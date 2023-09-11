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前TVB主播孫雪祺離巢後首爆料 揭曾被高層照肺 女主播打扮原來有2大指引

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現年31歲的前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）自上月正式離巢，開始轉型做司儀等工作，日前她接受傳媒訪問，就首次揭露在TVB工作期間，曾因在社交網貼相，引起傳媒報道，而被公司高層照肺，仲提醒她要小心唔好做一件事！

孫雪祺 孫雪祺坐在新聞台後作最後留影。
孫雪祺由2018年開始加入無綫，離開時也正好在無綫待了2018天，即約5年半。（圖片來源：[email protected]

孫雪祺 重提因po相被公司溫馨提示

孫雪祺在訪問中指TVB最初不太鼓勵主播公開社交帳戶，但後因為個個都開，才沒有再作規限，但她曾聽聞公司有提醒大家最好不要post太性感的相，以及若有太多新聞報道，也會被照肺，要求主播低調一些，但她也補充公司只是作出「溫馨提示」，並無甚麼實質懲罰。

孫雪祺 孫雪祺配文寫「越夜越美麗」，有網友搞笑問佢係咪讚緊自己。
孫雪祺曾在社交網po出著超貼身衫夜游的相，大展逼爆身形，而引起傳媒報道。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 連同為新聞女神的林婷婷Jacky），都有向孫雪祺派Like！
當日孫雪祺的貼身裝束，被網民戲稱為「機心裝」。（圖片來源：[email protected]

預告有機會po海灘照

孫雪祺又指開得公開帳戶，已預了有人睇、有人知，她憶述自己當初第一次因po相而上報後，亦曾被公司「溫馨提示」她身材比較突出，要小心一些，不要再post一些太over的相，例如落水或者海灘照等，現在已離巢的她笑言將來若有機會，而大家又鍾意，可能會間唔中po一下這類型的相。

孫雪祺 仲有長腿Look。
雖然冇po過泳衣相，但孫雪祺不時會大曬著貼身衫激凸身材照，瘋狂吸Like。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 青春短裙配長髮，令GiGi的魅力再提升。
雖然孫雪祺指自己身形只屬普通，但原來她除了澎湃上圍外，身高仲有169cm。（圖片來源：[email protected]

女主播濕鞋都唔可以換拖鞋

孫雪祺續揭露TVB對女主播的打扮原來有指引，首先係不可以著拖鞋，她指無論是主播或記者，就算落大雨甚至打8號波，令到對鞋濕晒，但在公司或出去做訪問、見人時，都絕對不能著拖鞋。其次就係公司規定女同事不准著太「短」，如果有人因在節目上衣著太性感而見報，就會被公司照肺，叮囑她之後上鏡要著長一點的裙子。

孫雪祺 孫雪祺已加入無綫5年。
孫雪祺爆TVB不許女主播著拖鞋，出鏡時亦不許著短裙或短褲。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 工作時的孫雪祺。
不過孫雪祺工作時亦有著短裙，條裙更曾被指短到幾乎走光。（圖片來源：[email protected]

主播出鏡愈多收入愈高

孫雪祺又大膽揭露做主播的收入組成，原來除了不太高的底薪外，主播還會按主持節目的數量獲得出鏡費，因此出鏡的機會愈多，主播的收入就會愈高，所以主播之間會形成競爭關係，但她指TVB都是看哪個主播年資較深，就會有更多出鏡機會，對此她認為十分合理，而她認為主播間關係已相對比較好，因為無論做甚麼工作，都好難避免有競爭。

對於被指只與男同事關係好，就連離巢時，都甚少有女同事與其合照，孫雪祺直言唔覺得有咩問題，因為認識她的人，都會理解她，而不了解她的人，她也不會花時間去解釋。

孫雪祺 大合照身邊全是男同事，孫雪祺魅力可見一斑。
當日離巢時影大合照，身邊全是男同事，孫雪祺魅力可見一斑。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 合照的女主播只得張晉圖下右）一個。
與孫雪祺合照的女主播只得張晉（圖下右）一個。（圖片來源：[email protected]

