泳衣，坐在泳池邊嘆飲品，之後她又po出了兩張穿著黃色三點式泳衣的靚相，不過相中她戴著黑超，並且在兩輯相中，她都同樣以手臂遮著胸前，只在後一輯中若隱若現地騷出少許事業線。
網民狠批：遮得仲多過平時
網民都對孫雪祺以手遮胸相當不滿，直言拒絕收貨：「冇嘢睇，點找數？」、「唔收貨」、「遮得仲多過平時」、「唔好遮住啦～咁難等到三點式」、「Gigi拍照保守了哇」、「請張開雙手」等，不過亦有網民表示支持：「好過著潛水衣找數」、「期待下次會好啲」。
孫雪祺曾因po相被公司溫馨提示
孫雪祺曾在訪問中指TVB最初不太鼓勵主播公開社交帳戶，但後因為個個都開，才沒有再作規限，但她曾聽聞公司有提醒大家最好不要post太性感的相，以及若有太多新聞報道，也會被照肺，要求主播低調一些，但她也補充公司只是作出「溫馨提示」，並無甚麼實質懲罰。
曾預告有機會po海灘照
孫雪祺又指開得公開帳戶，已預了有人睇、有人知，她憶述自己當初第一次因po相而上報後，亦曾被公司「溫馨提示」她身材比較突出，要小心一些，不要再post一些太over的相，例如落水或者海灘照等，現在已離巢的她笑言將來若有機會，而大家又鍾意，可能會間唔中po一下這類型的相。
女主播濕鞋都唔可以換拖鞋
孫雪祺續揭露TVB對女主播的打扮原來有指引，首先係不可以著拖鞋，她指無論是主播或記者，就算落大雨甚至打8號波，令到對鞋濕晒，但在公司或出去做訪問、見人時，都絕對不能著拖鞋。其次就係公司規定女同事不准著太「短」，如果有人因在節目上衣著太性感而見報，就會被公司照肺，叮囑她之後上鏡要著長一點的裙子。
孫雪祺回顧成長路：來港第10年
踏入32歲的孫雪祺，又感慨地指今年是她來到香港的第10年，並回顧了自己在2009年自山東省重點高中畢業，之後去到上海，修讀上海師範大學英語系學士課程，期間嘗試過很多不同的兼職，包括雙語主持人、翻譯、模特兒，最後畢業前還在東方衛視實習了半年。
原來擁雙碩士學歷
到了2013年大學畢業後，孫雪祺放棄了安穩的銀行工作，來到香港，在香港教育大學繼續進修碩士課程，2014年畢業後，曾輾轉做過兩間中小型公司，但在這期間她發現自己的夢想始終也是成為一名主持或傳媒人，因此2015年至2017年間，她成為亞太第一衛視記者，同時在香港中文大學修讀新聞系碩士，至2017年畢業。
效力TVB五年
2018年1月，孫雪祺加入TVB擔任國際新聞記者及主播，半年後轉為財經新聞記者及主播，曾先後主持《普通話新聞報道》，《普通話財經消息》，《普通話天氣報告》，《交易直播室》及《財經演義》等節目，直到上月正式離巢，開始轉型做司儀及KOL等工作。
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