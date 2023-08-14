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TVB財經主播孫雪祺離巢 拒認「翻版陳瀅」稱號 IG透露新去向

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今年有不少新聞主播都相繼離巢，近年以逼爆打扮深得網民歡心的新一代「新聞女神」孫雪祺（GiGi），日前亦正式宣布離開效了五年的TVB，令網民都大嗌不捨，除了揚言要罷睇TVB外，又紛紛猜測孫雪祺離巢後的新去向！

孫雪祺 現時孫雪祺IG已有超過1.5萬名Followers。
現年31歲的無綫財經主播孫雪祺，由於相貌甜美加上擁有豐滿身形，一向備受網民喜愛，除了曾被封為梁凱寧接班人外，更被封為「翻版陳瀅」。（圖片來源：[email protected]

孫雪祺：一定會繼續陪伴大家

孫雪祺日前在IG中分享與同事farewell時的合照，以及坐在新聞台後的最後留影，正式宣告：

Bye, TVB

2018天
從國際新聞編輯/主播，天氣主持，再成為財經記者/主播/主持，感謝公司，感謝同事，感謝嘉賓，當然更感謝每一個觀眾和followers

雖然不是新聞系畢業，雖然稱不上是個標緻的靚女，但慶幸自己的努力和實力也曾被看到
日子還有很長，一定會繼續陪伴大家❤️
山海自有歸期，風雨自有相逢，未來再會

#Farewell#Bye#TVB#Finance#Anchor#Reporter#Host

孫雪祺 孫雪祺坐在新聞台後作最後留影。
孫雪祺坐在新聞台後作最後留影。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 原來由2018年開始加入無綫的孫雪祺，離開時也正好在無綫待了2018天，即約5年半。
原來由2018年開始加入無綫的孫雪祺，離開時也正好在無綫待了2018天，即約5年半。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 大合照身邊全是男同事，孫雪祺魅力可見一斑。
大合照身邊全是男同事，孫雪祺魅力可見一斑。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 合照的女主播只得張晉圖下右）一個。
合照的女主播只得張晉（圖下右）一個。（圖片來源：[email protected]

網民不捨嗌罷睇 感嘆：又少一個靚女主播！

原來早在上月尾，孫雪祺就曾在IG暗示過離巢，當時她表示：「感覺2023是個波動向上，螺旋攀升的年份，所謂『不破不立』，希望大家都把握好每一個機會。」網民紛紛感嘆：「又少一個靚女主播」、「捨不得你走」、「沒有你，就不看TVB」等等。

新聞女神 孫雪祺2017年在香港中文大學新聞系碩士畢業後，翌年開始到無綫財經資訊台擔任財經記者及主持。
孫雪祺自2018年加入無綫，她日前曾曬出她在無綫的「第一張工作照」，相中她樣子雖然有點矇矓不清，但卻更突顯出其西裝褸下澎湃的身形。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 近期孫雪祺密密曬靚相。
近期孫雪祺密密曬靚相。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 又曬埋名牌手袋。
狂曬誘人曲線。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 仲著高衩貼身裙狂曬美腿同誘人曲線。
仲著高衩貼身裙狂曬美腿。（圖片來源：[email protected]

網民懷疑孫雪祺「俾個白卡仔嚇親」 抖音開直播疑進軍內地

亦有不少網民猜測孫雪祺離巢的原因，有網民懷疑她「俾個白卡仔嚇親」，亦有網民則指她準備到內地發展，專注做抖音直播。原來孫雪祺自去年已加入抖音，日前在宣布離巢的同時，又宣告在抖音開辦首場聊天直播。

林婷婷 孫雪祺同樣在TVB電視城門外被該名男粉絲求合照，相中她的表情被指似是嚇到不知所措，強顏歡笑。
孫雪祺早前曾在TVB電視城門外被男粉絲搭膊頭合照，相中她的表情被指「驚到出面」。（圖片來源：IG圖片）
孫雪祺 林婷婷 但仍強顏歡笑。
有網民猜測這次「驚險」經歷是孫雪祺離巢的原因之一。（圖片來源：IG圖片）
孫雪祺 孫雪祺加入抖音約1年，已累積了近10萬粉絲。
孫雪祺加入抖音約1年，已累積了近10萬粉絲。（圖片來源：抖音@孫雪祺Gigi）
孫雪祺 日前更宣布開辦首場聊天直播。
日前更宣布開辦首場聊天直播。（圖片來源：抖音@孫雪祺Gigi）

拒認「翻版陳瀅」稱號 IG透露最新去向

孫雪祺初入無綫時，曾因接替前輩梁凱寧報天氣的工作，加上同樣擁有豐滿身形，而被網民封為「梁凱寧接班人」，亦因其樣貌與陳瀅有幾分相似，而獲網民熱捧為「翻版陳瀅」，對此孫雪祺在IG大方出po回應指：「Thanks! 一直覺得自己好普通，唔敢講似邊個女明星，謝謝大家關注。」同時她又在IG透露自己現正身在天津市，未知是要到當地旅遊，還是正式到內地發展。

孫雪祺 人氣漸高的孫雪祺左），更被網民指有望取代其極受網民喜愛的前同事梁凱寧右）。
初入無綫時的孫雪祺（左），曾被網民指有望取代其極受網民喜愛的前同事梁凱寧（右）。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 陳瀅
被指撞樣陳瀅（見圖），孫雪祺在IG大方表示一直覺得自己好普通，唔敢講似邊個女明星。（圖片來源：IG@missjni）
孫雪祺
（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 孫雪祺原來已飛到內地，正身在天津市。
孫雪祺又透露已飛到內地，正身在天津市。（圖片來源：[email protected]