怕講「港交所」變粗口

孫雪祺曾在上海讀英文，到2013年來港再讀語言學，大學畢業後加入亞太第一衛視做主播，同時修讀香港中文大學新聞系碩士學位，2018年碩士畢業後，她加入了TVB新聞部，直至上月離巢，她直言最初因講不正廣東話，連採訪都有困難，要靠不停查字典、問朋友和煲劇去苦練廣東話，她笑言因怕講到變粗口，到現在仍不太夠膽去講「港交所」之類的字眼。

孫雪祺 現時孫雪祺IG已有超過1.5萬名Followers。
現年31歲的無綫財經主播孫雪祺，由於相貌甜美加上擁有豐滿身形，一向備受網民喜愛，除了曾被封為梁凱寧接班人外，更被封為「翻版陳瀅」。（圖片來源：[email protected]

做司儀覺得好興奮

講到離巢原因，孫雪祺指眼見有不少前輩也在差不多年紀就選擇轉換跑道，加上有很多人都對傳媒行業信心減少，令她覺得是時候離開。早前孫雪祺接下了人生第一個司儀工作，她直言從未試過在現場見到咁多觀眾，又可以同觀眾互動，令她覺得好興奮，她又透露未來計劃會讀書和考牌，同時亦好有興趣做KOL，睇翻孫雪祺的IG，已開始為化妝品牌賣廣告，看來已成功踏出KOL的第一步。

孫雪祺 孫雪祺話做司儀可以喺現場同觀眾互動，令佢覺得好興奮。
孫雪祺話做司儀可以喺現場同觀眾互動，令佢覺得好興奮。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 孫雪祺近日亦有做KOL為品牌賣廣告。
孫雪祺近日亦有做KOL為品牌賣廣告。（圖片來源：[email protected]

網民懷疑孫雪祺「俾個白卡仔嚇親」 抖音開直播疑進軍內地

對於孫雪祺突然宣布離巢TVB，不少網民都感到惋惜：「又少一個靚女主播」、「捨不得你走」、「沒有你，就不看TVB」等等，亦有網民猜測孫雪祺離巢的原因，有網民懷疑她「俾個白卡仔嚇親」，亦有網民則指她準備到內地發展，專注做抖音直播。

林婷婷 孫雪祺同樣在TVB電視城門外被該名男粉絲求合照，相中她的表情被指似是嚇到不知所措，強顏歡笑。
孫雪祺早前曾在TVB電視城門外被男粉絲搭膊頭合照，相中她的表情被指「驚到出面」。（圖片來源：IG圖片）
孫雪祺 林婷婷 但仍強顏歡笑。
有網民猜測這次「驚險」經歷是孫雪祺離巢的原因之一。（圖片來源：IG圖片）
孫雪祺 孫雪祺加入抖音約1年，已累積了近10萬粉絲。
孫雪祺加入抖音約1年，已累積了近10萬粉絲。（圖片來源：抖音@孫雪祺Gigi）
孫雪祺 日前更宣布開辦首場聊天直播。
早前更宣布開辦首場聊天直播。（圖片來源：抖音@孫雪祺Gigi）

拒認「翻版陳瀅」稱號 曾獲捧為「梁凱寧接班人」

孫雪祺初入無綫時，曾因接替前輩梁凱寧報天氣的工作，加上同樣擁有豐滿身形，而被網民封為「梁凱寧接班人」，亦因其樣貌與陳瀅有幾分相似，而獲網民熱捧為「翻版陳瀅」，對此孫雪祺在IG大方出po回應指：「Thanks! 一直覺得自己好普通，唔敢講似邊個女明星，謝謝大家關注。」

孫雪祺 人氣漸高的孫雪祺左），更被網民指有望取代其極受網民喜愛的前同事梁凱寧右）。
初入無綫時的孫雪祺（左），曾被網民指有望取代其極受網民喜愛的前同事梁凱寧（右）。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 陳瀅
被指撞樣陳瀅（見圖），孫雪祺在IG大方表示一直覺得自己好普通，唔敢講似邊個女明星。（圖片來源：IG@missjni）
孫雪祺
（圖片來源：[email protected]

