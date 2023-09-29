孫雪祺遊泰國慶祝32歲生日 新聞界咪神原來擁雙碩士學歷細個係男仔頭

被封為「新聞界咪神」的前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）在本月28日踏入32歲，離巢後在社交網上更活躍的她，近日除了曬出在酒店的慶生照外，又分享了到泰國旅遊的靚相，以及密密回顧自己的成長史，令網民驚訝發現，現在充滿女人味的她，小時候原來是個男仔頭！
孫雪祺 酒店開心慶生
孫雪祺在她生日正日當晚就曬出了在酒店慶生的靚相，相中她穿著一件入肩小背心，正低頭對著蛋糕和蠟燭許願，並寫上：「One Year Older，One Year Wiser（老1年，聰明1年），年紀漸長，更明白平淡即是幸福，謝謝媽咪、謝謝潘總！」由於孫雪祺曾在社交網曬出過婚照，因此引來網民猜測她口中的「潘總」，是否就是其從未曝光過的老公。
細個留著超短男仔頭
孫雪祺在IG Story又分享了她的童年照，並寫道：「Older and wiser. #YoungGigi（愈老愈聰明。#年輕的Gigi）」相中年約5、6歲的孫雪祺留著一頭超短的男仔頭髮型，並穿著一身藍底白花裙，配襯白色襪褲和一對鮮紅色的娃娃鞋，坐在花園中的椅子上，握拳擺出托頭pose，與現在充滿女人味的她形象差別甚大。
曬腿露肩遊泰國
孫雪祺近日又分享了她到泰國享受慶生之旅的影片，片中她露肩又曬腿，又穿著入肩的吊帶小背心，打扮十分清涼，網民都大讚她皮膚狀態非常好，一對大長腿更十分煞食，猜測她身高應該有170cm，不過孫雪祺身高其實是169cm，未夠170。
回顧成長路：來港第10年
踏入32歲的孫雪祺，又感慨地指今年是她來到香港的第10年，並回顧了自己在2009年自山東省重點高中畢業，之後去到上海，修讀上海師範大學英語系學士課程，期間嘗試過很多不同的兼職，包括雙語主持人、翻譯、模特兒，最後畢業前還在東方衛視實習了半年。
原來擁雙碩士學歷
到了2013年大學畢業後，孫雪祺放棄了安穩的銀行工作，來到香港，在香港教育大學繼續進修碩士課程，2014年畢業後，曾輾轉做過兩間中小型公司，但在這期間她發現自己的夢想始終也是成為一名主持或傳媒人，因此2015年至2017年間，她成為亞太第一衛視記者，同時在香港中文大學修讀新聞系碩士，至2017年畢業。
效力TVB五年
2018年1月，孫雪祺加入TVB擔任國際新聞記者及主播，半年後轉為財經新聞記者及主播，曾先後主持《普通話新聞報道》，《普通話財經消息》，《普通話天氣報告》，《交易直播室》及《財經演義》等節目，直到上月正式離巢，開始轉型做司儀及KOL等工作。
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