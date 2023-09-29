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孫雪祺遊泰國慶祝32歲生日 新聞界咪神原來擁雙碩士學歷細個係男仔頭

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被封為「新聞界咪神」的前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）在本月28日踏入32歲，離巢後在社交網上更活躍的她，近日除了曬出在酒店的慶生照外，又分享了到泰國旅遊的靚相，以及密密回顧自己的成長史，令網民驚訝發現，現在充滿女人味的她，小時候原來是個男仔頭！

孫雪祺 孫雪祺坐在新聞台後作最後留影。
孫雪祺已效力TVB五年，到上月離巢。（圖片來源：[email protected]

孫雪祺 酒店開心慶生

孫雪祺在她生日正日當晚就曬出了在酒店慶生的靚相，相中她穿著一件入肩小背心，正低頭對著蛋糕和蠟燭許願，並寫上：「One Year Older，One Year Wiser（老1年，聰明1年），年紀漸長，更明白平淡即是幸福，謝謝媽咪、謝謝潘總！」由於孫雪祺曾在社交網曬出過婚照，因此引來網民猜測她口中的「潘總」，是否就是其從未曝光過的老公。

孫雪祺 孫雪祺話自己大了一歲，變得更加有智慧！
孫雪祺話自己大了一歲，變得更加有智慧！（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 孫雪祺曾在社交網上載婚照，留言：「步入一段全新旅程#bigday」。
孫雪祺2019年尾曾在社交網上載婚照，留言：「步入一段全新旅程#bigday」。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 情人節前一日GiGi貼出晚飯照，疑似與老公提早慶祝情人節。
雖然她從未曝光過老公身份，但在社交網的發文中，孫雪祺不時借機取笑為她揸機影相的老公技術不佳，乘機放閃晒恩愛。（圖片來源：[email protected]

細個留著超短男仔頭

孫雪祺在IG Story又分享了她的童年照，並寫道：「Older and wiser. #YoungGigi（愈老愈聰明。#年輕的Gigi）」相中年約5、6歲的孫雪祺留著一頭超短的男仔頭髮型，並穿著一身藍底白花裙，配襯白色襪褲和一對鮮紅色的娃娃鞋，坐在花園中的椅子上，握拳擺出托頭pose，與現在充滿女人味的她形象差別甚大。

孫雪祺 孫雪祺罕有大曬童年照。
孫雪祺罕有大曬童年照。（圖片來源：[email protected]

曬腿露肩遊泰國

孫雪祺近日又分享了她到泰國享受慶生之旅的影片，片中她露肩又曬腿，又穿著入肩的吊帶小背心，打扮十分清涼，網民都大讚她皮膚狀態非常好，一對大長腿更十分煞食，猜測她身高應該有170cm，不過孫雪祺身高其實是169cm，未夠170。

孫雪祺 孫雪祺在泰國穿著吊帶小背心，大曬香肩。
孫雪祺在泰國穿著吊帶小背心，大曬香肩。（圖片來源：抖音@主持人孫雪祺Gigi）
孫雪祺 又穿著露肩裝和短褲出巡，大騷長腿。
又穿著露肩裝和短褲出巡，大騷長腿。（圖片來源：抖音@主持人孫雪祺Gigi）
孫雪祺 網民猜測她身高有170cm。
網民猜測她身高有170cm。（圖片來源：抖音@主持人孫雪祺Gigi）
孫雪祺 仲分享埋老公視角影片，非常Sweet！
仲分享埋老公視角影片，非常Sweet！（圖片來源：抖音@主持人孫雪祺Gigi）

回顧成長路：來港第10年

踏入32歲的孫雪祺，又感慨地指今年是她來到香港的第10年，並回顧了自己在2009年自山東省重點高中畢業，之後去到上海，修讀上海師範大學英語系學士課程，期間嘗試過很多不同的兼職，包括雙語主持人、翻譯、模特兒，最後畢業前還在東方衛視實習了半年。

孫雪祺 孫雪祺列出了她由內地來港求學和工作的歷程表。
孫雪祺列出了她由內地來港求學和工作的歷程表。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
孫雪祺 年輕時的孫雪祺已愛大曬長腿。
年輕時的孫雪祺已愛大曬長腿。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 一臉青澀的孫雪祺，同小時候一樣愛著紅鞋。
一臉青澀的孫雪祺，同小時候一樣愛著紅鞋。（圖片來源：[email protected]

原來擁雙碩士學歷

到了2013年大學畢業後，孫雪祺放棄了安穩的銀行工作，來到香港，在香港教育大學繼續進修碩士課程，2014年畢業後，曾輾轉做過兩間中小型公司，但在這期間她發現自己的夢想始終也是成為一名主持或傳媒人，因此2015年至2017年間，她成為亞太第一衛視記者，同時在香港中文大學修讀新聞系碩士，至2017年畢業。

