無綫財經主播孫雪祺逼爆打扮引熱議 梁凱寧接班人被指撞樣一花旦
財經主播孫雪祺 超貼身衫大展逼爆身形
當晚孫雪祺夜遊打卡時，身上穿著一件超貼身上衫配襯牛仔褲，在燈下曲線盡現，幾乎逼爆衫，被網民戲稱為「機心裝」，紛紛留言指：「呢個裝束…居心叵測」、「個曲線靚到一個點」、「件衫應該要加大」、「衫：我快撐不住了！」等等。
遊西安晒性感古裝Look
孫雪祺報新聞時都係著連身裙配襯西裝外套，非常正經，但私下的打扮就非常多姿多采，仲不時大晒美腿，近日她去西安旅行，仲著吊帶肚兜大晒性感古裝Look，引來不少網民讚賞，仲話希望孫雪祺可以出道拍古裝戲㖭！
新聞系碩士畢業2018年入無綫
孫雪祺在學期間曾在東方衛視實習，說得一口流利普通話，其後更在亞太第一衛視擔任記者，2017年在香港中文大學新聞系碩士畢業後，翌年她開始到無綫財經資訊台擔任財經記者及主持，但卻憑《普通話天氣報告》的激凸身形而廣為網民關注，是財經資訊台《財經演義》及《交易直播室》的常任主持之一。
搣走Baby Fat更吸Like
孫雪祺初出道時曾因接替前輩梁凱寧報天氣的工作，加上同樣擁有豐滿身形，而被網民封為「梁凱寧接班人」，亦因其樣貌與陳瀅有幾分相似，而獲網民熱捧為「翻版陳瀅」。近年孫雪祺搣走Baby Fat兼愈發懂得打扮，令其魅力更大大提升，有網民笑指單看孫雪祺做主持，極難集中精神去關心股票市場的變動，認真神奇！
封盤做人妻愛文字放閃
2019年尾孫雪祺結婚兼榮升業主，入住將軍澳，雖然她從未曝光過老公身份，但在社交網的發文中，她也不時借機取笑為她揸機影相的老公技術不佳，乘機放閃晒恩愛。
快閃遊新加坡大晒逼爆Look
早前孫雪祺又曾飛到新加坡快閃旅遊，更在IG大貼不少貼身衫激凸身材照，喪吸近千Like。近日留了長髮的GiGi，貼出新髮型的相片，也成為網民關注點。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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