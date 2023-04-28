孫雪祺

無綫財經主播孫雪祺逼爆打扮引熱議 梁凱寧接班人被指撞樣一花旦

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現年31歲的無綫財經主播孫雪祺（GiGi），由於相貌甜美加上擁有豐滿身形，一向備受網民喜愛，更曾被封為梁凱寧接班人。而孫雪祺亦好識氹網民歡心，不時在社交網分享生活照派福利，近日她就在上載了兩張夜遊的靚相，其相中的打扮迅速引起網民關注！

孫雪祺 現時孫雪祺IG已有超過1.5萬名Followers。
現時孫雪祺IG已有超過1.5萬名Followers。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 工作時的孫雪祺。
工作時的孫雪祺。（圖片來源：[email protected]

財經主播孫雪祺 超貼身衫大展逼爆身形

當晚孫雪祺夜遊打卡時，身上穿著一件超貼身上衫配襯牛仔褲，在燈下曲線盡現，幾乎逼爆衫，被網民戲稱為「機心裝」，紛紛留言指：「呢個裝束…居心叵測」、「個曲線靚到一個點」、「件衫應該要加大」、「衫：我快撐不住了！」等等。

孫雪祺 孫雪祺配文寫「越夜越美麗」，有網友搞笑問佢係咪讚緊自己。
孫雪祺配文寫「越夜越美麗」，有網友搞笑問佢係咪讚緊自己。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 連同為新聞女神的林婷婷Jacky），都有向孫雪祺派Like！
連同為新聞女神的林婷婷（Jacky），都有向孫雪祺派Like！（圖片來源：[email protected]

遊西安晒性感古裝Look

孫雪祺報新聞時都係著連身裙配襯西裝外套，非常正經，但私下的打扮就非常多姿多采，仲不時大晒美腿，近日她去西安旅行，仲著吊帶肚兜大晒性感古裝Look，引來不少網民讚賞，仲話希望孫雪祺可以出道拍古裝戲㖭！

孫雪祺 網民都大讚孫雪祺好有古典美。
網民都大讚孫雪祺好有古典美。（圖片來源：[email protected]

新聞系碩士畢業2018年入無綫

孫雪祺在學期間曾在東方衛視實習，說得一口流利普通話，其後更在亞太第一衛視擔任記者，2017年在香港中文大學新聞系碩士畢業後，翌年她開始到無綫財經資訊台擔任財經記者及主持，但卻憑《普通話天氣報告》的激凸身形而廣為網民關注，是財經資訊台《財經演義》及《交易直播室》的常任主持之一。

孫雪祺 初入無綫時的孫雪祺。
初入無綫時的孫雪祺。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 2018年11月，孫雪祺修畢了香港中文大學新聞系 Master of Arts in Journalism新聞學文學碩士課程），取得畢業證書，開心到彈起。
2018年11月，孫雪祺修畢了香港中文大學新聞系 Master of Arts in Journalism（新聞學文學碩士課程），取得畢業證書，開心到彈起。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 去年參加TVB盆菜宴的孫雪祺，特別貼出與總經理曾志偉的合照。
去年參加TVB盆菜宴的孫雪祺，特別貼出與總經理曾志偉的合照。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 孫雪祺已加入無綫5年。
孫雪祺已加入無綫5年。（圖片來源：[email protected]

搣走Baby Fat更吸Like

孫雪祺初出道時曾因接替前輩梁凱寧報天氣的工作，加上同樣擁有豐滿身形，而被網民封為「梁凱寧接班人」，亦因其樣貌與陳瀅有幾分相似，而獲網民熱捧為「翻版陳瀅」。近年孫雪祺搣走Baby Fat兼愈發懂得打扮，令其魅力更大大提升，有網民笑指單看孫雪祺做主持，極難集中精神去關心股票市場的變動，認真神奇！

孫雪祺 孫雪祺初出道報天氣時，獲網民大讚樣貌可愛而且聲線甜美，身材亦相當突出。
孫雪祺初出道報天氣時，獲網民大讚樣貌可愛而且聲線甜美，身材亦相當突出。（圖片來源：無綫新聞截圖）
孫雪祺 有網民甚至瘋狂截圖收集她的不同服裝造型。
有網民甚至瘋狂截圖收集她的不同服裝造型。（圖片來源：無綫新聞截圖）
孫雪祺 有網友話每日睇孫雪祺報天氣心情都會好，可惜《普通話天氣報告》這個節目現在已被無綫停播。
有網友話每日睇孫雪祺報天氣心情都會好，可惜《普通話天氣報告》這個節目現在已被無綫停播。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 人氣漸高的孫雪祺左），更被網民指有望取代其極受網民喜愛的前同事梁凱寧右）。
人氣漸高的孫雪祺（左），更被網民指有望取代其極受網民喜愛的前同事梁凱寧（右）。（圖片來源：[email protected]

封盤做人妻愛文字放閃

2019年尾孫雪祺結婚兼榮升業主，入住將軍澳，雖然她從未曝光過老公身份，但在社交網的發文中，她也不時借機取笑為她揸機影相的老公技術不佳，乘機放閃晒恩愛。

孫雪祺 孫雪祺曾在社交網上載婚照，留言：「步入一段全新旅程#bigday」。
孫雪祺曾在社交網上載婚照，留言：「步入一段全新旅程#bigday」。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 情人節前一日GiGi貼出晚飯照，疑似與老公提早慶祝情人節。
情人節前一日GiGi貼出晚飯照，疑似與老公提早慶祝情人節。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 2019年尾結婚的GiGi罕有晒巨型婚戒。
更罕有曬出其巨型鑽石婚戒。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 陳瀅
這個是正版陳瀅，大家覺得同孫雪祺似唔似樣呢？（圖片來源：[email protected]

快閃遊新加坡大晒逼爆Look

早前孫雪祺又曾飛到新加坡快閃旅遊，更在IG大貼不少貼身衫激凸身材照，喪吸近千Like。近日留了長髮的GiGi，貼出新髮型的相片，也成為網民關注點。

孫雪祺 早前到新加坡旅遊的GiGi，更現出迷人鎖骨。
早前到新加坡旅遊的GiGi，更現出迷人鎖骨。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 到新加坡旅遊時的貼身背心 ，令孫雪祺的好身材表露無遺。
到新加坡旅遊時的貼身背心 ，令孫雪祺的好身材表露無遺。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 青春短裙配長髮，令GiGi的魅力再提升。
雖然努力減磅，但孫雪祺的上圍卻未有縮水。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、無綫新聞截圖、[email protected]

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