新聞系碩士畢業2018年入無綫

孫雪祺擁有上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士學歷，2012至2103年在學期間曾於東方衛視實習，2015年至2017年更曾在亞太第一衛視擔任記者，2017年碩士畢業後，翌年她便開始到無綫財經資訊台擔任財經記者及主播，亦是《財經演義》及《交易直播室》等節目的常任主持之一，並憑在《普通話天氣報告》中擔任「天氣女郎」時的突出身形，而廣為網民關注。

孫雪祺 初入無綫時的孫雪祺。
初入無綫時的孫雪祺。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 2018年11月，孫雪祺修畢了香港中文大學新聞系 Master of Arts in Journalism新聞學文學碩士課程），取得畢業證書，開心到彈起。
2018年11月，孫雪祺修畢了香港中文大學新聞系 Master of Arts in Journalism（新聞學文學碩士課程），取得畢業證書，開心到彈起。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 去年參加TVB盆菜宴的孫雪祺，特別貼出與總經理曾志偉的合照。
去年參加TVB盆菜宴的孫雪祺，特別貼出與總經理曾志偉的合照。（圖片來源：[email protected]

搣走Baby Fat更吸Like

近年孫雪祺搣走Baby Fat兼愈發懂得打扮，令其魅力更大大提升，有網民笑指單看孫雪祺做主持，極難集中精神去關心股票市場的變動，認真神奇！

孫雪祺 孫雪祺初出道報天氣時，獲網民大讚樣貌可愛而且聲線甜美，身材亦相當突出。
孫雪祺初出道報天氣時，獲網民大讚樣貌可愛而且聲線甜美，身材亦相當突出。（圖片來源：無綫新聞截圖）
孫雪祺 有網民甚至瘋狂截圖收集她的不同服裝造型。
有網民甚至瘋狂截圖收集她的不同服裝造型。（圖片來源：無綫新聞截圖）
孫雪祺 有網友話每日睇孫雪祺報天氣心情都會好，可惜《普通話天氣報告》這個節目現在已被無綫停播。
有網友話每日睇孫雪祺報天氣心情都會好，可惜《普通話天氣報告》這個節目現在已被無綫停播。（圖片來源：[email protected]

2019年尾封盤做人妻愛文字放閃

2019年尾孫雪祺結婚兼榮升業主，入住將軍澳，雖然她從未曝光過老公身份，但在社交網的發文中，她也不時借機取笑為她揸機影相的老公技術不佳，乘機放閃晒恩愛。

孫雪祺 孫雪祺曾在社交網上載婚照，留言：「步入一段全新旅程#bigday」。
孫雪祺曾在社交網上載婚照，留言：「步入一段全新旅程#bigday」。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 情人節前一日GiGi貼出晚飯照，疑似與老公提早慶祝情人節。
情人節前一日GiGi貼出晚飯照，疑似與老公提早慶祝情人節。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 2019年尾結婚的GiGi罕有晒巨型婚戒。
更罕有曬出其巨型鑽石婚戒。（圖片來源：[email protected]

快閃遊新加坡大晒逼爆Look

孫雪祺不時在社交網大派福利，早前曾飛到新加坡快閃旅遊，更在IG大貼不少貼身衫激凸身材照，喪吸近千Like。近日留了長髮的GiGi，貼出新髮型的相片，也成為網民關注點。

孫雪祺 早前到新加坡旅遊的GiGi，更現出迷人鎖骨。
早前到新加坡旅遊的GiGi，更現出迷人鎖骨。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 到新加坡旅遊時的貼身背心 ，令孫雪祺的好身材表露無遺。
到新加坡旅遊時的貼身背心 ，令孫雪祺的好身材表露無遺。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 短髮時嘅孫雪祺。
短髮時嘅孫雪祺。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 仲有其他靚相。
仲有其他靚相。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 遊西安曾大曬黑絲Look。
（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 黑絲配短裙超吸睛。
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孫雪祺 近期孫雪祺密密曬靚相。
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孫雪祺 又曬埋名牌手袋。
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孫雪祺 仲著高衩貼身裙狂曬美腿同誘人曲線。
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孫雪祺
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孫雪祺
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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