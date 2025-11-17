前TVB最索主播狠批《新聞女王2》離地 爆天氣報導幕後3大真相
孫雪祺狠批《新聞女王2》離地劇情
孫雪祺在小紅書發文比較劇中「SNK天氣主播」與她當年擔任「TVB天氣主播」的真實工作情況，直指外界對天氣報導工作存在誤解。她強調天氣報導並非如劇集所描述般輕鬆，主播需要「自己寫稿和作圖」，短短幾分鐘的報導背後需要花費大量時間準備。孫雪祺解釋：「看上去短短的天氣播報，其實需要從每時段的香港天文台的更新預報中，篩選重點內容，再結合節目時長和氣象圖像進行改寫和優化。」
前TVB主播揭露攝影棚真實操作
針對劇中飾演主播的郭柏妍需要背稿的情節，孫雪祺澄清現實中主播並不需要背稿：「背稿很辛苦？NO,NO,NO！正面和側面都有攝影機和提詞器，但要在正確的時間走位和轉身，一開始真的不容易，但習慣了其實並不難。」她更分享了自己當年報天氣的工作截圖，展示真實的攝影棚環境與操作模式，與劇集呈現的情況形成強烈對比。
斬釘截鐵否定扮可愛橋段
對於劇中天氣主播「扮可愛吸引粉絲和收視率」的情節，孫雪祺斬釘截鐵地表示：「NO！當然不可以！」她強調天氣報告屬於新聞資訊類節目，準確傳達信息才是最重要目的。孫雪祺更直言劇中在攝影棚打傘的橋段完全不可能：「studio打傘？NO Way！不過節目還是有一定彈性的，適當輕鬆活潑一點當然也沒問題。」這番話徹底打破了觀眾對天氣主播工作的浪漫想像。
網民熱烈回應求教專業問題
孫雪祺的帖文引起大量網民關注，紛紛留言請教有關報新聞的專業問題，包括「天氣報告是錄播還是直播」等技術細節。不過也有網民認為她過於認真，指出：「大家都知道劇情太誇張，不會有人以為是真的吧？」認為劇集只是為了增加追看性而誇大情節。部分網民更表示欣賞她願意分享幕後真實情況，讓觀眾了解主播工作的專業性和複雜程度。
孫雪祺曾親解真TVB主播5大疑問
當時《新聞女王》開播即引起網民關注，其中已離巢TVB的「新聞界咪神」孫雪祺（Gigi），就在社交網以揭秘真TVB主播的「新聞女王」生活為題，一一回應網民對於新聞主播的疑問，其中更回答了主播間有冇勾心鬥角的問題！
新聞女王｜孫雪祺 揭秘真TVB新聞主播一天生活
孫雪祺自2023年8月離開TVB新聞部後愈來愈敢言，早前就曾自爆因po性感相曾被TVB高層「照肺」，日前她又在社交網講到：「最近好多小伙伴在討論《新聞女王》！在香港TVB做了五年新聞+財經主播的我，到底一天的生活是怎樣的呢？」並以長文講解自己做主播時由朝早7點開工，一直做到下午4點20分股市收市的時間線，其中她特別講到在鏡頭背後，主播要付出巨大努力去蒐集資訊、整理重點，更要自己完成化妝和帶耳機等工作。
新聞女王｜回答網民7大疑問 包括有冇勾心鬥角
除了揭秘主播的工作日程外，孫雪祺又貼出多張在TVB做主播時影的靚相，並在帖文下逐一回答網民的提問，當中講到自己在TVB做主播時的最大福利，以及有關主播間有冇勾心鬥角的問題：
1. 多次偶遇馬國明
馬國明在《新聞女王》中擔任首席男主播「George」梁景仁，劇中他對唐芷瑤（陳曉華飾）講的對白「找個男人嫁了吧」，成為內地網民的熱討金句，更一度登上熱搜榜，今次就有網民問到孫雪祺：「馬國明有冇同你講：找個男人嫁了？」孫雪祺就回答：「真的在公司偶遇過馬國明很多次！」在她的自拍照中，亦有講到經常在TVB的服裝間遇到很多明星同事，被網民搞笑指是做TVB主播的最大福利。
2. 主播真係要跑新聞？
有不少網民又問到孫雪祺：現實中主播真的需要自己出去跑新聞？孫雪祺就指通常出去跑的都是記者，但主播大都是要由記者做起，因此兩種工作都做過，而且有時候主播也需要出去跑新聞，她說：
「很多主播都是要先跑，做一段時間記者的，主播直播的内容很多要自己速記。」
3. 主播台後原來係實景
孫雪祺分享到自己坐了好多年的財經主播台，後面其實是新聞部實景，令不少網民大感驚訝，她又解釋節目都是錄播，但新聞報道都是直播，因此主播台後的同事都不敢有太大動作，怕會被鏡頭直播出街。
4. 服裝係借定買？
被網民問到出鏡服裝是她的私伙衫，還是全部在公司服裝間借？孫雪祺表示兩樣都有，她更講到其中一套白色外套是淘寶貨，而問公司借衫的話，並非隨便借，而是借了後必須在48小時內歸還。
5. 主播間真係有勾心鬥角？
有不少網民追問孫雪祺：「做新聞主播真的會搶黃金時間段嗎？有這樣勾心鬥角嗎？」、「係咪真係勾心鬥角」等，孫雪祺亦有大方回答：「有競爭是正常，未到勾心鬥角的程度！」其實她在帖文中也有特別講到：
「《新聞女王》中的勾心鬥角，相信大家看的津津有味，
實際新聞機構，尤其是香港的新聞機構，内部工作量是實在不算少，
從主播、記者到編輯，大家更多時間還是在關注節目內容哦～」