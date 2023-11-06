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孫雪祺首登央視圓夢但唔係做主播？ 疑急刪性感照保形象

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有「新聞界咪神」之稱的前TVB財經新聞主播孫雪祺（Gigi）於周日（5日）晚上突然現身央視，但原來並非轉新工再做新聞主播！同時她又被發現刪除了早前去布吉旅遊時影的部分性感照，引來她為保形象而刪相的猜測。

孫雪祺 孫雪祺今年8月離巢TVB，未夠三個月就成功登上央視，但原來並非做主播。
孫雪祺今年8月離巢TVB，未夠三個月就成功登上央視，但原來並非做主播。（圖片來源：[email protected]

孫雪祺發長文剖白「女主播的北京追夢之旅」

孫雪祺今次登上央視，原來是參加了央視節目《主持人大賽》，她以長文講述今次她的「北京追夢之旅」，透露她雖然在節目中只作出了3分鐘報道，但之前卻經歷過漫長的初試和複試，並曾四次往返北京和香港，最終從數千人走到最後的全國前60名：

Hi，CCTV
終於有一天可以在央視的舞台上，這樣介紹自己：
「我是主持人孫雪祺」❤️

參加節目錄製是非常獨特的體驗，從全國初試到複試，四次往返北京和香港，度過了無數個寫稿、改稿、試妝的日日夜夜，但能從數千人走到最後的全國前60名，已經足夠幸運啦😉

這次發揮經驗優勢，講了一個香港財經的主題，三分鐘的時間能表達的實在有限，而且為了融入我的蹩腳廣東話也是絞盡腦汁🤣還是有太多不完美的地方，但有幸收穫了很多觀眾的鼓勵和支持🥹

孫雪祺 孫雪祺登上央視舞台，介紹自己：「我是主持人孫雪祺」
孫雪祺登上央視舞台，介紹自己：「我是主持人孫雪祺」（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 節目中孫雪祺穿著一身白色套裝，給人專業的感覺。
節目中孫雪祺穿著一身白色套裝，給人專業的感覺。（圖片來源：微博@主持人孫雪祺Gigi）
孫雪祺 節目出街後，孫雪祺收獲網民多角度cap圖。
節目出街後，孫雪祺收獲網民多角度cap圖。（圖片來源：[email protected]

來港兩讀碩士 終實現夢想

孫雪祺在長文中又講到自己追夢之路，她過去曾分享過自己由修讀英語系並來港讀到碩士，到後來發現自己的夢想是成為一名主持或傳媒人，因此再在香港中文大學修讀新聞系碩士，畢業後加入TVB成為新聞主播，她在文中續指這條追夢之路無比曲折：

回想自己自小熱愛語言藝術，愛觀察這個變化的世界，夢想成為一名記者和主持人，雖然這條路也無比曲折，但感謝香港，感謝每一個我工作過的傳媒機構，給我無數次機會，一步一步拿起話筒走上舞台。

再次感謝這個美好的夏天，我實現夢想啦！

孫雪祺 離巢TVB後，孫雪祺開始嘗試過不同的打扮風格，不時小現性感。
離巢TVB後，孫雪祺開始嘗試過不同的打扮風格，不時小現性感。（圖片來源：[email protected]

獲讚「跳出舒適圈」最感動

節目播出後，孫雪祺為免粉絲誤會，特別澄清只是參加央視節目的錄製，而非在央視做主播，並透露收到好多網民對她的鼓勵和支持，而其中一條最令她感動的Comment是：「無論如何，向所有主動跳出舒適圈、尋求更高自我價值的勇士們致敬。」又向網民解釋為何她在節目中的腔調與在TVB時不同。

孫雪祺 孫雪祺澄清只是參加央視節目的錄製。
孫雪祺澄清只是參加央視節目的錄製。（圖片來源：抖音@主持人孫雪祺Gigi）
孫雪祺 分享最令她感動的Comment。
分享最令她感動的Comment。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 解釋腔調與在TVB時不同的原因。
解釋腔調與在TVB時不同的原因。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 孫雪祺坐在新聞台後作最後留影。
在TVB做主播時的孫雪祺。（圖片來源：[email protected]

性感相突然「被消失」

此外孫雪祺早前「找數」曬出去布吉旅遊時影的泳衣照，仲有穿著Deep V短裙的性感相，但有傳媒就指她疑為保主播專業形象，突然刪去IG與Facebook中的這些靚相，不過睇番孫雪祺的IG，其比堅尼照已重新出現，相信之前只是被她隱藏了起來，不過其穿著Deep V短裙的性感相，就依然處於「被消失」的狀態。

