前TVB主播孫雪祺離巢後首爆料 揭曾被高層照肺 女主播打扮原來有2大指引
孫雪祺 重提因po相被公司溫馨提示
孫雪祺在訪問中指TVB最初不太鼓勵主播公開社交帳戶，但後因為個個都開，才沒有再作規限，但她曾聽聞公司有提醒大家最好不要post太性感的相，以及若有太多新聞報道，也會被照肺，要求主播低調一些，但她也補充公司只是作出「溫馨提示」，並無甚麼實質懲罰。
預告有機會po海灘照
孫雪祺又指開得公開帳戶，已預了有人睇、有人知，她憶述自己當初第一次因po相而上報後，亦曾被公司「溫馨提示」她身材比較突出，要小心一些，不要再post一些太over的相，例如落水或者海灘照等，現在已離巢的她笑言將來若有機會，而大家又鍾意，可能會間唔中po一下這類型的相。
女主播濕鞋都唔可以換拖鞋
孫雪祺續揭露TVB對女主播的打扮原來有指引，首先係不可以著拖鞋，她指無論是主播或記者，就算落大雨甚至打8號波，令到對鞋濕晒，但在公司或出去做訪問、見人時，都絕對不能著拖鞋。其次就係公司規定女同事不准著太「短」，如果有人因在節目上衣著太性感而見報，就會被公司照肺，叮囑她之後上鏡要著長一點的裙子。
主播出鏡愈多收入愈高
孫雪祺又大膽揭露做主播的收入組成，原來除了不太高的底薪外，主播還會按主持節目的數量獲得出鏡費，因此出鏡的機會愈多，主播的收入就會愈高，所以主播之間會形成競爭關係，但她指TVB都是看哪個主播年資較深，就會有更多出鏡機會，對此她認為十分合理，而她認為主播間關係已相對比較好，因為無論做甚麼工作，都好難避免有競爭。
對於被指只與男同事關係好，就連離巢時，都甚少有女同事與其合照，孫雪祺直言唔覺得有咩問題，因為認識她的人，都會理解她，而不了解她的人，她也不會花時間去解釋。
怕講「港交所」變粗口
孫雪祺曾在上海讀英文，到2013年來港再讀語言學，大學畢業後加入亞太第一衛視做主播，同時修讀香港中文大學新聞系碩士學位，2018年碩士畢業後，她加入了TVB新聞部，直至上月離巢，她直言最初因講不正廣東話，連採訪都有困難，要靠不停查字典、問朋友和煲劇去苦練廣東話，她笑言因怕講到變粗口，到現在仍不太夠膽去講「港交所」之類的字眼。
做司儀覺得好興奮
講到離巢原因，孫雪祺指眼見有不少前輩也在差不多年紀就選擇轉換跑道，加上有很多人都對傳媒行業信心減少，令她覺得是時候離開。早前孫雪祺接下了人生第一個司儀工作，她直言從未試過在現場見到咁多觀眾，又可以同觀眾互動，令她覺得好興奮，她又透露未來計劃會讀書和考牌，同時亦好有興趣做KOL，睇翻孫雪祺的IG，已開始為化妝品牌賣廣告，看來已成功踏出KOL的第一步。
網民懷疑孫雪祺「俾個白卡仔嚇親」 抖音開直播疑進軍內地
對於孫雪祺突然宣布離巢TVB，不少網民都感到惋惜：「又少一個靚女主播」、「捨不得你走」、「沒有你，就不看TVB」等等，亦有網民猜測孫雪祺離巢的原因，有網民懷疑她「俾個白卡仔嚇親」，亦有網民則指她準備到內地發展，專注做抖音直播。
拒認「翻版陳瀅」稱號 曾獲捧為「梁凱寧接班人」
孫雪祺初入無綫時，曾因接替前輩梁凱寧報天氣的工作，加上同樣擁有豐滿身形，而被網民封為「梁凱寧接班人」，亦因其樣貌與陳瀅有幾分相似，而獲網民熱捧為「翻版陳瀅」，對此孫雪祺在IG大方出po回應指：「Thanks! 一直覺得自己好普通，唔敢講似邊個女明星，謝謝大家關注。」
新聞系碩士畢業2018年入無綫
孫雪祺擁有上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士學歷，2012至2103年在學期間曾於東方衛視實習，2015年至2017年更曾在亞太第一衛視擔任記者，2017年碩士畢業後，翌年她便開始到無綫財經資訊台擔任財經記者及主播，亦是《財經演義》及《交易直播室》等節目的常任主持之一，並憑在《普通話天氣報告》中擔任「天氣女郎」時的突出身形，而廣為網民關注。
搣走Baby Fat更吸Like
近年孫雪祺搣走Baby Fat兼愈發懂得打扮，令其魅力更大大提升，有網民笑指單看孫雪祺做主持，極難集中精神去關心股票市場的變動，認真神奇！
2019年尾封盤做人妻愛文字放閃
2019年尾孫雪祺結婚兼榮升業主，入住將軍澳，雖然她從未曝光過老公身份，但在社交網的發文中，她也不時借機取笑為她揸機影相的老公技術不佳，乘機放閃晒恩愛。
快閃遊新加坡大晒逼爆Look
孫雪祺不時在社交網大派福利，早前曾飛到新加坡快閃旅遊，更在IG大貼不少貼身衫激凸身材照，喪吸近千Like。近日留了長髮的GiGi，貼出新髮型的相片，也成為網民關注點。
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