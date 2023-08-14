TVB財經主播孫雪祺離巢 拒認「翻版陳瀅」稱號 IG透露新去向

今年有不少新聞主播都相繼離巢，近年以逼爆打扮深得網民歡心的新一代「新聞女神」孫雪祺（GiGi），日前亦正式宣布離開效了五年的TVB，令網民都大嗌不捨，除了揚言要罷睇TVB外，又紛紛猜測孫雪祺離巢後的新去向！
孫雪祺：一定會繼續陪伴大家
孫雪祺日前在IG中分享與同事farewell時的合照，以及坐在新聞台後的最後留影，正式宣告：
Bye, TVB
2018天
從國際新聞編輯/主播，天氣主持，再成為財經記者/主播/主持，感謝公司，感謝同事，感謝嘉賓，當然更感謝每一個觀眾和followers
雖然不是新聞系畢業，雖然稱不上是個標緻的靚女，但慶幸自己的努力和實力也曾被看到
日子還有很長，一定會繼續陪伴大家❤️
山海自有歸期，風雨自有相逢，未來再會
#Farewell#Bye#TVB#Finance#Anchor#Reporter#Host
網民不捨嗌罷睇 感嘆：又少一個靚女主播！
原來早在上月尾，孫雪祺就曾在IG暗示過離巢，當時她表示：「感覺2023是個波動向上，螺旋攀升的年份，所謂『不破不立』，希望大家都把握好每一個機會。」網民紛紛感嘆：「又少一個靚女主播」、「捨不得你走」、「沒有你，就不看TVB」等等。
網民懷疑孫雪祺「俾個白卡仔嚇親」 抖音開直播疑進軍內地
亦有不少網民猜測孫雪祺離巢的原因，有網民懷疑她「俾個白卡仔嚇親」，亦有網民則指她準備到內地發展，專注做抖音直播。原來孫雪祺自去年已加入抖音，日前在宣布離巢的同時，又宣告在抖音開辦首場聊天直播。
拒認「翻版陳瀅」稱號 IG透露最新去向
孫雪祺初入無綫時，曾因接替前輩梁凱寧報天氣的工作，加上同樣擁有豐滿身形，而被網民封為「梁凱寧接班人」，亦因其樣貌與陳瀅有幾分相似，而獲網民熱捧為「翻版陳瀅」，對此孫雪祺在IG大方出po回應指：「Thanks! 一直覺得自己好普通，唔敢講似邊個女明星，謝謝大家關注。」同時她又在IG透露自己現正身在天津市，未知是要到當地旅遊，還是正式到內地發展。
新聞系碩士畢業2018年入無綫
孫雪祺擁有上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士學歷，2012至2103年在學期間曾於東方衛視實習，2015年至2017年更曾在亞太第一衛視擔任記者，2017年碩士畢業後，翌年她便開始到無綫財經資訊台擔任財經記者及主播，亦是《財經演義》及《交易直播室》等節目的常任主持之一，並憑在《普通話天氣報告》中擔任「天氣女郎」時的突出身形，而廣為網民關注。
搣走Baby Fat更吸Like
近年孫雪祺搣走Baby Fat兼愈發懂得打扮，令其魅力更大大提升，有網民笑指單看孫雪祺做主持，極難集中精神去關心股票市場的變動，認真神奇！
財經主播孫雪祺 曾著超貼身衫大展逼爆身形
孫雪祺報新聞時都係著連身裙配襯西裝外套，非常正經，但私下的打扮就非常多姿多采，仲不時大晒美腿，早前她就曾在社交網上載了兩張夜遊靚相，相中她穿著一件超貼身上衫配襯牛仔褲，在燈下曲線盡現，幾乎逼爆衫，被網民戲稱為「機心裝」，紛紛留言指：「呢個裝束…居心叵測」、「個曲線靚到一個點」、「件衫應該要加大」、「衫：我快撐不住了！」等等。
封盤做人妻愛文字放閃
2019年尾孫雪祺結婚兼榮升業主，入住將軍澳，雖然她從未曝光過老公身份，但在社交網的發文中，她也不時借機取笑為她揸機影相的老公技術不佳，乘機放閃晒恩愛。
快閃遊新加坡大晒逼爆Look
早前孫雪祺又曾飛到新加坡快閃旅遊，更在IG大貼不少貼身衫激凸身材照，喪吸近千Like。近日留了長髮的GiGi，貼出新髮型的相片，也成為網民關注點。
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