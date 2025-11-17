前TVB最索主播狠批《新聞女王2》離地 爆天氣報導幕後3大真相

34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）因身材出眾被封為「翻版陳瀅」，離巢後轉職大學講師並升任副課程主任。日前她在小紅書以「真．香港天氣主播」身份，針對熱播劇《新聞女王2》中的天氣報導情節發表評論，大爆幕後工作實況，更直言劇集內容與現實有明顯出入。這位前主播究竟揭露了甚麼驚人內幕。

孫雪祺狠批《新聞女王2》離地劇情

孫雪祺在小紅書發文比較劇中「SNK天氣主播」與她當年擔任「TVB天氣主播」的真實工作情況，直指外界對天氣報導工作存在誤解。她強調天氣報導並非如劇集所描述般輕鬆，主播需要「自己寫稿和作圖」，短短幾分鐘的報導背後需要花費大量時間準備。孫雪祺解釋：「看上去短短的天氣播報，其實需要從每時段的香港天文台的更新預報中，篩選重點內容，再結合節目時長和氣象圖像進行改寫和優化。」

前TVB主播揭露攝影棚真實操作

針對劇中飾演主播的郭柏妍需要背稿的情節，孫雪祺澄清現實中主播並不需要背稿：「背稿很辛苦？NO,NO,NO！正面和側面都有攝影機和提詞器，但要在正確的時間走位和轉身，一開始真的不容易，但習慣了其實並不難。」她更分享了自己當年報天氣的工作截圖，展示真實的攝影棚環境與操作模式，與劇集呈現的情況形成強烈對比。

斬釘截鐵否定扮可愛橋段

對於劇中天氣主播「扮可愛吸引粉絲和收視率」的情節，孫雪祺斬釘截鐵地表示：「NO！當然不可以！」她強調天氣報告屬於新聞資訊類節目，準確傳達信息才是最重要目的。孫雪祺更直言劇中在攝影棚打傘的橋段完全不可能：「studio打傘？NO Way！不過節目還是有一定彈性的，適當輕鬆活潑一點當然也沒問題。」這番話徹底打破了觀眾對天氣主播工作的浪漫想像。

網民熱烈回應求教專業問題

孫雪祺的帖文引起大量網民關注，紛紛留言請教有關報新聞的專業問題，包括「天氣報告是錄播還是直播」等技術細節。不過也有網民認為她過於認真，指出：「大家都知道劇情太誇張，不會有人以為是真的吧？」認為劇集只是為了增加追看性而誇大情節。部分網民更表示欣賞她願意分享幕後真實情況，讓觀眾了解主播工作的專業性和複雜程度。

孫雪祺 新聞女王2 （圖片來源：小紅書）
孫雪祺 新聞女王2 （圖片來源：小紅書）
孫雪祺 新聞女王2 （圖片來源：小紅書）
孫雪祺 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
孫雪祺曾親解真TVB主播5大疑問

當時《新聞女王》開播即引起網民關注，其中已離巢TVB的「新聞界咪神」孫雪祺（Gigi），就在社交網以揭秘真TVB主播的「新聞女王」生活為題，一一回應網民對於新聞主播的疑問，其中更回答了主播間有冇勾心鬥角的問題！

孫雪祺 新聞女王2 孫雪祺曾效力TVB五年，直至今年8月離巢，離開TVB主播台後的孫雪祺，不時在社交網大派福利吸Like。（圖片來源：IG@gigi.sun928）
孫雪祺 新聞女王2 孫雪祺早前自爆因在社交網po性感相，引起傳媒報道，而曾被公司「溫馨提示」。（圖片來源：IG@gigi.sun928）
新聞女王｜孫雪祺 揭秘真TVB新聞主播一天生活

孫雪祺自2023年8月離開TVB新聞部後愈來愈敢言，早前就曾自爆因po性感相曾被TVB高層「照肺」，日前她又在社交網講到：「最近好多小伙伴在討論《新聞女王》！在香港TVB做了五年新聞+財經主播的我，到底一天的生活是怎樣的呢？」並以長文講解自己做主播時由朝早7點開工，一直做到下午4點20分股市收市的時間線，其中她特別講到在鏡頭背後，主播要付出巨大努力去蒐集資訊、整理重點，更要自己完成化妝和帶耳機等工作。