孫雪祺 孫雪祺的比堅尼相一度「被消失」，後來又重新出現。
孫雪祺的比堅尼相一度「被消失」，後來又重新出現。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 孫雪祺在布吉的其他旅遊相中，亦有騷事業線。
另一輯穿著Deep V短裙的性感相依然「被消失」中。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 這輯相可以見到孫雪祺大騷事業線和長腿。
這輯相可以見到孫雪祺大騷事業線和長腿。（圖片來源：[email protected]

早前曾徇眾要求連環曬泳照「找數」

孫雪祺早前飛到泰國布吉旅遊，先是在限時動態中分享了一段短片，片中她穿著黑白色一件頭泳衣，坐在泳池邊嘆飲品，之後她又po出了兩張穿著黃色三點式泳衣的靚相，不過相中她戴著黑超，並且在兩輯相中，她都同樣以手臂遮著胸前，只在後一輯中若隱若現地騷出少許事業線。

孫雪祺 坐在泳池邊嘆飲品。
第一輯泳衣相中，孫雪祺穿著黑白色一件頭泳衣，坐在泳池邊嘆飲品。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 另一輯相中，孫雪祺穿著黃色三點式泳衣。
另一輯相中，孫雪祺穿著黃色三點式泳衣。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 若隱若現地騷出少許事業線。
若隱若現地騷出少許事業線。（圖片來源：[email protected]

網民狠批：遮得仲多過平時

網民都對孫雪祺以手遮胸相當不滿，直言拒絕收貨：「冇嘢睇，點找數？」、「唔收貨」、「遮得仲多過平時」、「唔好遮住啦～咁難等到三點式」、「Gigi拍照保守了哇」、「請張開雙手」等，不過亦有網民表示支持：「好過著潛水衣找數」、「期待下次會好啲」。

孫雪祺 仲騷埋長腿。
仲騷埋長腿。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺
（圖片來源：[email protected]

孫雪祺曾因po相被公司溫馨提示

孫雪祺曾在訪問中指TVB最初不太鼓勵主播公開社交帳戶，但後因為個個都開，才沒有再作規限，但她曾聽聞公司有提醒大家最好不要post太性感的相，以及若有太多新聞報道，也會被照肺，要求主播低調一些，但她也補充公司只是作出「溫馨提示」，並無甚麼實質懲罰。

孫雪祺 孫雪祺配文寫「越夜越美麗」，有網友搞笑問佢係咪讚緊自己。
孫雪祺曾在社交網po出著超貼身衫夜游的相，大展逼爆身形，而引起傳媒報道。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 連同為新聞女神的林婷婷Jacky），都有向孫雪祺派Like！
孫雪祺過往雖然不時在社交網大派福利，但從未po過泳衣照，她直言是因為做主播時，曾被公司「溫馨提示」。（圖片來源：[email protected]

曾預告有機會po海灘照

孫雪祺又指開得公開帳戶，已預了有人睇、有人知，她憶述自己當初第一次因po相而上報後，亦曾被公司「溫馨提示」她身材比較突出，要小心一些，不要再post一些太over的相，例如落水或者海灘照等，現在已離巢的她笑言將來若有機會，而大家又鍾意，可能會間唔中po一下這類型的相。

孫雪祺 仲有長腿Look。
雖然冇po過泳衣相，但孫雪祺不時會大曬著貼身衫激凸身材照，瘋狂吸Like。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 青春短裙配長髮，令GiGi的魅力再提升。
雖然孫雪祺指自己身形只屬普通，但原來她除了澎湃上圍外，身高仲有169cm。（圖片來源：[email protected]

女主播濕鞋都唔可以換拖鞋

孫雪祺續揭露TVB對女主播的打扮原來有指引，首先係不可以著拖鞋，她指無論是主播或記者，就算落大雨甚至打8號波，令到對鞋濕晒，但在公司或出去做訪問、見人時，都絕對不能著拖鞋。其次就係公司規定女同事不准著太「短」，如果有人因在節目上衣著太性感而見報，就會被公司照肺，叮囑她之後上鏡要著長一點的裙子。

孫雪祺 孫雪祺已加入無綫5年。
孫雪祺爆TVB不許女主播著拖鞋，出鏡時亦不許著短裙或短褲。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 工作時的孫雪祺。
不過孫雪祺工作時亦有著短裙，條裙更曾被指短到幾乎走光。（圖片來源：[email protected]

孫雪祺回顧成長路：來港第10年

踏入32歲的孫雪祺，又感慨地指今年是她來到香港的第10年，並回顧了自己在2009年自山東省重點高中畢業，之後去到上海，修讀上海師範大學英語系學士課程，期間嘗試過很多不同的兼職，包括雙語主持人、翻譯、模特兒，最後畢業前還在東方衛視實習了半年。

