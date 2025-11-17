前TVB最索主播狠批《新聞女王2》離地 爆天氣報導幕後3大真相

34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）因身材出眾被封為「翻版陳瀅」，離巢後轉職大學講師並升任副課程主任。日前她在小紅書以「真．香港天氣主播」身份，針對熱播劇《新聞女王2》中的天氣報導情節發表評論，大爆幕後工作實況，更直言劇集內容與現實有明顯出入。這位前主播究竟揭露了甚麼驚人內幕。