新聞系碩士畢業2018年入無綫

孫雪祺擁有上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士學歷，2012至2103年在學期間曾於東方衛視實習，2015年至2017年更曾在亞太第一衛視擔任記者，2017年碩士畢業後，翌年她便開始到無綫財經資訊台擔任財經記者及主播，亦是《財經演義》及《交易直播室》等節目的常任主持之一，並憑在《普通話天氣報告》中擔任「天氣女郎」時的突出身形，而廣為網民關注。

孫雪祺 初入無綫時的孫雪祺。
初入無綫時的孫雪祺。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 2018年11月，孫雪祺修畢了香港中文大學新聞系 Master of Arts in Journalism新聞學文學碩士課程），取得畢業證書，開心到彈起。
2018年11月，孫雪祺修畢了香港中文大學新聞系 Master of Arts in Journalism（新聞學文學碩士課程），取得畢業證書，開心到彈起。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 去年參加TVB盆菜宴的孫雪祺，特別貼出與總經理曾志偉的合照。
去年參加TVB盆菜宴的孫雪祺，特別貼出與總經理曾志偉的合照。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 孫雪祺已加入無綫5年。
孫雪祺已加入無綫5年。（圖片來源：[email protected]

搣走Baby Fat更吸Like

近年孫雪祺搣走Baby Fat兼愈發懂得打扮，令其魅力更大大提升，有網民笑指單看孫雪祺做主持，極難集中精神去關心股票市場的變動，認真神奇！

孫雪祺 孫雪祺初出道報天氣時，獲網民大讚樣貌可愛而且聲線甜美，身材亦相當突出。
孫雪祺初出道報天氣時，獲網民大讚樣貌可愛而且聲線甜美，身材亦相當突出。（圖片來源：無綫新聞截圖）
孫雪祺 有網民甚至瘋狂截圖收集她的不同服裝造型。
有網民甚至瘋狂截圖收集她的不同服裝造型。（圖片來源：無綫新聞截圖）
孫雪祺 有網友話每日睇孫雪祺報天氣心情都會好，可惜《普通話天氣報告》這個節目現在已被無綫停播。
有網友話每日睇孫雪祺報天氣心情都會好，可惜《普通話天氣報告》這個節目現在已被無綫停播。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 孫雪祺密密減肥，越來越Fit。
孫雪祺密密減肥，越來越Fit。（圖片來源：[email protected]

財經主播孫雪祺 曾著超貼身衫大展逼爆身形

孫雪祺報新聞時都係著連身裙配襯西裝外套，非常正經，但私下的打扮就非常多姿多采，仲不時大晒美腿，早前她就曾在社交網上載了兩張夜遊靚相，相中她穿著一件超貼身上衫配襯牛仔褲，在燈下曲線盡現，幾乎逼爆衫，被網民戲稱為「機心裝」，紛紛留言指：「呢個裝束…居心叵測」、「個曲線靚到一個點」、「件衫應該要加大」、「衫：我快撐不住了！」等等。

孫雪祺 孫雪祺配文寫「越夜越美麗」，有網友搞笑問佢係咪讚緊自己。
孫雪祺配文寫「越夜越美麗」，有網友搞笑問佢係咪讚緊自己。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 連同為新聞女神的林婷婷Jacky），都有向孫雪祺派Like！
連同為新聞女神的林婷婷（Jacky），都有向孫雪祺派Like！（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 遊西安曾大曬黑絲Look。
遊西安曾大曬黑絲Look。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 黑絲配短裙超吸睛。
黑絲配短裙超吸睛。（圖片來源：[email protected]

封盤做人妻愛文字放閃

2019年尾孫雪祺結婚兼榮升業主，入住將軍澳，雖然她從未曝光過老公身份，但在社交網的發文中，她也不時借機取笑為她揸機影相的老公技術不佳，乘機放閃晒恩愛。

孫雪祺 孫雪祺曾在社交網上載婚照，留言：「步入一段全新旅程#bigday」。
孫雪祺曾在社交網上載婚照，留言：「步入一段全新旅程#bigday」。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 情人節前一日GiGi貼出晚飯照，疑似與老公提早慶祝情人節。
情人節前一日GiGi貼出晚飯照，疑似與老公提早慶祝情人節。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 2019年尾結婚的GiGi罕有晒巨型婚戒。
更罕有曬出其巨型鑽石婚戒。（圖片來源：[email protected]

快閃遊新加坡大晒逼爆Look

早前孫雪祺又曾飛到新加坡快閃旅遊，更在IG大貼不少貼身衫激凸身材照，喪吸近千Like。近日留了長髮的GiGi，貼出新髮型的相片，也成為網民關注點。

孫雪祺 早前到新加坡旅遊的GiGi，更現出迷人鎖骨。
早前到新加坡旅遊的GiGi，更現出迷人鎖骨。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 到新加坡旅遊時的貼身背心 ，令孫雪祺的好身材表露無遺。
到新加坡旅遊時的貼身背心 ，令孫雪祺的好身材表露無遺。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 青春短裙配長髮，令GiGi的魅力再提升。
雖然努力減磅，但孫雪祺的上圍卻未有縮水。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 仲有長腿Look。
仲有長腿Look。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺
（圖片來源：[email protected]
孫雪祺
（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、抖音@孫雪祺Gigi、IG@missjni、無綫新聞截圖

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