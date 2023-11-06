孫雪祺首登央視圓夢但唔係做主播？ 疑急刪性感照保形象

有「新聞界咪神」之稱的前TVB財經新聞主播孫雪祺（Gigi）於周日（5日）晚上突然現身央視，但原來並非轉新工再做新聞主播！同時她又被發現刪除了早前去布吉旅遊時影的部分性感照，引來她為保形象而刪相的猜測。