孫雪祺 孫雪祺2015年加入亞太第一衛視做記者。
孫雪祺2015年加入亞太第一衛視做記者。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 在亞太第一衛視工作時的孫雪祺。
在亞太第一衛視工作時的孫雪祺。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 坐在主播枱後的孫雪祺。
坐在主播枱後的孫雪祺。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 打扮愈來愈成熟。
打扮愈來愈成熟。（圖片來源：[email protected]

效力TVB五年

2018年1月，孫雪祺加入TVB擔任國際新聞記者及主播，半年後轉為財經新聞記者及主播，曾先後主持《普通話新聞報道》，《普通話財經消息》，《普通話天氣報告》，《交易直播室》及《財經演義》等節目，直到上月正式離巢，開始轉型做司儀及KOL等工作。

孫雪祺 孫雪祺對比返自己2018年初入TVB和現在的相片，自言為了每日面對高清鏡頭而努力調養自己的皮膚狀態，因此現在她的氣色愈來愈好！
孫雪祺對比返自己2018年初入TVB和現在的相片，自言為了每日面對高清鏡頭而努力調養自己的皮膚狀態，因此現在她的氣色愈來愈好！（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
孫雪祺 初入無綫時的孫雪祺。
初入無綫時的孫雪祺。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 2018年11月，孫雪祺修畢了香港中文大學新聞系 Master of Arts in Journalism新聞學文學碩士課程），取得畢業證書，開心到彈起。
2018年11月，孫雪祺取得了香港中文大學新聞系碩士的畢業證書，開心到彈起。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 人氣漸高的孫雪祺左），更被網民指有望取代其極受網民喜愛的前同事梁凱寧右）。
初入無綫時的孫雪祺（左），獲網民熱捧為「翻版陳瀅」，天曾被網民指有望取代其極受網民喜愛的前同事梁凱寧（右）。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 孫雪祺初出道報天氣時，獲網民大讚樣貌可愛而且聲線甜美，身材亦相當突出。
孫雪祺初出道報天氣時，獲網民大讚樣貌可愛而且聲線甜美，身材亦相當突出。（圖片來源：無綫新聞截圖）
孫雪祺 有網民甚至瘋狂截圖收集她的不同服裝造型。
有網民甚至瘋狂截圖收集她的不同服裝造型。（圖片來源：無綫新聞截圖）
孫雪祺 有網友話每日睇孫雪祺報天氣心情都會好，可惜《普通話天氣報告》這個節目現在已被無綫停播。
有網友話每日睇孫雪祺報天氣心情都會好，可惜《普通話天氣報告》這個節目現在已被無綫停播。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 去年參加TVB盆菜宴的孫雪祺，特別貼出與總經理曾志偉的合照。
去年參加TVB盆菜宴的孫雪祺，特別貼出與總經理曾志偉的合照。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 孫雪祺近日亦有做KOL為品牌賣廣告。
孫雪祺近日除了做司儀的工作外，亦有做KOL為品牌賣廣告。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 卸下主播包袱的孫雪祺近日頻頻在社交網大派福利。
卸下主播包袱的孫雪祺近日頻頻在社交網大派福利。（圖片來源：抖音@主持人孫雪祺Gigi）
孫雪祺 到新加坡旅遊時的貼身背心 ，令孫雪祺的好身材表露無遺。
孫雪祺不時在社交網大派福利，早前曾飛到新加坡快閃旅遊，更在IG大貼不少貼身衫激凸身材照，喪吸近千Like。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 仲有長腿Look。
雖然冇po過泳衣相，但孫雪祺不時會大曬著貼身衫激凸身材照，瘋狂吸Like。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 青春短裙配長髮，令GiGi的魅力再提升。
雖然孫雪祺指自己身形只屬普通，但原來她除了澎湃上圍外，身高仲有169cm。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 短髮時嘅孫雪祺。
短髮時嘅孫雪祺。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 孫雪祺配文寫「越夜越美麗」，有網友搞笑問佢係咪讚緊自己。
孫雪祺曾在社交網po出著超貼身衫夜游的相，大展逼爆身形，而引起傳媒報道。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 連同為新聞女神的林婷婷Jacky），都有向孫雪祺派Like！
當日孫雪祺的貼身裝束，被網民戲稱為「機心裝」。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 仲有其他靚相。
仲有其他靚相。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 遊西安曾大曬黑絲Look。
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孫雪祺 黑絲配短裙超吸睛。
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孫雪祺 又曬埋名牌手袋。
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孫雪祺 仲著高衩貼身裙狂曬美腿同誘人曲線。
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孫雪祺 現時孫雪祺IG已有超過1.5萬名Followers。
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孫雪祺
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孫雪祺
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、抖音@主持人孫雪祺Gigi、小紅書@孫雪祺Gigi

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