孫雪祺 孫雪祺列出了她由內地來港求學和工作的歷程表。
孫雪祺列出了她由內地來港求學和工作的歷程表。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
孫雪祺 年輕時的孫雪祺已愛大曬長腿。
年輕時的孫雪祺已愛大曬長腿。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 一臉青澀的孫雪祺，同小時候一樣愛著紅鞋。
一臉青澀的孫雪祺，同小時候一樣愛著紅鞋。（圖片來源：[email protected]

原來擁雙碩士學歷

到了2013年大學畢業後，孫雪祺放棄了安穩的銀行工作，來到香港，在香港教育大學繼續進修碩士課程，2014年畢業後，曾輾轉做過兩間中小型公司，但在這期間她發現自己的夢想始終也是成為一名主持或傳媒人，因此2015年至2017年間，她成為亞太第一衛視記者，同時在香港中文大學修讀新聞系碩士，至2017年畢業。

孫雪祺 孫雪祺2015年加入亞太第一衛視做記者。
孫雪祺2015年加入亞太第一衛視做記者。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 在亞太第一衛視工作時的孫雪祺。
在亞太第一衛視工作時的孫雪祺。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 坐在主播枱後的孫雪祺。
坐在主播枱後的孫雪祺。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 打扮愈來愈成熟。
打扮愈來愈成熟。（圖片來源：[email protected]

效力TVB五年

2018年1月，孫雪祺加入TVB擔任國際新聞記者及主播，半年後轉為財經新聞記者及主播，曾先後主持《普通話新聞報道》，《普通話財經消息》，《普通話天氣報告》，《交易直播室》及《財經演義》等節目，直到上月正式離巢，開始轉型做司儀及KOL等工作。

孫雪祺 孫雪祺對比返自己2018年初入TVB和現在的相片，自言為了每日面對高清鏡頭而努力調養自己的皮膚狀態，因此現在她的氣色愈來愈好！
孫雪祺對比返自己2018年初入TVB和現在的相片，自言為了每日面對高清鏡頭而努力調養自己的皮膚狀態，因此現在她的氣色愈來愈好！（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
孫雪祺 初入無綫時的孫雪祺。
初入無綫時的孫雪祺。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 2018年11月，孫雪祺修畢了香港中文大學新聞系 Master of Arts in Journalism新聞學文學碩士課程），取得畢業證書，開心到彈起。
2018年11月，孫雪祺取得了香港中文大學新聞系碩士的畢業證書，開心到彈起。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 人氣漸高的孫雪祺左），更被網民指有望取代其極受網民喜愛的前同事梁凱寧右）。
初入無綫時的孫雪祺（左），獲網民熱捧為「翻版陳瀅」，天曾被網民指有望取代其極受網民喜愛的前同事梁凱寧（右）。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 孫雪祺初出道報天氣時，獲網民大讚樣貌可愛而且聲線甜美，身材亦相當突出。
孫雪祺初出道報天氣時，獲網民大讚樣貌可愛而且聲線甜美，身材亦相當突出。（圖片來源：無綫新聞截圖）
孫雪祺 有網民甚至瘋狂截圖收集她的不同服裝造型。
有網民甚至瘋狂截圖收集她的不同服裝造型。（圖片來源：無綫新聞截圖）
孫雪祺 有網友話每日睇孫雪祺報天氣心情都會好，可惜《普通話天氣報告》這個節目現在已被無綫停播。
有網友話每日睇孫雪祺報天氣心情都會好，可惜《普通話天氣報告》這個節目現在已被無綫停播。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 去年參加TVB盆菜宴的孫雪祺，特別貼出與總經理曾志偉的合照。
去年參加TVB盆菜宴的孫雪祺，特別貼出與總經理曾志偉的合照。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 孫雪祺近日亦有做KOL為品牌賣廣告。
孫雪祺近日除了做司儀的工作外，亦有做KOL為品牌賣廣告。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 卸下主播包袱的孫雪祺近日頻頻在社交網大派福利。
卸下主播包袱的孫雪祺近日頻頻在社交網大派福利。（圖片來源：抖音@主持人孫雪祺Gigi）
孫雪祺 到新加坡旅遊時的貼身背心 ，令孫雪祺的好身材表露無遺。
早前曾飛到新加坡快閃旅遊，更在IG大貼不少貼身衫激凸身材照，喪吸近千Like。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 短髮時嘅孫雪祺。
短髮時嘅孫雪祺。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 仲有其他靚相。
仲有其他靚相。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 遊西安曾大曬黑絲Look。
（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 黑絲配短裙超吸睛。
（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 又曬埋名牌手袋。
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孫雪祺 仲著高衩貼身裙狂曬美腿同誘人曲線。
（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 現時孫雪祺IG已有超過1.5萬名Followers。
（圖片來源：[email protected]
孫雪祺
（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、微博@主持人孫雪祺Gigi、抖音@主持人孫雪祺Gigi

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