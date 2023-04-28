無綫財經主播孫雪祺逼爆打扮引熱議 梁凱寧接班人被指撞樣一花旦

現年31歲的無綫財經主播孫雪祺（GiGi），由於相貌甜美加上擁有豐滿身形，一向備受網民喜愛，更曾被封為梁凱寧接班人。而孫雪祺亦好識氹網民歡心，不時在社交網分享生活照派福利，近日她就在上載了兩張夜遊的靚相，其相中的打扮迅速引起網民關注！