孫雪祺 新聞女王2 今次孫雪祺就趁住《新聞女王》掀起的熱潮，揭秘真TVB主播的生活。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
孫雪祺 新聞女王2 孫雪祺分享TVB財經主播一日的工作流程，當中講到「自行帶好耳機等設備」。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
孫雪祺 新聞女王2 早前麥詩敏在社交平台上亦有點評《新聞女王》中「Man姐」佘詩曼有專人補妝、帶耳機的劇情好離地。（圖片來源：IG@glorrrrr）
孫雪祺 新聞女王2 麥詩敏（後排左三）已於今年6月離巢TVB，今次孫雪祺po出的TVB新聞主播大合照中，亦見到兩人同框。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
新聞女王｜回答網民7大疑問 包括有冇勾心鬥角

除了揭秘主播的工作日程外，孫雪祺又貼出多張在TVB做主播時影的靚相，並在帖文下逐一回答網民的提問，當中講到自己在TVB做主播時的最大福利，以及有關主播間有冇勾心鬥角的問題：

1. 多次偶遇馬國明

馬國明在《新聞女王》中擔任首席男主播「George」梁景仁，劇中他對唐芷瑤（陳曉華飾）講的對白「找個男人嫁了吧」，成為內地網民的熱討金句，更一度登上熱搜榜，今次就有網民問到孫雪祺：「馬國明有冇同你講：找個男人嫁了？」孫雪祺就回答：「真的在公司偶遇過馬國明很多次！」在她的自拍照中，亦有講到經常在TVB的服裝間遇到很多明星同事，被網民搞笑指是做TVB主播的最大福利。

孫雪祺 新聞女王2 馬國明飾演首席男主播「George」梁景仁，但就被批氣場上完全輸畀阿佘。（圖片來源：TVB）
孫雪祺 新聞女王2 梁景仁在第二集中向芷瑤（陳曉華飾）拋出的一句：「找個男人嫁了吧」在內地引發熱討。（圖片來源：TVB）
孫雪祺 新聞女王2 （圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
孫雪祺 新聞女王2 孫雪祺指在TVB的服裝間經常遇到很多明星同事。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
2. 主播真係要跑新聞？

有不少網民又問到孫雪祺：現實中主播真的需要自己出去跑新聞？孫雪祺就指通常出去跑的都是記者，但主播大都是要由記者做起，因此兩種工作都做過，而且有時候主播也需要出去跑新聞，她說：

「很多主播都是要先跑，做一段時間記者的，主播直播的内容很多要自己速記。」

孫雪祺 新聞女王2 （圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
孫雪祺 新聞女王2 （圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
3. 主播台後原來係實景

孫雪祺分享到自己坐了好多年的財經主播台，後面其實是新聞部實景，令不少網民大感驚訝，她又解釋節目都是錄播，但新聞報道都是直播，因此主播台後的同事都不敢有太大動作，怕會被鏡頭直播出街。

孫雪祺 新聞女王2 網民對新聞報道時主播台後面原來是實景這點表示好驚訝。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
孫雪祺 新聞女王2 （圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
孫雪祺 新聞女王2 （圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
4. 服裝係借定買？

被網民問到出鏡服裝是她的私伙衫，還是全部在公司服裝間借？孫雪祺表示兩樣都有，她更講到其中一套白色外套是淘寶貨，而問公司借衫的話，並非隨便借，而是借了後必須在48小時內歸還。

孫雪祺 新聞女王2 孫雪祺這件白色外套原來是淘寶貨。（圖片來源：IG@gigi.sun928）
孫雪祺 新聞女王2 （圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
孫雪祺 新聞女王2 （圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
5. 主播間真係有勾心鬥角？

有不少網民追問孫雪祺：「做新聞主播真的會搶黃金時間段嗎？有這樣勾心鬥角嗎？」、「係咪真係勾心鬥角」等，孫雪祺亦有大方回答：「有競爭是正常，未到勾心鬥角的程度！」其實她在帖文中也有特別講到：

「《新聞女王》中的勾心鬥角，相信大家看的津津有味，
實際新聞機構，尤其是香港的新聞機構，内部工作量是實在不算少，
從主播、記者到編輯，大家更多時間還是在關注節目內容哦～」

孫雪祺 新聞女王2 （圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
孫雪祺 新聞女王2 現實中孫雪祺眾主播之間有競爭，但未至於勾心鬥角。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
孫雪祺 新聞女王2 孫雪祺又揭秘埋TVB主播的化妝間。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
孫雪祺 新聞女王2 仲指真正的Newsroom係非常凌亂。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
孫雪祺 新聞女王2 又影埋提詞器。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
孫雪祺 新聞女王2 仲偷拍埋導演！（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
