前TVB主播孫雪祺離巢後首爆料 揭曾被高層照肺 女主播打扮原來有2大指引

現年31歲的前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）自上月正式離巢，開始轉型做司儀等工作，日前她接受傳媒訪問，就首次揭露在TVB工作期間，曾因在社交網貼相，引起傳媒報道，而被公司高層照肺，仲提醒她要小心唔好做一件事！