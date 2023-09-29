孫雪祺遊泰國慶祝32歲生日 新聞界咪神原來擁雙碩士學歷細個係男仔頭

被封為「新聞界咪神」的前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）在本月28日踏入32歲，離巢後在社交網上更活躍的她，近日除了曬出在酒店的慶生照外，又分享了到泰國旅遊的靚相，以及密密回顧自己的成長史，令網民驚訝發現，現在充滿女人味的她，小時候原來是個男仔頭！