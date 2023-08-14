TVB財經主播孫雪祺離巢 拒認「翻版陳瀅」稱號 IG透露新去向

今年有不少新聞主播都相繼離巢，近年以逼爆打扮深得網民歡心的新一代「新聞女神」孫雪祺（GiGi），日前亦正式宣布離開效了五年的TVB，令網民都大嗌不捨，除了揚言要罷睇TVB外，又紛紛猜測孫雪祺離巢後的新去向！